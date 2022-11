Nueva EPS robustece su red de servicios de sa

Alrededor de 115.000 afiliados ha recibido desde hace dos años la Nueva EPS como producto de las cesiones presentadas por las liquidaciones de EPS como Medimás y Coomeva, lo que ha representado no solo un crecimiento en diferentes campos para la compañía, sino un desafío para la misma.



Ese reto ha implicado robustecer la red de servicios de salud y diseñar rutas de atención para las distintas patologías médicas catalogadas como enfermedades de alto costo y crónicas, para aquellos nuevos pacientes.



Para todo ello, la empresa ha implementado diferentes acciones: la apertura de nuevas sedes de atención y aumento de convenios para la atención prioritaria y hospitalaria. En el caso del Valle del Cauca ese es un logro cumplido en este año, según Silvia Patricia Londoño Gaviria, gerente de la Nueva EPS en la Regional Suroccidente.



El modelo de Nueva EPS que no contempla la integración vertical, es decir, no tener sedes propias, es una ventaja en términos de crecimiento de red, pues permite crecer de acuerdo a necesidad de manera inmediata.



“Conscientes del fortalecimiento constante, la ciudad de Cali cuenta con 8 IPS básicas de atención, que cubre las cuatro latitudes de la ciudad. En febrero ingresó el prestador de Medicips, el cual les dio la bienvenida a los afiliados de cesión de Coomeva EPS. Es así como en el departamento del Valle del Cauca esta cifra alcanza las 26 IPS básicas de atención y el número de prestadores con los que cuenta la zonal Valle es de 55 distribuidos en diferentes sedes, y la regional cuenta con 216”.



En igual sentido, los 672.835 afiliados de Nueva EPS en el Departamento se han visto beneficiados con la ampliación de IPS en cuanto a sedes de atención, a través de la cual se garantiza sus servicios en el ámbito primario, hospitalario y de urgencias exclusivas.



Para el caso de los afiliados residentes en Cali, estos cuentan con un Modelo de Atención Integral en Salud por el cual pueden acceder a asistencia médica en la Clínica Nueva Rafael Uribe Uribe, el Instituto de Diagnóstico Médico Desa, el Hospital Universitario Fundación Valle de Lili, las clínicas de Occidente, Imbanaco, Versalles, Farallones y el Hospital Universitario del Valle, Clínica de Alta Complejidad Santa Bárbara y Clínica Palma Real en Palmira.



También forman parte de la red todas las Empresas Sociales del Estado E.S.E. (Hospitales públicos del Valle del Cauca).



Valle del Cauca

En la actualidad, Nueva EPS asegura la atención de 224.344 afiliados con enfermedades crónicas en el Departamento (hipertensión arterial, diabetes mellitus, oxígeno, Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, Epoc), a quienes se les garantizan sus tratamientos, medicamentos y controles, como resultado del giro que la compañía realiza a sus prestadores.



A nivel nacional, el pago mensual que realiza la compañía a sus 3359 IPS asciende a los $1,2 billones, por atenciones en salud.



“Hemos logrado la atención a nuestros afiliados en las rutas y/o programas de promoción y prevención o ruta de promoción y mantenimiento de la salud en su IPS primaria y para quienes tienen condiciones de riesgo específico o con enfermedad materializada, se ingresan a las rutas integrales de atención o programas especiales y de alto costo de la red IPS complementarias o especializadas”, señala Silvia Londoño Gaviria.



Por otro lado, es importante mencionar que, de acuerdo con la compañía, durante los meses de enero y octubre del año 2022, esta ha garantizado 3.459.604 atenciones en programas de promoción y prevención.



De acuerdo con información suministrada por la Gerencia de Comunicaciones y asuntos Corporativos, Nueva EPS también presenta las siguientes cifras: