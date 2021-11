Mayores de 50 años podrán recibir tercera dosis anticovid a partir de este viernes

Todos los mayores de 50 años podrán acceder a la dosis de refuerzo de la vacuna anticovid a partir de este viernes 19 de noviembre.



Así lo confirmó el presidente Iván Duque, quien aseguró que se trata de "una medida importante no solo para garantizar la protección de la vida, sino también para acompañar la reactivación segura de nuestra economía y distintas actividades".



"Nuestro país está registrando una recuperación económica muy vigorosa. Que hayamos logrado en el primer, segundo y tercer trimestre un crecimiento del 10 % en la economía nacional nos tiene que motivar para que este año cerremos con un 9 %", destacó el mandatario.



Duque contradijo el principio de obligatoriedad de la vacunación, puesto que esta debe realizarse por medio de la persuasión, "y mira a donde hemos llegado, a más de 52 millones de dosis aplicadas. Y dentro de esa persuasión se encuentra el carné de vacunación para ingresar a establecimientos o eventos de gran afluencia. La vacunación es gratuita, masiva y segura, por lo que no existe ningún argumento para no inmunizarse".



Hasta hace pocos días solo podían acceder a la tercera dosis de la vacuna los mayores de 70 años o pacientes inmunosuprimidos, tales como los que tienen cáncer, atraviesan procesos de quimioterapia, personas con trasplantes, síndrome mielodisplásico, entre otros. Estos últimos ya pueden acceder al refuerzo con solo esperar 30 años y no como el resto, que solo se la puede aplicar 6 meses después de recibir la segunda dosis.



Hasta la fecha 652.123 colombianos se han aplicado el refuerzo, según cifras del Ministerio de Salud.