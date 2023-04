"Le llevamos años luz al resto del mundo”: Liliana Triana

Nunca se ha propuesto ser la primera en nada. Sin embargo, a cada paso de su trayectoria de 20 años, ha dejado el nombre de Cali y Colombia en alto por sus investigaciones científicas y capacidad de liderazgo.



De hecho, ha sido destacada por ser la primera mujer que asumió la presidencia de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva (2014-2015) y de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas (2020-2022), desde donde ha velado por mejorar las condiciones del talento humano en salud y, de paso, la atención de los pacientes.



En diálogo con El País, la cirujana plástica caleña Lina Triana, actual presidenta de la Asociación Internacional de Cirugía Plástica (Isaps, por sus siglas en inglés) realizó un recorrido por sus mayores logros, así como por las estadísticas y los avances de la cirugía plástica en el país, una especialidad que registró 374.076 procedimientos a nivel nacional el año pasado.

¿Cómo ha evolucionado la cirugía plástica en los últimos años?

Anteriormente, en los años 80 la tendencia era mostrar que se había pasado por un procedimiento con implantes mamarios gigantes. Hoy en día hemos evolucionado hacia una cirugía que le dé armonía al rostro y al cuerpo, pero que nadie se dé cuenta de que me la hice. Todo eso acompañado de tecnología, que también ha evolucionado. Pero lo importante es tener en cuenta que la máquina no es mágica; sí ayuda, pero no reemplaza al artista. El escultor del cuerpo es el cirujano.



¿Cómo está posicionada Cali en este tipo de procedimientos, a nivel nacional e internacional?

Cali es la tercera ciudad a nivel nacional donde más procedimientos de cirugía plástica se realizan.



Colombia, por su parte, es el segundo país a nivel mundial donde los pacientes se realizan cirugías plásticas fuera de su país de origen. Sin duda, les llevamos años luz en ciertos procedimientos. Por ejemplo, en 2004 nosotros ya hablábamos de lipoinyección glútea, mientras que en otros países aún ni se les ocurría.



¿Cuáles son las cirugías plásticas que más se realizan en el Valle?

A nivel nacional, el top 5 de las más realizadas son: liposucción, aumento de senos, abdominoplastia, aumento de glúteos y cirugía de párpados.



¿Qué creencias puede desmentir sobre la cirugía plástica?

La más popular es que muchos la consideran banal. Pero la realidad es que la cirugía plástica nació para devolverle el deseo de vivir a los soldados heridos en las guerras que, luego de ser salvados, querían morir porque habían quedado deformes. La parte estética no es diferente; trabajamos para mejorar la calidad de vida.



Usted es reconocida por ser pionera en cirugía de rejuvenecimiento vaginal ¿Qué la llevó a interesarse por este tema?

Cuando me gradué de pregrado me uní a un grupo de cirujanos plásticos de la región, entre ellos mi padre Carlos Triana (q.e.p.d). Escuchando a las pacientes me dí cuenta de que pese a que eran mujeres exitosas, no se sentían cómodas con su sexualidad. Luego, descubrí que en el libro considerado la biblia de la medicina, la cirugía plástica vaginal solo tenía un párrafo. Empecé a investigar y hoy los capítulos dedicados a este tema son de mi autoría.

Lea más: 5 mitos de la influenza desmentidos

La doctora Lina Triana cuenta con 20 años de experiencia como cirujana plástica. Foto: Cortesía Lina Triana

¿Qué criterios cree que una persona debe considerar antes de someterse a uno de estos procedimientos?

Que refuerce primero su belleza interior, porque muchas veces se asiste a consulta, sin necesitarlo o no se está motivado por las razones correctas. A otros los tenemos que remitir a veces a psicología porque sufren de dismorfia corporal, enfermedad que hace que nunca estén satisfechos con su cuerpo.



¿En qué casos es necesaria la cirugía reconstructiva y qué tan fácil es acceder a ella?

Es necesaria cuando se sufren quemaduras, cáncer, deformidades de nacimiento o accidentes de tránsito. En teoría, todos los casos deberían ser cubiertos por el sistema, pero esa línea que determina cuándo un procedimiento es estético, no es blanca ni negra, sino muy gris.

“La amplia experiencia de nuestros cirujanos plásticos ha hecho que el

mundo ponga la mirada no solo en

nuestra ciudad, sino también en la región”.



Líder gremial

¿Qué la motivó a incursionar en las asociaciones gremiales?

En la vida uno siempre tiene que tener un motor, un propósito más grande que uno mismo. Cuando era joven era muy crítica de la sociedad, pero si me quedaba en eso, no iba a pasar nada, necesitaba pasar a la acción. Así inició mi camino en los gremios.



¿Qué le ha aportado a su labor el hecho de ser la presidenta de la Asociación Internacional de Cirugía Plástica?

Ampliar la perspectiva. Uno a veces cree que los problemas solo son de Colombia, pero no. Muchas de las situaciones que se viven en el país también ocurren en otras latitudes. Desde la Isaps unimos esa experiencia global para enriquecernos todos por el mismo fin máximo que son los pacientes.



¿Cómo ha crecido esa Asociación en los últimos años?

Cuando me uní a la Junta hace 16 años, éramos 1000 especialistas a nivel mundial. Pero hoy estamos en más de 117 países y somos más de 5000, vinculados a 87 sociedades gremiales. Somos la Asociación más grande de la especialidad en el mundo.



Usted llegó a la Acsc en plena pandemia ¿Cómo asumió ese reto?

Lo que hubo fue trabajo, porque yo llegué justo a la par con el Covid-19. Trabajamos demasiado en temas que, de pronto, el colombiano desconocía. Apoyamos los debates sobre cuándo hacer la cuarentena, cuándo no y el tema de la vacunación. Y a nivel de talento humano, tuvimos muchas situaciones que atender con las incapacidades, porque ningún seguro quería hacerse cargo de estos pacientes.



¿Cuál fue su principal logro como presidenta?

Hacer que el gremio entendiera que debíamos trabajar unidos. Existían conflictos entre las demás asociaciones médicas del país, pero logramos cambiar el chip, dejar de pelear y luchar por nuestro pedacito para unirnos y darle lo mejor a nuestro talento humano, para el bien de nuestros pacientes.



¿Qué la hizo merecedora de la Medalla al Mérito Médico por el Colegio Médico Colombiano?

Para ser condecorado se tiene que haber ayudado significativamente al gremio con diferentes tipos de aportes. Esto se logró gracias a todo lo que hice durante los dos años de pandemia, como presidenta de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas.



¿Cómo se ha recuperado el gremio después de la pandemia?

A nivel mundial, el año pasado el número de cirugías plásticas aumentó en un 19 %, algo que no veíamos hace muchísimo tiempo. Obviamente, en pandemia disminuyó, pero antes, en 2019, ya habíamos tenido un aumento del 4 %, lo cual ya era raro.