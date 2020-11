Andrés Camilo Osorio

La Universidad Icesi es pionera en la región en el estudio del cannabis medicinal a nivel de posgrados. El centro educativo diseñó este año un curso como electiva en la maestría de Biotecnología de la mano de un egresado de esta institución, el químico con énfasis en bioquímica Yesid Ramírez Rivera, PHD en Química Medicinal de la Universidad de Würzburg, Alemania.

En este curso el especialista en diseño de fármacos enseña, entre otros temas, las características genéticas del cannabis, su parte metabólica, el sistema endocannabinoide, sus usos químicos y medicinales, los retos para el desarrollo de la medicina cannabinoide, el cultivo, sus usos industriales.

La universidad caleña también se destaca a nivel regional y nacional por los servicios e investigaciones que hace en torno al cannabis medicinal.

La Icesi presta el servicio de análisis de los metabolitos del cannabis, con tecnología de última generación y con certificación BTL, es decir, que esto les sirve a las industrias en sus trámites de licencia y pruebas para la generación de nuevos productos.

Entre las investigaciones que se llevan a cabo en el centro educativo hay una que lidera Ramírez, que consiste en analizar las características metabólicas que tiene el cannabis cultivado en Colombia y cómo la planta se ha adaptado a las condiciones únicas de los andes tropicales.

Su hipótesis es que los tipos de cannabis que hay en Colombia (en las costas, las cordilleras, los llanos, etc) tienen una aplicación y un valor muy grande para el uso medicinal. La idea entonces, es ver qué tenemos, expresa. “Así funciona la naturaleza: algo variable con algo variable genera más variabilidad y en este caso, la aplicación es terapéutica y siento que tiene mucho potencial estudiar esta planta”.

Para conocer sobre el uso actual del cannabis medicinal y su potencial en este campo, El País conversó con el doctor en química medicinal y docente Yesid Ramírez Rivera.

Coméntenos sobre los otros dos proyectos que está desarrollando la Universidad Icesi en torno al cannabis medicinal.

Uno se trata del diseño de la medicina tópica a base de cannabis, es decir, mejorar el perfil terapéutico de formulaciones tópicas (medicamentos que se aplican en la piel): una crema, un ungüento. Esto toma importancia en el contexto de la industria local pues mucha gente está apuntándole a los temas de cosméticos tópicos, que es una vía muy prometedora de la administración del cannabis, muy segura y con una aplicación muy grande.



Y el otro es en cooperación con el Departamento de Neurocirugía de la Fundación Valle del Lili. El personal de médicos neurocirujanos tiene pacientes con glioblastoma multiforme, el cáncer más agresivo del sistema nervioso central y a estos pacientes se les hará biopsias. Y lo que vamos a hacer es determinar qué tipos de cannabis cultivados en Colombia tienen más efectividad para este tipo de cáncer en particular. Esto es fundamentado en una cantidad sustancial de datos preclínicos que soportan el uso del cannabis como agente polifarmacológico contra varios tipos de cáncer.

¿Qué sabe acerca de los usos ancestrales de esta planta en el campo de la salud?

Uno de los usos más antiguos del cannabis - y te hablo de hasta 3000 años antes de Cristo- es para los dolores menstruales. También tuvo y tiene un uso antimicótico, se puede usar al tener una infección con algún tipo de hongo. En la actualidad se han demostrado las propiedades antimicóticas del cannabis. También está como neuroregenerador, ayuda para la memoria, para los desórdenes mentales y hoy en día se conoce la capacidad tan grande del sistema endocannabinoide (red de proteínas y neuromoduladores por medio del cual el cannabis exhibe muchas de sus propiedades medicinales) para regular funciones cerebrales, como los trastornos de ansiedad. Son muchísimos los paralelos que se hacen del uso ancestral del cannabis y de su uso hoy en día.

¿Actualmente para qué se usa?

El uso terapéutico del cannabis es bastante amplio y tiene que ver con que el sistema endocannabinoide regula prácticamente todas las funciones fisiológicas del ser humano. Para algunos, el cannabis cura lo que sea, pero siendo prágmáticos, de todas las aplicaciones que tiene el cannabis al sol de hoy, hay cuatro en las cuales la evidencia es tan contundente que ya hay consenso científico de que sirve. Esas cuatro aplicaciones son: el dolor crónico en adultos; para los vómitos y náuseas que se tienen por las quimioterapias; la espasticidad por esclerosis mútiples (desórdenes músculo-esqueléticos que pueden desencadenar convulsiones) y para la epilepsia relacionada con diferentes patologías.



El cannabis ayuda a controlar las convulsiones, especialmente el cannabidiol, uno de sus compuestos más prominentes.

Los médicos pioneros en esto le encuentran aplicaciones como la regulación del apetito; para el dolor, las inflamaciones, enfermedades del sistema nervioso central, trastornos respiratorios y cardiovasculares, trastornos gastrointestinales, cáncer, trastornos músculo-esqueléticos y funciones reproductivas. En todas esas patologías está involucrado en cierto sentido el sistema endocannabinoide. Y hay cuatro aplicaciones donde hay consenso, pero no quiere decir que en las patologías que te mencioné no funcione, sencillamente es que no hay suficiente evidencia a nivel clínico para que haya una certeza en toda la comunidad científica internacional.

Pero eso es algo que cambiará en los próximos años, ya que, en este momento, hay más de mil ensayos clínicos con cannabis para diferentes patologías y es cuestión de tiempo para que haya consenso en las demás aplicaciones.



¿Qué tanta certeza científica hay en esas 4 aplicaciones del cannabis que explicó primeramente?

Hay certeza absoluta. Se ha comprobado científicamente a nivel preclínico y clínico. De hecho, hay productos en el mercado a base de cannabis para tratar esas patologías, como por ejemplo el Sativex o el Epidiolex.

¿Cuáles son las presentaciones de los medicamentos a base de cannabis en la actualidad?



Los medicamentos a base de cannabis que están aprobados son por vía oromucosal (se absorben por las mucosas orales). Vienen en presentaciones de spray o gotas sublinguales (que se ponen debajo de la lengua).



También existen tópicos: cremas, ungüentos. A esto se le llama medicina tópica a base de cannabis.



Hay también medicamentos por vía inhalada, pero no fumada. Se debe administrar con un vaporizador, este es un dispositivo que calienta el material vegetal a la temperatura donde los compuestos de actividad terapéutica pasan a fase gaseosa y así, uno se lo puede aspirar sin generar ninguna reacción de combustión.



Además, existen medicamentos comestibles, y otros que se pueden administrar por vía oral, rectal o vaginal.



Labor didáctica

​

“El objetivo de las investigaciones y estudios es desarrollar formulaciones y productos que puedan llegarles a las personas y sanar la mayor cantidad de patologías posibles”.



“Si yo descubro algo interesante no estoy pensando en patentarlo, ni nada, yo soy científico, yo lo publicaría y le contaría al mundo cómo es que debería ser. A mí lo que me interesa es que la empresa colombiana aprenda cómo es que se deben hacer los productos a base de cannabis, cuáles son las consideraciones que se deben tener en cuenta para hacerlo bien, para que al paciente le llegue algo bueno”.