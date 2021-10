Nueva mutación de variante Delta está bajo vigilancia de la OMS, ¿qué se sabe sobre ella?

La Organización Mundial de la Salud, OMS, ha anunciado que está vigilando una nueva forma de la variante Delta del coronavirus Sars-CoV-2 (causante del covid-19) llamada AY4.2, la cual tiene dos mutaciones adicionales.



Ya se ha detectado un pequeño brote de esta variante en Reino Unido y Rusia también ha registrado los primeros casos, según un informe de la agencia de noticias Interfax.



Ha habido casos de AY4.2 en Estados Unidos y Dinamarca. El último país en confirmar su presencia fue Israel, que reveló el primer caso el pasado martes.



El portador es un niño de 11 años que había llegado de Europa, explicó el ministerio de Salud de ese país, que precisó que el caso fue identificado en el aeropuerto Ben Gurion de Tel Aviv. El muchacho fue puesto en cuarentena y, de momento, no se detectó ningún caso contacto, según el ministerio.

¿Qué tan contagiosa es?

Los investigadores aún no creen que la variante pueda ser significativamente más contagiosa que la anterior variante.



François Balloux, profesor de Biología Computacional en el University College de Londres, explicó a AFP que esa subvariante es muy escasa y que no parece ser plantear el mismo riesgo que otras cepas, que se revelaron muy contagiosas.



La aparición de la AY4.2 "no es una situación comparable a la aparición de las cepas Alfa y Delta, que eran mucho más transmisibles (50 % o más) que cualquiera de las cepas que circulaban en ese momento", precisó.

Desde el Reino Unido, por su parte, revelaron el martes que están vigilando "muy de cerca a la subvariante", aunque concordaron en que aún no se puede determinar que sea más contagiosa que la variante original.



"Estamos siguiendo muy de cerca esta nueva forma y no dudaremos en tomar medidas si es necesario", afirmó el martes un portavoz de Downing Street. Sin embargo, "no hay ninguna razón para creer que se esté extendiendo con mayor facilidad", precisó.