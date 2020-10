La historia del geriátrico de Cali que evitó que se agravaran 59 adultos mayores con coronavirus

Juan Felipe Delgado Rodriguez

Imagine que usted está dormido a medianoche y entra un ladrón. El pillo empieza a robar, y si sospecha que usted está en casa entrará a su habitación, lo atará de pies y manos y lo amordazará para que no llame a la Policía ni pueda oponer resistencia. Luego robará a sus anchas.



Algo semejante ocurre con el Coronavirus, según el médico farmacólogo Óscar Gutiérrez, quien explica que el virus invade la célula y usa los mecanisos de esta para reproducirse, es decir, para crear copias de sí mismo. Si el virus llega al núcleo de la célula la deja incapaz de defenderse, igual que en el ejemplo del ladrón a la medianoche.



Pero hay métodos de bajo costo que, usados a tiempo y dentro de un protocolo médico cuidadoso, pueden hacerle ‘zancadilla’ al Coronavirus, dificultarle las cosas y darle tiempo a la célula para que se defienda.

Esta idea, aplicada, ya tiene un caso de éxito reciente en la ciudad. Se trata del Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel, donde un grupo interdisciplinario se reunió en marzo para evaluar el riesgo potencial que corrían los adultos mayores allí internados.



Al ver las terribles noticias que venían de Europa, donde países desarrollados como Bélgica, Francia e Italia tuvieron muy alta mortalidad de adultos mayores recluídos en centros geriátricos, a causa del Covid, encendieron las alarmas.



¿Cómo evitar que la misma historia se repitiera en el San Miguel? Lo primero que hicieron, según narra el doctor Óscar Gutiérrez, fue implementar estrictas precauciones de bioseguridad: se suspendieron las visitas, se hizo obligatorio el uso de tapabocas, alcohol y lavado de manos constante.



También clasificaron a los 254 pacientes, con un promedio de edad de 79 años, según factores de riesgo del 1 al 9, siendo 1 los pacientes más vitales y autónomos y 9 aquellos con más comorbilidades.



Además se adecuó una zona especial para aquellos pacientes que llegaran a presentar síntomas sospechosos, y otra zona para dar atención inmediata a los pacientes que lo requirieran.



Se calculó que, si llegaba el virus al San Miguel, al menos la mitad de los pacientes corrían el riesgo de morir, así que la consigna fue: prevenir y actuar rápido ante cualquier eventualidad, de tal manera que ninguno de los adultos mayores tuviera que ser remitido a una UCI.



Así, todos bajo alerta, desde la persona que lava el piso hasta el personal de cocina, los pacientes y el cuerpo médico, pasaron los días.



La primera semana de agosto un empleado del San Miguel reportó algunos síntomas leves. De inmediato se le hizo examen a todos los residentes del hospital y al personal, y se dio tratamiento a los contactos cercanos.



59 residentes del ancianato dieron positivo, y 19 de ellos fueron hospitalizados dentro del mismo centro. Ninguno requirió traslado a UCI ni soporte ventilatorio.



El doctor Óscar y sus compañeros del cuerpo médico interdisciplinario tomaron una decisión de acuerdo con la declaración de ética de Helsinki, sobre intervenciones no probadas en la práctica clínica. Aplicaron un triple tratamiento a todos los pacientes, no solo a los 59 que dieron positivo.



Y este tratamiento consistió enrecetar Ivermectina, que usada en la fase temprana del virus dificulta el ingreso a la célula y dificulta el actuar del mismo; Aspirina para evitar la formación de coágulosde sangre que, por efecto del Coronavirus, puede llegar a colapsar órganos como los pulmones; y Nitazoxanida, antiparasitario usado con éxito en otras enfermedades virales, y que, igual que la Ivermectina, sabotea el actuar del Coronavirus.



Los resultados de este protocolo no podrían haber sido mejores, pues pese a la avanzada edad de los pacientes (entre ellos una mujer de 102 años), se presentaron cero muertes. Todos los pacientes, tratados a tiempo con este método y económico, pues llegó a costar entre 13 y 20 dólares por persona, se recuperaron.



Gutiérrez, quien compartirá los detalles científicos de este informe en días próximos en una publicación internacional, sostiene que este caso de éxito presentado en Cali, entre adultos mayores, puede también servir de inspiración para muchos más centros, ciudades y regiones, e invita a no descuidar los cuidados de bioseguridad esenciales. Alcohol, jabón, tapabocas y distanciamiento.

Trabajo en equipo

​

- Caso de éxito

Héctor Cortés, director del Hospital San Miguel; Raúl Corral, Óscar Gutiérrez, Alejandro Varela, Bertha López, Mauricio Ocampo, César Rueda, Francisco Muñoz, Diana Castillo, Lizeth Londoño, Alberto Concha, hacen parte del equipo interdisciplinario que puso en marcha las medidas, alineadas con los protocolos del MinSalud.



Las medidas de bioseguridad y el abordaje terapéutico temprano liderados por el doctor Héctor Cortés y su equipo, evitaron el progreso de la infección hacia complicaciones mayores, y la hospitalización de mayor complejidad en

esta población vulnerable.