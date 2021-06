Menores de 60 años, los más afectados por el covid-19

Jhon Edward Montenegro Jimenez

Aunque al inicio de la pandemia por covid los más afectados por una enfermedad severa eran los mayores de 80 años -que incluso era la población que más fallecidos registraba-, el panorama ha ido cambiando desde la tercera semana de abril cuando inició el tercer pico. Hoy, los mayores casos graves por coronavirus se están presentando en personas entre los 40 y 79 años, el grupo que también ha incrementado las cifras de decesos.



Así lo explica Juan Sebastián Hurtado, médico epidemiólogo de la Secretaría de Salud del Valle, quien asevera que “la población de 80 años es la que más se ha visto afectada por mortalidad por covid, debido a la edad avanzada, los cambios fisiológicos y la presencia de comorbilidades, pero a partir de este último pico hemos encontrado que esa población mayor ha descendido en cuanto mortalidad, hay un incremento en la población entre 60 y 79 años”.



En este sentido, detalla que este comportamiento tiene varias hipótesis: “la vacunación logró avanzar lo suficiente para garantizar una disminución de la mortalidad en el grupo de 80 años, y el ascenso entre los 60 y 79 años se debe a que están ingresando al cumplimiento de las dos dosis de vacuna, y puede que se haya flexibilizado las medidas de autocuidado; también tiene que ver la detección de síntomas tempranos de severidad”, agrega Hurtado.



Asimismo, precisa que la población menor de 50 años también ha tenido un incremento en mortalidad, “esta población llama mucho la atención porque el 35 % tiene presencia de comorbilidades, pero hay otro porcentaje que no las tiene y están falleciendo”.



Además, indica que las personas pueden presentar síntomas inicialmente leves y posteriormente complicaciones y consultan de manera tardía, “por lo tanto personas que no tienen antecedentes patológicos pueden llegar a fallecer en un periodo de tiempo corto a raíz del covid, como aquellos que tienen antecedentes como hipertensión, diabetes, obesidad, Epoc y asma”, apunta el especialista de Salud Departamental.



Entre tanto, el médico y magíster en Epidemiología, Rayan El Barkachi, comenta que el patrón de la enfermedad grave y de muerte ha ido variando de los adultos mayores a jóvenes. “El contagio y la gravedad de la presentación de la enfermedad ya se está dando en personas más jóvenes entre 45 y 60 años, de hecho entre 25 y 30 en otra proporción”, dice el especialista que al tiempo argumenta que uno de los factores que se puede relacionar, “es que el virus pudo haber generado un grado de reconocimiento del sistema inmunológico y ha mutado y se ha sido un poco más agresivo para las poblaciones más jóvenes”, señala.



Por otra parte, cabe recordar que en los índices de letalidad, las personas de estratos socioeconómico más bajo son quienes han concentrado el mayor número de casos. Y según El Barkachi, la pobreza se ha visto correlacionada con el índice de mortalidad “porque la gente que tiene pocos recursos no puede permanecer en aislamiento, necesita salir a rebuscársela; tampoco tienen para comprar tapabocas o los reutiliza y son factores de riesgos; también se relaciona por la falta de accesos a los servicios del sistema de salud”.



Dicho panorama se ha visto reflejado en el comportamiento en Cali: “sí tenemos una alta letalidad en algunas zonas más que en otras y eso también se debe al factor social, cultural, económico, la letalidad más alta está en las comunas más pobres”.

Cuándo se dará el descenso de casos



De acuerdo a las proyecciones que ha hecho el Instituto Nacional de Salud, los elevados índices de muertes y casos podría llegar hasta la última semana de julio o las dos primeras de agosto aproximadamente, “pero eso depende del comportamiento de las próximas tres o cuatro semanas, por ahora no se evidencia un descenso claro”, expone Juan Sebastián Hurtado, epidemiólogo de la Secretaría de Salud del Valle.



A su vez el especialista comenta que la notificación diaria que el departamento ha tenido en las últimas dos semanas, el promedio de fallecidos ha sido entre 60 a 65 casos -pero no son reportes de las últimas 24 horas, sino también de días incluso semanas atrás-.



No obstante, aclara que en este tercer pico de la pandemia “se ha superado todas los límites y estamos teniendo un incremento de casos que aumenta día a día, hemos tenido días de 80 - 81 fallecidos”.



Hurtado recalca que el aumento de casos y fallecidos se debe a varios factores, “muchos pensarán que el tema del paro, pero Colombia venía en un ascenso incluso antes de empezar las movilizaciones”.



De igual forma, el epidemiólogo Gabriel Apreza, enfatiza que la problemática social ha incidido en el aumento de casos, y también ha influido que “ya no se encuentran ciertas medidas vigente como el pico y cédula, las personas salieron a marchar sin cuidarse; encontramos en las calles personas que no utilizan tapabocas, hay quienes se han vacunado y creen que no se van a enfermar o no puede transmitir el virus y no es así; debemos reforzar el autocuidado”.



Recomendaciones



Especialistas reiteran el llamado al autocuidado y acceder a la vacunación porque son “la única garantía que tenemos de salud”.



El epidemiólogo Gabriel Apreza comenta: “hay mucho desconocimiento y temor hacia la vacuna, hay personas que se han enfermado y dice que se murieron porque se colocaron la vacuna y eso es erróneo”, aclara.



Recordó que vacunación pretende disminuir el riesgo y complicaciones más no de infectarse, y recomendó que a cualquier presencia de síntoma inmediatamente reportarlo y mantener en aislamiento y tomarse la prueba.