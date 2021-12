Sigue la preocupación por nuevo pico de covid en la región: crecen consultas en urgencias

Las urgencias de las diferentes instituciones de salud empiezan a reportar un incremento en el número de consultas y hospitalizaciones en la ciudad por contagios de Covid-19.



Alexander Torres Viveros, médico de la Coordinación de Urgencias del Hospital Universitario del Valle, HUV, explicó que desde el 15 de diciembre las consultas de síntomas respiratorios y hospitalizaciones asociadas a covid se han duplicado.



“Sí han crecido las consultas y hemos aumentado la cantidad de positivos, tanto en adultos como en niños”, comentó. Por ejemplo, desde el 15 de diciembre registran 31 personas en consultas y hospitalizaciones y un mes atrás eran 12 casos.



Asimismo, Jorge Revelo, del equipo de Urgencias de la Clínica de Versalles, dijo que “hemos recibido más solicitudes de atención.



Afortunadamente han sido casos leves y se han redireccionado a sus respectivas EPS”, dijo.



Agregó que el indicador de positividad de casos covid, en esta clínica, está entre 8,5 % y 9 %.

Tras la aparición de la variante ómicron el Ministro de Salud ha dado un mensaje de reducir la interacción en estas fechas para aquellos que no se han vacunado.

El médico anticipa que el sector de la salud y la ciudad tendrán un mes de enero muy difícil, pues se verán las consecuencias de las aglomeraciones y el relajamiento de las medidas de seguridad.



Frente a esta situación expertos reiteran que las autoridades de salud deben ser más estrictas con el cumplimiento de los protocolos.



“Es claro que los casos van a seguir aumentando en el país, en otros lugares ya están cerrando, nosotros en Colombia siempre vamos atrasados en la toma de decisiones, pero seguramente las medidas, el próximo año, van a ser muy fuertes para poder controlar este repunte de casos”, explicó el médico epidemiólogo Rayan El Barkachi.



Y agregó que se debe reconocer que las medidas de bioseguridad -al relacionarse con el consumo de alcohol- no se cumplen, las personas se relajan y hay una mayor exposición, “y aunque la Secretaria de Salud ha realizado actividades para llamar a la responsabilidad de las personas, estas no son suficientes”.



Por su parte, el epidemiólogo Christian Ballesteros, expresó que si la gente practicara el autocuidado, usara siempre su mascarilla y tuviera su esquema de vacunación completo con sus dosis de refuerzo, este repunte de casos no estaría viéndose de esta manera. “Se puede disfrutar de la feria con la bioseguridad necesaria” afirmó.



Los eventos de fin de año que se han realizado en la ciudad han sido un tema polémico, pues la presencialidad con un aforo del 100% en celebraciones y establecimientos comerciales, el poco uso del tapabocas y el incumplimiento del distanciamiento social, estarían impulsando las cifras de contagio.



“Estamos de fiesta y al parecer se nos ha olvidado que el covid no se ha ido y vemos en la calle a todo el mundo sin tapabocas y feliz y no queremos empezar este nuevo año con unos servicios de urgencias llenos y capacidades de UCI a rebosar”, dijo Lina Triana, presidente de la Sociedad Internacional de cirugía plástica estética.



Según el informe epidemiológico del Ministerio de Salud, en el día de ayer se presentaron 835 nuevos casos y 9 muertos en el Valle y desde la Alcaldía se ratificó que el indicador de positividad de contagios está por el 15%, cuando unas semanas atrás era del 7%.



“Ya vemos filas de personas que están esperando una toma de prueba, lo que quiere decir que sí ha crecido el número de caleños con síntomas respiratorios y con contactos estrechos por covid. Hemos identificado que de las personas que están en UCI, el 70% de ellas no ha recibido ninguna dosis de la vacuna y el 30% restante ya tiene más de 5 meses de haber recibido la segunda dosis”, dijo Miyerlandi Torres, secretaria de Salud de Cali.



Por eso se insistió ayer en que las personas acudan a los sitios de vacunación lo más pronto posible y que todo el que tenga síntomas respiratorios se quede en casa.

En UCI



El 70% de las camas de Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) del Valle del Cauca se encuentran ocupadas , a pocos días de terminar el año, según la Secretaría de Salud del departamento.



“En el día de hoy (ayer) tenemos para reportar un número aproximado de 1.000 casos nuevos de Covid-19 la mayoría concentrados en Cali, la situación de nuestras unidades de cuidados intensivos empieza a tener un incremento notorio, estamos en el 70% de ocupación, ya hay más de 100 personas conectadas a un ventilador con una mortalidad alta”, dijo María Cristina Lesmes, secretaria de Salud del Valle.



Recordó la importancia de que los ciudadanos mantengan el autocuidado y dijo que “es fundamental recordarles el uso del tapabocas.



Se observa en eventos masivos la ausencia del tapabocas, las dos dosis de vacuna no son suficientes para evitar la transmisión del virus. Nos vacunamos para evitar la fase grave de la enfermedad y para evitar la circulación del virus”, reiteró la funcionaria del departamento.