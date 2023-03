El ‘plogging’ es una actividad que combina el cuidado del cuerpo con la conservación del planeta. Este deporte consiste en trotar, correr, caminar, o incluso, remar, e ir haciendo sentadillas para recoger los residuos que se van encontrando en el camino urbano o espacios naturales. Así se ejercita el cuerpo, se mejora la circulación, se evita el sedentarismo y se aporta al cuidado de la biodiversidad.



Esta práctica la pueden realizar todas las personas sin ningún tipo de impedimento. Y solamente se necesita ropa, tenis cómodos, bloqueador solar, hidratación y una bolsa plástica. Por motivos de higiene y bioseguridad se recomienda llevar guantes.



Viviana Saavedra, fundadora de ‘Plogging Colombia’, señala que esta actividad ambiental también se puede combinar con rutinas deportivas tales como el ‘plogging’ en bicicleta, en kayak y deportes náuticos como el buceo que, además, mezcla la recolección de residuos marinos. Pero lo común es hacer ‘plogging’ trotando.



Poco a poco, es más recurrente ver este nombre en las carreras que se realizan en la ciudad u observar las personas en los ríos Cali y Pance, o en espacios al aire libre, haciendo esta actividad de limpieza y deporte.



Lea también: “Sueño con que el Valle siga siendo líder ambiental, apoyado en lo social": director general de la CVC

Movimiento social

El ‘plogging’ se ha convertido en un movimiento social, pues esta disciplina es practicada por aproximadamente 25.000 personas diariamente en 150 países, de acuerdo con los datos del portal PloggingTour.com. En la plataforma oficial del deporte se propone la iniciativa de ‘Plogga tuesday’, en la cual se invita a los ciudadanos a tomar esta actividad como parte de su rutina, por lo menos una vez al día.



En nuestro país, Saavedra fue quien tuvo la iniciativa de fundar ‘Plogging Colombia’ hace más de cuatro años. La idea le surgió cuando observó un video de Playground y un día decidió intentar la actividad que combina dos acciones: correr y recoger la basura. En ese tiempo, ella se estaba acercando al mundo del running, pero prefirió adentrarse en el ‘plogging’. ... “Tenía que encontrarle sentido al hecho de correr y a través del ‘plogging’ lo encontré. Era salir a trotar, a cuidar la salud y a la vez, a cuidar la salud de la naturaleza y del camino por donde uno está pasando”, dice.



Lea además: El 61.78% de los hogares caleños no pueden acceder a una dieta saludable



‘Plogging Colombia’ ha realizado muchas jornadas de recolección en su ciudad de origen, Bogotá, sin embargo, también ha apoyado y coordinado carreras en regiones del país como en Juanchito, en el Pacífico; Leticia, Amazonas; Buriticá, Magdalena; La Paz, Santander y más.

¿En dónde se practica en Cali?

Juan Fernando Campo, director de Corre Pasión y anterior trabajador en el programa Rutas de Vida de la Secretaría del Deporte y Recreación en la línea del ‘Plogging’, afirma que esta iniciativa se implementó en la actual administración municipal, ya que es una disciplina deportiva que se ha popularizado porque es “una de las pocas actividades que mezcla el cuidado del medio ambiente con el deporte”.



En ‘La sucursal del cielo’, empresas como Wom, Eka y entidades como la Secretaría del Deporte y Recreación han creado varias jornadas de ‘plogging’. Por el momento se han intervenido espacios como El Cerro de las Tres Cruces, los ríos Cali y Pance, Llano Verde, Los Andes, La comuna 3, el Parque Camposanto Metropolitano Central, Parque del barrio El Troncal, el parque Dakota, en el nororiente de la ciudad, entre otros.



También, el Ingenio Manuelita realizó un evento gratuito de actividad física y conciencia medioambiental en 2022. La campaña llamada ‘La ruta consciente’ convocó a 300 personas para hacer ‘plogging’ en las montañas aledañas del barrio La Campiña, dejando como resultado 340 kilos de residuos recogidos en el lugar.



Campo, quien también fue organizador de la carrera, dice que el evento hizo un ciclo completo, ya que no solo se recolectó basura del espacio, sino que terminó con la siembra de más de 40 árboles.

​

​Valentina Echeverry, corredora y participante de un evento de ‘plogging’ en Cali, dice que “además de que me sentí bien porque estaba haciendo ejercicio, también fue satisfactorio aportar un grano de arena a la sociedad.”



De igual forma establece que “si todos participáramos de esta iniciativa como lo es el ‘plogging’, estoy segura de que tendríamos un medio ambiente más protegido, y una sociedad más sana, a nivel físico y mental.”



Por otra parte, la asociación sin ánimo de lucro La Papaya, es otra de las encargadas de convocar a los caleños y visitantes a realizar ‘plogging’ por el río Cali, con el fin de no solo preservarlo libre de basura, sino de ir convirtiendo la ciudad en un espacio cívico, transformado, próspero y abundante.



Estos eventos se hacen periódicamente bajo el estilo de una carrera de 3, 6 y 9 kms llamada ‘Plogging río Cali 3R’. En esta se brinda a los participantes una charla sobre la importancia de la clasificación en residuos orgánicos, aprovechables y no aprovechables e introducirlos en las bolsas de basuras blancas, verde y negra, según el caso.



Una vez concluye la carrera, se entregan premios a las personas que recojan más residuos, clasificados en tres categorías, en el menor tiempo.



La organización La Papaya indica en su página web que se han recogido más de 10 toneladas de basura del río Cali en los dos años en que han llevado a cabo este tipo de eventos.

Historia

’Plogging’ proviene de la combinación de las palabras ‘running’ que significa correr, en inglés, y de la palabra sueca ‘plocka upp’, que es recoger.



Esta idea surgió en Estocolmo, en 2016, cuando Erik Ahlström se mudó a la capital de Suecia. En su rutina de ejercicio decidió tomar conciencia de la problemática ambiental y empezó a recoger la basura que encontraba mientras trotaba. Erik comenzó a ser destacado por lo que hacía y poco a poco

esta disciplina se fue popularizando y extendiendo por todo Europa y el mundo por medio de eventos y talleres de concientización a partir del 2018.



En la última edición de las carreras de ‘plogging’ se hizo un convenio con la Fundación Biósfera, de Barranquilla, para ejecutar la misma práctica deportiva en las playas de la región Caribe.

​

Beneficios del ‘plogging’

Durante las jornadas de ‘plogging’ se ejercitan varias partes del cuerpo y se recogen muchos residuos que hay en el entorno. Foto enviada por ‘Plogging Colombia’ / El País

“El ‘plogging’ es un ejercicio en doble vía, es decir, es una relación gana a gana entre el ser humano y la naturaleza, ya que salimos y hacemos actividad física, fortalecemos nuestro cuerpo, mejoramos nuestra salud mental, fortalecemos pierna, brazos, y al mismo tiempo, estamos reduciendo la contaminación sólida que hay en el entorno y el medio ambiente. Reducimos ese impacto negativo que tiene el ser humano en la naturaleza, haciendo ‘plogging’ mientras nos cuidamos y cuidamos el entorno”, comenta la cofundadora de ‘Plogging Colombia’, Carolina López.



El ‘plogging’ es ideal para trabajar la intensidad, en lugar de recorrer grandes distancias. El movimiento de agacharse a recoger y volver a levantarse (sentadilla) es una excelente forma de trabajar la tonificación de glúteos y piernas. También, se pueden introducir todo tipo de ejercicios físicos durante el recorrido para que la experiencia deportiva sea completa.



Además de los aportes físicos que brinda este deporte, junto al cuidado del medio ambiente, ayuda a la elevación de la autoestima, a mejorar el rendimiento cardiovascular, a fortalecer los huesos, reducir el peso. Asimismo, aumenta la capacidad pulmonar y mejora la digestión. Esta actividad resulta divertida e incluye dinámicas de competición.



Al mismo tiempo que contribuye a un beneficio físico y saludable, proporciona beneficios al medio ambiente pues al recoger los desechos se está reduciendo y evitando la contaminación del suelo, de ciudades, ríos, mares y océanos.



Un informe de WWF en 2019 afirma que una tercera parte de los residuos de los plásticos terminan en los mares. Esto se refleja en las cinco inmensas islas de basura que se encuentran en los oceanos Pacífico, Pacífico Sur, Indico, Atlántico y Atlántico Sur.

Los mares de Colombia también sufren por la contaminación de desechos. Y practicar el ‘plogging’ es una gran alternativa para ayudar con esta problemática ambiental.



“Las actividades de recolección en las playas de nuestra comunidad son muy importantes ya que en la región no existe ninguna presencia estatal que garantice el servicio público de aseo a sus habitantes, por tal razón, las actividades realizadas como ‘plogging’ es una acción inmediata en la mitigación al problema por contaminación por plásticos en las playas”, afirma Sergio Pardo, líder de la iniciativa Plástico Precioso Uramba, que se lleva a cabo en Bahía Málaga, Buenaventura.



La fundación busca disminuir la contaminación de plástico del océano y las playas costeras. Por medio de talleres, expediciones y una biblioteca se educa y concientiza a la comunidad sobre el reciclaje y se hacen proyectos con el plástico reciclado.



Adoptar este nuevo estilo de vida donde se combina deporte y cuidado del medio ambiente nos beneficia a todos, dicen sus seguidores. Así, aprovechar las salidas para practicar el ‘plogging’ podría significar un impacto y cambio radical para el bienestar físico del deportista y el estado de nuestra ciudad.