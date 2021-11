"Quien no se quiera vacunar, que no ponga en riesgo la vida de los demás": dir. de Prevención de Minsalud

Lograr que el 70 % de la población colombiana tenga el esquema completo de vacunación y evitar el cuarto pico para finales de este año son las mayores metas del país en materia de lucha contra el covid, afirmó Gerson Bermont, director de Promoción y Prevención del Ministerio de Salud durante una entrevista con El País.



Para el funcionario, con el fin de lograr la inmunidad de rebaño debe haber una fuerte coordinación entre las autoridades, las EPS, los gremios comerciales y la ciudadanía.



¿Cómo ve el panorama de la vacunación en Cali? ¿Vamos a buen ritmo?

Van avanzando, yo creo que se puede hacer un esfuerzo mucho más grande. Cali es una ciudad muy importante y tiene comunas donde todavía es fundamental llegar con estrategias de puerta a puerta para garantizar la vacunación de toda la población; además, tiene una área metropolitana muy importante y aquí debe hacer un ejercicio conjunto entre todos los territorios para poder -con las estrategias que se establezcan- garantizar que efectivamente la población tenga una clara disposición y una clara oportunidad, sin barreras de acceso para la vacunación.

Van bien, pero necesitamos que ciudades como Cali estén ya por encima del 70% de vacunados con primeras dosis, como ya lo han logrado Barranquilla o Bogotá.



Las autoridades en Cali están viendo difícil cumplir la meta del 75% de vacunados al 15 de noviembre, ¿qué piensa de este panorama?

Pienso que con el decreto 1408 que en expidió el Gobierno Nacional y el Ministerio de Salud, en el que se establece la obligatoriedad de presentar carné de vacunación al ingresar a sitios de esparcimiento y de ocio como restaurantes, bares, discotecas, casinos, etc… es importante entender y dar un mensaje a la población de que eso nos va a ayudar, en todo el territorio nacional, a cumplir las metas de vacunación.

Pero lo más importante es la buena comunicación y la educación y el entender que esto salva vidas.



Esto no es un tema de hacerlo obligatorio, pero es importante ver las cifras que son supremamente claras: 127.000 personas en el país no han ganado la batalla contra el covid-19, de igual manera 190 gestantes nos han dejado por culpa del covid y todos los días tenemos alrededor de 30 muertes que al mes serían 900 muertes. Esto no es una falacia, es una realidad que las cifras nos están mostrando.



Lo anterior es un mensaje para las personas indecisas, para las que creen que no es con ellas, que no les va a pasar nada, esto le puede pasar a cualquiera y por eso es importante que todos estemos protegidos.

Motivar la vacunación es más complicado cada día, ¿cuál cree que deban ser las estrategias en capitales como Cali que está más retrasada frente a otras ciudades?

Yo no creo que las autoridades estén pesimistas en no alcanzar la meta, sería muy triste que desde la cabeza de las autoridades estén pensando de manera negativa. Yo creo que somos y debemos ser proactivos y propositivos en este sentido y es un ejercicio que se debe hacer sentados con las EPS, sentados con los actores sociales, económicos, comerciales y culturales, donde se vuelva un propósito de la ciudad, de la región y de toda la comunidad salvarse y protegerse en conjunto.



Recordemos que la vacuna me protege de manera individual, pero al mismo tiempo protegemos a los demás.



Yo creo que es algo de conciencia, y Cali ha demostrado en el país que cuando se une es una gran ciudad, una gran población, una gran sociedad que nos ha enseñado mucho a los colombianos, y estoy totalmente seguro de que va a poder encontrar ese momento de necesidad en donde efectivamente se unen en un solo propósito para salvaguardar la vida y garantizar la reactivación económica y cultural de forma conjunta.

Algunos piensan que las medidas como el carné de vacunación para ingresar a eventos y discotecas no servirá mucho porque hacer cumplir las normas por parte de los establecimientos es complejo. Otros ciudadanos dicen que preferirán no salir. ¿Cuál es su expectativa?

Es una lectura muy particular, estamos viendo otra dinámica en todo el país, las personas que efectivamente digan que no quieren vacunarse están en todo su derecho y, precisamente, en eso consiste. Yo me sentiría y me siento más seguro en un restaurante en donde sé que todos están vacunados, yo me sentiría y me siento más seguro en una discoteca en donde sé que todos están vacunados; yo por responsabilidad de salud pública si no me quiero vacunar, pues no voy a poner en riesgo mi vida y la de los demás, entonces dejo de asistir a los sitios donde hay aglomeración y más gente a los cuales puedo causarle daño y muerte.



Así que si la persona voluntariamente decide que no se quiere vacunar es respetable, pero que no ponga en riesgo su vida y la de los demás ingresando a sitios donde puede haber mayor contagio y peligro.



Entonces las personas que sí quieren vacunarse y sí quieren tener una reactivación biosegura, además de los comerciantes que quieren que su actividad sea biosegura, pues con total tranquilidad tomarán la medida para garantizar la salud de sus comensales, sus usuarios y para la garantía de sus seguros.



Hoy la OMS dice que el foco de la pandemia está en Europa, que las cifras vienen en alza, ¿pero si ellos están avanzados en la vacunación por qué cree que pasa eso?

Porque hay gente sin vacunar, precisamente. Si revisan las cifras en Europa, si se revisan en Estados Unidos, pues se ve que hay gente que no ha querido vacunarse y ¿qué es lo que buscan las nuevas variantes? ¿qué es lo que busca la variante Delta? Pues personas susceptibles que pueda contagiar, y ¿quiénes están ahí? A los que no les ha dado covid o a los que no se han vacunado; entonces es claro que esas variantes buscan a esas personas e incrementan el pico, y eso lleva a hospitalizaciones, muertes y nuevamente restricción de las actividades económicas.



Entonces, ¿cuál es la fórmula? Seguirse cuidando, uso de tapabocas y vacunación para poder que la reactivación económica no dé pasos hacia atrás.

¿La nueva meta de vacunación del país es vacunarlos a todos o con qué porcentaje quedarían satisfechos?

La meta del Plan Nacional de Vacunación sigue siendo el 70% del total de la población vacunada. Eso nos pone en una meta mínima de 35.750.000 colombianos que deben tener sus esquemas completos, esa sigue siendo la meta y estamos trabajando para cumplirla.



¿Cuándo arrancaría la tercera dosis para mayores de 50 años?

Hoy está para mayores de 70 años y el Ministro de Salud ya anunció que los de 60 años pueden recibir su tercera dosis; posteriormente se bajaría a 50 años. Estamos en análisis de eso con el grupo asesor, pero hasta que no tengamos toda la evidencia científica no tendremos ese anuncio específico.