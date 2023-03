El 61.78% de los hogares caleños no pueden acceder a una dieta saludable

Solo el 38,2% de los hogares caleños pueden cubrir el costo de una dieta saludable que contiene alimentos de mínimo costo que satisfacen las recomendaciones alimentarias determinadas por las Guías Alimentarias Basadas en Alimentos GABAS.



Así lo dio a conocer la profesora María del Pilar Zea, del Departamento de Alimentación y Nutrición de la Pontificia Universidad Javeriana Cali, durante el evento ‘Herramientas para entender los retos del sistema alimentario en Colombia’, organizado por el Departamento de Economía de este centro educativo el pasado 16 de marzo, y en donde, además, se realizó el lanzamiento de la plataforma PlaSa Colombia.



De acuerdo con Lya Paola Sierra, directora del Departamento de Economía, “el evento tuvo como objetivo visibilizar la problemática asociada al Sistema Alimentario en Colombia y socializar los resultados de los proyectos Costo Mínimo y Asequibilidad a Dietas en Cali, y Plataforma PlaSa Colombia, en las que investigadores de la Pontificia Universidad Javeriana de la capital del Valle participaron de forma multidisciplinar, junto al aliado Alliance Bioversity-CIAT”.



En el mismo evento se realizó el lanzamiento de PlaSa Colombia una plataforma creada por distintas universidades del país como la Javeriana Cali, Alliance Bioversity-CIAT, Cavasa, Universidad de los Andes, Banco de la República, Icesi-Proesa, Corpovalle, Universidad EAFIT, Agrosavia, Corpovalle, Universidad Autónoma de Occidente y Universidad de La Salle que tiene como objetivo reportar, monitorear y analizar lo que sucede con el sistema de abastecimiento de alimentos, nutrición y cambio climático en Colombia.

Dietas no saludables en Cali

La investigación ‘Costo mínimo y asequibilidad a dietas en Cali’ reveló que de los 678.920 hogares caleños estudiados, 30.904 no tienen acceso a una dieta suficiente en energía y 297.937 de ellos no pueden acceder a una dieta adecuada en nutrientes. Cabe anotar que, para un hogar conformado por padre y madre entre los 31 y 50 años y una hija entre los 9 y 14 años, el costo mínimo diario de una dieta saludable oscila entre los $25.951,02.



Según Zea, una dieta saludable es la que cumple con las recomendaciones de las GABAS con suficiente variedad y cantidad; la dieta adecuada en nutrientes satisface los requerimientos de energía macro y micronutrientes, mientras que la dieta suficiente en energía satisface las necesidades de subsistencia a corto plazo.



“Según la estimación del costo mínimo diario ajustado por 1000 calorías, cubrir una dieta con mayor densidad de nutrientes, a partir de los alimentos localmente disponibles, es más costoso para mujeres que para hombres, principalmente para niñas de 4 a 8 años, mujeres mayores de 51 años y mujeres gestantes menores de 18 años y de 31 a 50 años”, ilustró la investigadora.



Estas cifras representan los hallazgos de un proyecto de dieta alimentaria liderado por la Alliance Bioversity-Ciat que busca estimar el costo mínimo y asequibilidad a una dieta suficiente en energía, a una dieta adecuada en nutrientes y a una dieta saludable para la población urbana de Cali, tomando como base el mes de septiembre del 2022.



El estudio también reveló que los hogares con el menor ingreso tendrían que aumentar en un 138% su gasto en alimentación para cubrir los costos de la dieta adecuada en nutrientes, y un 232% para la dieta saludable, esto implica que también haya un aumento de sus ingresos.



"Tenemos una situación bastante compleja de hambre en la ciudad. Cuando dicen que tenemos que prepararnos para la crisis, realmente estamos ya en esa situación. Es importante que todos los que estamos acá desde la academia y desde las diferentes instituciones empecemos a revisar cuáles son esas intervenciones que podemos hacer”, expresó la profesora Zea.



Por su parte, Mark Lundy, investigador senior de la Alliance Bioversity-Ciat, manifestó que en Cali hay unas tasas de malnutrición bastante elevadas que provocan diversos problemas de salud, entre ellos la anemia. “En Cali hay una crisis por dietas de mala calidad. La población caleña, en su gran mayoría, no alcanza a consumir dietas de buena calidad, este es un problema no solo en Colombia, sino a nivel global con impactos muy grandes como muertes prematuras y que deja por fuera a millones de personas que no pueden pagar y consumir una dieta saludable”.



Para el experto, los sistemas alimentarios no son inclusivos al acentuar brechas de ingresos, de conocimiento y de poder y que, por ende, terminan pasando la mayor parte de las cuentas a las personas de menor ingreso.



“El sistema va mal, no funciona de varias maneras. En el tema de nutrición y salud tenemos problemas por falta de consumo de micronutrientes, hay problemas de anemia, deficiencia de hierro, deficiencia de vitamina A de manera muy marcada en el caso de Cali y el suroccidente. Vemos también un problema de sobrepeso y de exceso de alimentación y eso es lo más preocupante, principalmente en niños y jóvenes. Hoy en día el 75 % de las consultas médicas son por enfermedades crónicas no transmisibles, no todas relacionadas con dietas, pero muchas sí. Entonces las cosas no van bien en términos de salud y nutrición”, explicó Lundy.

Abastecimiento e impacto ambiental

Las cifras que se revelan en PlaSa Colombia también son preocupantes a nivel ambiental. En el 2018 Cali tuvo una participación del 8,8 % de contribución de las emisiones de gases generadas por la movilización de alimentos, siendo las frutas, verduras y carnes de res los que más aportan huella de carbono. “Estamos trayendo alimentos de Manaure, Uribe, La Guajira, Maicao, Cartagena, Vichada y Caquetá. En el grupo de granos y cereales encontramos un recorrido de hasta 300 kilómetros de distancia”, explicó Carlos González, investigador senior de la Alliance Bioversity-Ciat.



El experto indicó que si se evalúa el abastecimiento de frutas y hortalizas, se evidencia un asunto complejo y dinámico. “La cantidad de frutas y verduras que moviliza Colombia por sus carreteras es enorme, hay sitios que se especializan en la producción y otros en el mercado y hay sitios que son intermediarios”.



“Tenemos la capacidad para anticipar dónde puede haber quiebres en el sistema y aquí es cuando entra la plataforma PlaSa Colombia, que nace como un ejercicio para poder integrar lo que estaba fragmentado en el sistema alimentario, para traducir lo que es complejo, para por fin poder tener indicios de cómo funciona el sistema alimentario en el país”, explicó González.



Al respecto, Lundy agregó que Colombia debe analizar la manera poco sostenible en la que está generando y produciendo alimentos. “Tenemos en algunas áreas no muy lejanas grandes monocultivos, en otras áreas tenemos fondos de producción que no son lo más sostenibles en el largo tiempo y terminamos, quizás, con un uso no muy bien manejado tanto de insumos como de abonos. Todo esto termina generando impactos sobre el medio ambiente, la calidad de agua, la cobertura de suelo”, concluyó.



“Dentro de los profesores del Departamento de Economía que aportaron a los proyectos están: Luis Eduardo Girón, Sebastián López y Julieth Cerón. El Laboratorio de Economía Aplicada también fue un actor importante en la realización de los proyectos, al apoyar con sus instalaciones, programas, monitores y laboratorista. Hicieron parte de estos equipos también egresados de la carrera economía, dentro de los que se destaca Sergio Barona. Ellos, junto a los profesores: Ana Milena Yoshioka (Departamento de Gestión de Organizaciones); María del Pilar Zea León y Heydi Yajaira Valencia (Departamento de Alimentación y Nutrición) y Daniel Enrique Gómez (Departamento de Ciencias Naturales y Matemáticas), llevaron a cabo estos proyectos en 2022”, sostiene la académica Sierra.

