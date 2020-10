Recomendaciones para disminuir el riesgo de un ataque cerebrovascular

Andrea Milena Otero

Todas las personas presentan riesgo de tener un ataque cerebrovascular, sin embargo, factores como la diabetes, colesterol alto y estilos de vida no son saludables, incrementan el riesgo.

La Fundación Valle del Lili se unirá a la conmemoración del Día Mundial del Ataque Cerebrovascular, ACV, el próximo 29 de octubre, con diversas actividades que se realizarán, mayoritariamente, de manera virtual por causa de la pandemia del Covid-19.



Pablo Felipe Amaya González, neurólogo vascular.

De acuerdo con el doctor Pablo Felipe Amaya González, neurólogo vascular en la Fundación Valle del Lili y coordinador del Comité Vascular de la Asociación Colombiana de Neurología, la primera actividad será una charla de 12:00 del día a 1:00 de la tarde, en la que participarán la fisiatra Ángela Obando, especialista en neuro-rehabilitación y él, en la que explicarán en qué consiste esta patología, sus factores de riesgo, la importancia de la actividad física para prevenirla, el lanzamiento del programa Únete al Movimiento, de la Organización Mundial de ACV, entre otras temáticas.



A las 3:00 p.m., la fisioterapeuta Lucy Lucio, especialista en rehabilitación neurológica, hará una actividad de una hora con pacientes que tienen secuelas de ACV, con el fin de enseñar a hacer ejercicios sencillos con elementos prácticos a personas con limitación de movimiento.



Y a las 6:00 de la tarde empezará la transmisión de una clase de salsa en vivo con dos profesores a través de las cuentas de Facebook e Instagram de la Fundación Valle del Lili. Esta es una actividad para todo el público, con la cual se busca estimular a la comunidad a tomar conciencia de que una acción lúdica como el baile es una actividad de prevención del ACV.



El País aprovechó la cercana conmemoración del Día Mundial contra el ACV para conocer sobre esta patología, con la colaboración del doctor Pablo Felipe Amaya González, médico neurólogo de la Universidad del Rosario y neurólogo vascular de la Universidad Autónoma Nacional de México, quien además de prestar sus servicios en la Fundación Valle del Lili es docente de la Universidad Icesi.

Llega sin avisar

El ataque cerebrovascular (ACV) no avisa, no hay forma de prever cuándo va a suceder, es como un rayo, sucede de forma súbita.



Aproximadamente 1 de cada 4 personas mayores de 25 años puede tener un ACV a lo largo de la vida. También se le llama a esta patología trombosis o derrame cerebral.



7 de cada 10 de estos eventos se pueden prevenir si se disminuyen los factores de riesgo.

Síntomas de alarma

Los síntomas de alarma se resumen en la sigla CORRE.



C: de cara torcida, sobre todo si se tuerce la parte inferior del rostro. La boca se va hacia alguno de los lados.

O: de ojo, por la alteración de la visión de forma súbita en uno de los ojos, así sea de manera momentánea.

R: de rápida pérdida de fuerza en un brazo o en medio lado del cuerpo.

R: de raro para hablar, no puede hablar bien o no se entiende lo que habla.

E: de emergencia, porque es una urgencia vital y la persona tiene que acudir de forma inmediata a un centro médico de alta complejidad.

Por cada minuto que pasa sin que llegue correctamente sangre a una zona del cerebro se mueren aproximadamente dos millones de neuronas y entre más tiempo pasa la persona sin atención, mayor es la posibilidad de que quede con secuelas como complicaciones para hablar, dificultades para vestirse, para bañarse y para caminar.

Factores de riesgo

Todos tenemos riesgo de tener un ataque cerebrovascular, aunque hay factores de riesgo ya identificados como presión arterial, diabetes, colesterol alto, estilos de vida que no son saludables como el sedentarismo, el consumo de alcohol en exceso, de cigarrillo y una dieta desbalanceada.

Cómo contribuye el ejercicio a prevenir el ACV

Cuando las personas hacen actividad física moderada o de alta intensidad disminuyen hasta en un 25 % el riesgo de tener un ataque cerebrovascular si se compara con individuos sedentarios.

La Organización Mundial de la Salud, OMS, recomienda 30 minutos de actividad física cada día, cinco días a la semana.



Además, se disminuye el riesgo de tener un ACV si no se consume alcohol en exceso, si se evita consumir cigarrillo, si se tiene una dieta balanceada que tenga por lo menos cuatro o cinco porciones de frutas y verduras, no tenga exceso de sal y sea baja en azúcares refinados.

Bailar, qué gran ayuda

Actividades lúdicas y recreativas, como el baile o el ejercicio aeróbico, contribuyen a aumentar la actividad física y esto mejora la salud cardiovascular; también ayudan a liberar endorfinas, sustancias que produce el cerebro que hacen subir el nivel de ánimo, disminuyen la ansiedad y permiten mejorar el patrón de sueño.



Por eso es importante incluir la actividad física a lo largo de nuestras vidas. Y se recomienda también que, en la medida de lo posible, se use la escalera en vez del ascensor. O si se va a hacer una compra en un lugar cercano es mejor ir caminando o en bicicleta que en el carro.

Tratamiento

El tratamiento del ACV es contrarreloj, cuanto más rápidamente se trate al paciente, más rápido se pueden obtener buenos resultados.

Idealmente, lo mejor es brindarle atención al paciente en las primeras cuatro horas y media luego de haberse presentado el ACV. Se le puede suministrar un medicamento por la vena (trobolisis farmacológica) que ayuda a disolver los trombos y a que llegue sangre otra vez a la zona del cerebro afectada.



Cuando alguna de las arterias principales que lleva sangre al cerebro está obstruida en el cuello o dentro del cráneo, se puede usar, además del medicamento, una terapia que se llama trombectomía mecánica: en una sala de angiografía, un médico especializado en neurorradiología intervencionista, captura los trombos con un dispositivo que se llama stent o lo aspira con un dispositivo de succión. Este tratamiento se puede ofrecer en las seis primeras horas luego del evento y en algunos casos seleccionados, hasta las 24 horas.

​

Pero el mensaje más importante es que cuanto más rápido el paciente consulte y más rápido sea atendido, hay más posibilidades de darle un tratamiento adecuado, sobre todo en las tres primeras horas, cuando el tratamiento es más efectivo.



Que se pueda tratar un paciente hasta seis horas después del ACV no quiere decir que se deba esperar ese tiempo, sino que entre más rápido actúe el paciente y entre más rápido llegue a un sitio adecuado, donde tengan toda la infraestructura para tratarlo, mejor es la posibilidad de ser bien tratado. Después de este tiempo no hay forma de ofrecer tratamientos tan efectivos.



Igualmente, todos los pacientes que sufran un ataque cerebro vascular deben ir a una Unidad de ACV o a una Unidad de Cuidados Intensivos para monitorizar su presión arterial, su ritmo cardiaco, hacer monitoreo neurológico.



A los pacientes siempre hay que hacerles estudio de su corazón, de sus arterias y practicarles exámenes de sangre para establecer la causa de su problema. Y luego, cuando vaya a casa, necesitará terapias de rehabilitación guiadas por un fisiatra (un especialista en rehabilitación).

Epidemiología en Colombia.

El ACV es la segunda causa de muerte en nuestro país y la primera enfermedad en generar discapacidad. Se ha estimado una prevalencia de ACV de 5 a 6 casos por cada 1000 habitantes, con una incidencia de 1 en 1000. Hay 200.000 casos de ACV al año y se reportan unos 100 nuevos casos al día. De estos casos se pueden tratar de forma aguda menos del 1% con trombolisis o trombectomía mecánica.



Atención en medio de la pandemia

En Colombia y en todo el mundo está sucediendo que, muchas veces, los pacientes por miedo a asistir a un hospital y contagiarse de Covid-19, están consultando de manera tardía y por esa razón no se les están ofreciendo los tratamientos adecuados.



Por eso la invitación de los especialistas es a que todas las personas que detecten algún síntoma de ataque cerebrovascular acudan de manera inmediata a los servicios de urgencias. En todos los hospitales hay planes de atención especial y se siguen protocolos para que pacientes con enfermedades como esta sean atendidos prontamente y con todas las medidas de bioseguridad.



La Asociación de Neurología emitió unas guías de recomendación para el tratamiento del ACV con el fin de que los centros médicos tengan todo el alistamiento para tratar los pacientes a pesar de la pandemia del covid, porque si una persona no se trata a tiempo de un ataque cerebrovascular puede morir o quedar con secuelas para toda su vida.

Reto mundial

La Organización Mundial de ACV lanzó la campaña Únete al Movimiento, invitando a las personas a aumentar la actividad física y el ejercicio, con el fin de disminuir el riesgo de tener un ataque cerebrovascular. Hacer ejercicio de intensidad moderada a severa disminuye en un 25 % el riesgo de tener un ACV.



Durante todo este mes de octubre esta organización ha promovido un reto en redes sociales donde exhorta a las personas a hacer un corto video haciendo cuatro movimientos e invitando a tres de sus contactos a seguir la cadena empezando por el último movimiento del allegado que lo retó y haciendo otros cuatro movimientos.​

Busque la información en la página www.worldstrokecampaign.org y siga estos 4 pasos.



Paso 1: ¡Muéstrenos sus movimientos más divertidos! Arme una secuencia de baile con cuatro movimientos o pasos con su música favorita.



Paso 2: Grabe su rutina en tu teléfono móvil, ojalá de forma horizontal.



Paso 3: Comparta su video en redes sociales etiquetando a 3 amigos en el mensaje. “Acepté el reto de baila de @WStrokeCampaign para crear conciencia sobre el ataque cerebrovascular y la prevención. Reto a @___________, @______ y @______.”.

¡Comience su baile con su último movimiento, agregue 3 nuevos y etiquete a 3 amigos cuando comparta!

#1in4

#JoinTheMovement www.worldstrokecampaign.org



Paso 4: Siga bailando.