Que el insomnio no perturbe su salud

El insomnio es considerado un problema de salud pública que afecta al 40 % de la población global, según registros de la Organización Mundial de la Salud. Por eso, en el marco del Día Mundial del Sueño, que se conmemora este viernes 17 de marzo, es fundamental sensibilizar sobre la importancia de los buenos hábitos de reposo.



Aunque las causas más frecuentes de insomnio son las alteraciones emocionales y las enfermedades psiquiátricas, los síntomas de patologías como el asma, los pólipos nasales y la dermatitis atópica pueden llegar a inhibir la actividad de sueño considerablemente, afectando la calidad de vida de muchos pacientes, que, al no poder dormir, paradójicamente, también sufren un deterioro en sus condiciones médicas.



Lea también:¿Tiene problemas para dormir? Conozca cómo el covid-19 estaría impactando su sueño



Asimismo, el insomnio constituye una de las principales causas de estrés e irritabilidad en las personas, dado el deterioro físico, emocional, interpersonal y laboral que genera. En ese sentido, esta condición puede entorpecer el desempeño en las actividades diarias, al generar somnolencia, falta de concentración y energía.



No poder dormir agrava los síntomas de algunas enfermedades

Los trastornos de sueño representan una mayor carga en su enfermedad para los pacientes que padecen patologías inflamatorias tipo 2, tales como el asma, la rinosinusitis crónica con pólipos nasales y la dermatitis atópica, pues repercuten en su estado emocional y anímico, sumergiéndolos en un ciclo de depresión, agotamiento y ansiedad.



Las enfermedades inflamatorias tipo 2 son un conjunto de patologías que comparten el mismo mecanismo inflamatorio, que, a su vez, es producido por el sistema inmunológico en respuesta exagerada a algunos alérgenos o factores ambientales externos. Diversos estudios comprueban que los pacientes con estas enfermedades tienen un mayor riesgo de presentar alteraciones en su calidad de sueño.



Las personas con asma tienden a presentar una agudización de la enfermedad debido a que suelen despertarse varias veces durante la noche, ya sea por la opresión en el pecho, los ronquidos, la tos o la sensación de falta de aire. De acuerdo con la ‘Encuesta europea del paciente asmático’, el 97 % de las personas con asma ven afectado su sueño por culpa de esta patología y al 59 % les cuesta levantarse por la mañana.



Asimismo, entre el 50 y 90 % de los pacientes con rinosinusitis crónica, reportan vivir con trastorno del sueño, a causa de no poder respirar correctamente cuando intentan descansar. Esto frecuentemente resulta en un estado constante de fatiga y la aparición de sentimientos negativos como la desesperanza o sentirse fuera de lugar, lo cual tiene un gran impacto en las relaciones interpersonales y profesionales.

Por otro lado, para los pacientes con dermatitis atópica, procurar dormir en la noche representa un gran estrés, ya que es, precisamente en este momento, cuando su picor se intensifica. En la mayoría de los casos, esto sucede como consecuencia de no tratar correctamente este síntoma durante el día, por lo que la comezón suele irrumpir todas las fases del sueño. Esta situación, no solo empeora las lesiones en la piel, sino que tiene un grave impacto en la salud mental de los pacientes.



Estudios han demostrado que el 90 % de los niños con dermatitis atópica presentan problemas de sueño. Además, el 87 % de infantes que padecen esta condición, se sienten irritados y tienen cambios de humor al día siguiente de haber pasado una mala noche y el 42 % no puede concentrarse apropiadamente en la escuela.



De acuerdo con el doctor Pedro Cadena, médico y especialista tanto en epidemiología como en departamentos médicos para la industria farmacéutica y actual gerente médico de Inmunología para Sanofi Colombia, “dormir bien es crucial para el buen funcionamiento cognitivo y el desempeño físico. Es muy importante que las personas comprendan la gravedad de no dormir bien, ya que, si no obtienen al menos 7 horas de reposo de calidad al día, puede haber repercusiones severas en su salud”.



Lea también: Recomendaciones para que los niños tengan un sueño de calidad



En el marco del Día Mundial del Sueño, se hace un llamado a los ciudadanos y profesionales de la salud a informarse continuamente respecto al buen manejo de las enfermedades inflamatorias y a promover una red de apoyo social y multidisciplinario para los pacientes, a través de acompañamiento psicológico, familiar, escolar y laboral. “Es necesario que los profesionales de la salud, los pacientes y sus cuidadores sepan cómo darles un buen manejo a los síntomas de estas patologías, ya que esto reducirá considerablemente las limitaciones para dormir y tendrá un impacto muy positivo en diferentes aspectos de sus vidas”, afirmó el doctor Cadena.