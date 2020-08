Coronavirus: las malas prácticas que influyen en su contagio

Natalia Moreno Quintero

Actualmente, mientras en Cali se está viviendo el pico del coronavirus, el autocuidado viene tomando cada vez más relevancia para evitar la propagación de la enfermedad.



Pese a que muchas personas ya han tomado consciencia al respecto, algunas de ellas no están aplicando correctamente las medidas de bioseguridad, por lo que se están infectando con el virus y, además, convirtiéndose en diseminadoras potenciales del mismo.



Por eso El País le explica los cinco errores más frecuentes que están influyendo en la propagación del coronavirus. Recuerde que cuidarnos a nosotros mismos y a los demás es responsabilidad de todos.

1. No conservar el distanciamiento

Para la infectóloga María Virginia Villegas, el principal factor de riesgo para contraer el coronavirus es no guardar el distanciamiento físico con otras personas, el cual debe ser de dos metros.



Esta distancia se debe conservar en todos los espacios que se frecuenten, como oficinas, supermercados, bancos, parques e incluso, hasta en la propia casa.



“El gran problema es que la gente se está reuniendo con amigos y con la familia sin guardar el distanciamiento, y no saben el riesgo que esto representa para la salud”, comenta la médica.



Agrega que usar tapabocas sirve, “pero de nada sirve quitárselo para comer cuando estás a 50 cm de otra persona. Allí es cuando aparecen un montón de casos positivos para el Covid-19”, subraya.

2. Utilizar mal el tapabocas

La mascarilla debe cubrir la boca, nariz y barbilla. Tenga en cuenta que al ponérsela y al quitársela debe lavarse bien las manos.



El tapabocas no debe tocarse mientras lo lleva puesto y si se moja o se mancha de secreciones, se debe cambiar de inmediato. Al momento de retirarlo debe hacerlo por las tiras detrás de las orejas.



“Lo que yo veo es que la gente utiliza mucho tiempo el tapabocas o se lo pone varias veces. Este es un factor que puede propiciar que las personas se infecten a sí mismas o a los demás”, dice el doctor Javier Torres Muñoz, director de la Escuela de Medicina de la Universidad del Valle.



Los tapabocas desechables se deben usar una sola vez y los de tela se deben lavar una vez al día cada vez que se utilicen con jabón y agua caliente.

3. Automedicarse

Muchas personas creen que tomando diferentes medicamentos que hay en el mercado pueden prevenir el contagio del coronavirus, lo cual, además de ser falso, es una práctica altamente riesgosa para la salud que puede derivar en intoxicaciones y hasta en la muerte.



Actualmente hay más de 200 fármacos que están en estudio para el tratamiento del coronavirus, pero las certezas sobre su efectividad todavía son escasas. Además, los que tienen evidencia científica sobre sus beneficios, solo se deben suministrar bajo seguimiento médico y en momentos precisos de la enfermedad.



“Cada persona requiere un tratamiento distinto; no todo el mundo necesita la misma receta. De ahí el problema de automedicarse. Tomar lo que no se debe según la condición de salud de cada persona puede ser más peligroso que el covid”, advierte la doctora Villegas.

4. No lavarse bien las manos

Las manos deben lavarse cada tres horas con agua y jabón.



El tiempo de lavado debe ser de 40 a 60 segundos. Para ello, usted debe mojar sus manos, aplicarse el jabón y frotarse las palmas, el dorso y los espacios entre los dedos. También se debe frotar los pulgares y la muñeca con movimientos rotatorios. Finalmente se debe enjuagar sus manos y secarlas con una toalla de papel.



La doctora María Virginia Villegas también recomienda aplicarse alcohol en las manos al finalizar el lavado.



“Lo que no recomiendo es usar guantes porque con ellos tocas todo y, si hay algo que está contaminado, pues contaminas todo lo que tocas de allí en adelante. Además muchas personas se ponen guantes creyendo que el virus entra por la piel, lo que no es cierto”, manifesta Villegas.

5. Creer que el coronavirus no existe

Otra de las principales razones que está influyendo en la propagación del Covid-19 es que algunas personas siguen creyendo que esta enfermedad es un mito porque no conocen a nadie cercano que se haya infectado y por eso no se protegen.



“Este es un virus microscópico que la gente cree que no existe, pero los que trabajamos en el campo de la salud sabemos que el bicho es real, que causa daños a nivel pulmonar y que está matando a muchas personas”, indica el doctor Javier Torres.



Además, tenga en cuenta que un porcentaje alto de las personas que contraen el coronavirus son asintomáticas, pero eso no quiere decir que no sean potencialmente contagiosas, lo que las convierte en transmisoras silenciosas de la enfermedad.

6. No desinfectar objetos del hogar

Limpie y desinfecte con regularidad las superficies y objetos del hogar que toca frecuentemente con las manos o la piel, tales como manijas, puertas, llaves, celulares, teclados, barandillas de escaleras, grifos, controles remotos, interruptores, entre otros.



Para esto puede utilizar alcohol, agua y jabón, limpiadores de uso doméstico y desinfectantes adecuados para cada superficie. Por su parte, para limpiar celulares, teclados o tabletas puede hacerlo con una solución del alcohol al 70 %.



“Tener tapetes desinfectantes en los hogares o en las unidades residenciales tampoco ayuda mucho porque usted se contamina, básicamente, es con las manos. Las manos y no los zapatos son el verdadero problema y por eso es que es clave desinfectárselas”, precisa la infectóloga María Virginia Villegas.