La marea rosa envolverá a Popayán este domingo

En Popayán se vivirá este domingo la Media Maratón Marea Rosa, una iniciativa de la Administración Municipal para la prevención y lucha contra el cáncer de seno, inspirada en la campaña ‘Que no senos olvide vivir’, la cual se desarrolla desde comienzos del actual gobierno local.

Con este evento deportivo se pretende transmitir un mensaje de sensibilización a la sociedad sobre la importancia de prevenir el cáncer de seno y realizar un homenaje a las personas que enfrentan esta enfermedad, a quienes partieron de este mundo por su causa y a los sobrevivientes de la patología.



La carrera tendrá tres categorías: 5K, 10 K y 21 K, para las cuales se realizaron inscripciones con un total de mil cupos. Los participantes recibirán la camiseta, medalla y número de identificación para la carrera.

A las 7:00 a.m., empezará la 21 K donde participarán aproximadamente 400 personas. La 10 K será a las 8:00 a.m. Y a las 9:00 a.m. se llevará a cabo la Gran Marea Rosa, para la que hay aproximadamente 3000 personas inscritas.



En el recorrido 5 K podrán participar todas las personas que lo deseen, solo deberán vestir una prenda color rosa y podrán llevar a su familia y a sus mascotas.



El evento será inaugurado en el Parque de Caldas y la premiación será en este mismo lugar, a las 11:00 a.m.



Así que con esta propuesta deportiva y saludable, la capital del Cauca espera a muchos colombianos para correr por la vida.