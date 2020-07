Recomendaciones para 'reconciliarse' con un sueño saludable 

Jhon Edward Montenegro Jimenez

Casi la mitad de los colombianos está sufriendo de insomnio en la actualidad. Así lo asegura Proyecta-Me, una empresa de consultoría e investigación en temas de salud y otros, de Colombia, que a través de una encuesta evidenció que el 49 % de la población nacional ha presentado problemas de sueño durante este tiempo de confinamiento.



De acuerdo con el neuropsiquiatra Juan Manuel Orjuela, gerente en Salud de Khiron Life Sciences, Corp., generalmente los problemas de sueño se presentaban en un 15 o 20 % de la población colombiana, pero hoy, con la pandemia a raíz del coronavirus, “llega casi a la mitad” por muchas causas: la ansiedad, la incertidumbre económica o el temor a contagiarse, la falta de actividad física, pues la gente llega menos cansada a la cama, los conflictos familiares, la falta de exposición a la luz, especialmente las personas que viven en apartamentos en cuyo interior no reciben buena luminosidad . “Si no recibes bastante luz en el día y oscuridad en la noche el cerebro empieza a tener alteraciones en algo que se llama los ritmos circadianos (cambios físicos, mentales y de conducta que siguen un ciclo diario, y que responden, principalmente, a la luz y a la oscuridad en el ambiente de un organismo). Toda esta problemática psico-social ha hecho, en resumen, que la gente esté durmiendo peor”.



Dormir es una necesidad vital. Tal como lo explica el médico Sergio Naza Guzmán, miembro de la Asociación Colombiana de la Medicina del Sueño, Acmes, durante el sueño nuestra mente se recupera del desgaste ocasionado en el día, se restaura la salud de todas las células de nuestro cuerpo, se reparan los tejidos y se balancean las hormonas. Además, mientras dormimos se entra en un estado de baja actividad de nuestro sistema cardiovascular, digestivo y en general de todos los sistemas de nuestro cuerpo, se regulan los estragos del estrés diario, se restablece la atención, la memoria y otros procesos cognitivos y ejecutivos de nuestra mente. Durante el sueño también se libera la hormona del crecimiento, responsable de la reparación celular y disminución del cortisol, la llamada hormona del estrés. Si no durmiéramos todo eso no ocurriría y nuestro cuerpo no podría funcionar adecuadamente.

Si usted es de los que por estos días les resulta difícil dormir o se despierta varias veces durante la noche, tenga presente la higiene del sueño, una serie de prácticas que ayudan a contrarrestar el insomnio, sin tener que acudir a un tratamiento farmacológico. Aquí, una guía:

Recomendaciones