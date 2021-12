¡No se relaje! Siguen creciendo casos covid en Cali; autoridades piden más responsabilidad

Mientras el indicador de positividad de casos de covid crece en Cali, lo que implica que el contagio se acelera, las autoridades tratan de hacer cumplir las normas de bioseguridad en los eventos de feria y en los establecimientos.



Y pese a que desde la Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control de la Alcaldía se informa que se tiene presencia en todos los eventos de Feria de Cali con funcionarios dispuestos para cuidar la bioseguridad, lo que se ve en muchos de los sitios de esparcimiento es el descuido por parte de los asistentes de las medidas de cuidado como el distanciamiento social y uso de tapabocas.



Para Alejandro Vásquez, presidente de la Asociación de Establecimientos Nocturnos de Cali, Asonod, las medidas de bioseguridad hay que cumplirlas.



“Aquí no hay opción de no cumplir, nos hemos comprometido con los protocolos y la exigencia del carné de vacunación anticovid. Hay personas que no están de acuerdo con esa exigencia pero es un requerimiento y en ese orden de ideas el panorama es hacer lo que indica la norma. El llamado para los propietarios y empleados de establecimientos es que sean rigurosos”, dijo.



Este sector de establecimientos de la noche, que ha logrado la reactivación de más de 1400 negocios, ha tenido algunos inconvenientes por medidas como la exigencia del carné de vacunación.



Hace algunos días Jimmy Dranguet, subsecretario de Inspección, Vigilancia y Control de Cali, dijo que “con Planeación Municipal, el Dagma y la Policía llegamos al Parque del Perro y visitamos más de 30 establecimientos y se les levantó acta a 12 de ellos. Además, se tomaron medidas administrativas a seis de ellos en donde verificamos que no cumplían a cabalidad algunos protocolos de bioseguridad".

Las regiones con más dosis de la vacuna aplicadas son Bogotá, con 11.243.358; Antioquia, con 8.976.932; Valle, con 5.130.645; y Cundinamarca, con 3.844.156.

Frente a esta situación Manuel Pineda, presidente de Asobares, argumentó que “tuvimos inconvenientes con seis de nuestros establecimientos por esta medida, pero es porque no podemos verificar si el carné es falso o verdadero, no somos peritos ni estamos capacitados para poder confirmar si el carné es real, lo único que podemos hacer es solicitarlo en la entrada. Las personas nos presentan un documento físico o virtual y con eso le damos ingreso. Nosotros pedimos trabajar de la mano con las autoridades, así podremos mitigar este flagelo y lograr que las personas se vacunen”, dijo el vocero.



Agregó que cada uno responde por su nivel de compromiso con los requerimientos que haga tanto los gobiernos local como el nacional, “aquí ninguno se puede eximir o escudar en un gremio, lo mismo ocurre cuando en un establecimiento encuentran menores de edad, aquí cada quien tiene que asumir una clara responsabilidad, se está llevando a cabo el trámite con los establecimientos que fueron cerrados y dentro del debido proceso se estará solucionando su situación”.



Sin embargo, algunos empresarios argumentan que son los establecimientos informales, los que en algunas ocasiones no exigen las medidas de bioseguridad entre los clientes.



“Los establecimientos legales son los que están exigiendo el carné de vacunación pero los informales no, entonces la gente se está trasladando hacia esos negocios o están haciendo fiestas en las casas donde no tienen ningún tipo de protocolo de bioseguridad, ni tampoco cuentan con insonorización. Esto lo que acarrea es que veamos un aumento en las riñas entre vecinos, quejas por el tema del ruido en los barrios y por eso invitamos a todas las personas a que se vacunen y vayan a los establecimientos legales”, explicó Pineda.



Los funcionarios de la Alcaldía hicieron ayer operativos en varios negocios de la 66 para vigilar el cumplimiento de los protocolos.



La secretaria de Salud, Miyerlandi Torres, insistió en que el virus continúa, “estamos aumentando los casos y debemos mantener el uso del tapabocas, el lavado de manos así estemos vacunados. También completar los esquemas de vacunación y aplicar la tercera dosis para los mayores de 50 años”.



Ayer el Ministerio de Salud reportó que Cali tuvo 284 contagios nuevos, después de tener unos días de casi 600 casos. “Si una persona tiene síntomas respiratorios, no salga de la casa, evite ir a eventos masivos o reuniones, seamos responsables”, insistió la funcionaria.

A propósito



Según el secretario de Movilidad, William Vallejo, en los operativos realizados por la entidad se hicieron 446 procedimientos durante el pasado fin de semana, de los cuales 29 de ellos resultaron en inmovilizaciones de vehículos y solo tres pruebas de alcoholemia positivas. Durante estos días dos motociclistas perdieron la vida en accidentes.



En la Feria de Cali se han implementado puntos de vacunación y de toma de muestras para el covid-19. Según el Alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, en lo que va de la Feria han sido vacunados 16.800 caleños y se espera llegar a un mínimo de 40.000 antes de acabar el año. Además, se han realizado 1458 muestras con un total de 198 casos con covid y una positividad del 13%.