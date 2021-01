Internista caleño habla del uso de ivermectina en fase temprana de covid-19

Jhon Edward Montenegro Jimenez

El internista Marco Eduardo Martínez ha atendido más de 500 pacientes covid en sus residencias desde julio del año pasado, cuando más de 100 médicos de diferentes especialidades de Cali y el resto del Valle se agruparon para investigar las implicaciones del covid y cómo enfrentarlo.



El médico de la Universidad del Rosario, radicado en la ciudad desde finales de los año 80’, afirma que la atención temprana es una estrategia clave para descongestionar las UCI, que actualmente tienen una ocupación por encima del 90 % en la ciudad.

¿Cuáles son las razones de la importancia de la atención temprana para los pacientes de covid?



Además de que descongestiona la capacidad clínica, evita que la enfermedad avance y complique la salud del paciente, porque hay una primera fase, que es la viral y dura seis días, pero hay una etapa siguiente que le da al 20 % o menos de los contagiados, conocida como fase inflamatoria, la cual afecta a casi todos los órganos: hay daños en un nivel neurológico, cardiovascular, circulatorio, pulmonar, muscular, entre otros. Es decir, el covid es un virus de las mil y un caras, aunque en la mayoría se comporte como un virus respiratorio.

¿Cuál es el método que utiliza en la intervención temprana, la que usted ha advertido que ha tenido mejores funciones?



Hablando no como alguien particular, sino como parte de lo que hemos trabajado como equipo (somos 20 los del grupo que atendemos en casa), nosotros aplicamos ivermectina, nitazoxanida y aspirina, aunque a veces usamos otros medicamentos. Si bien esto no implica que sea una terapia curativa, sí hemos salvado muchas vidas por haber intervenido sus afecciones de forma temprana.

Lea también: El 'milagro' del ancianato San Miguel para combatir el covid-19 sin pisar una UCI

¿Cuál es la función que cumple cada uno de estos medicamentos?



La ivermectina, es un antiparasitario que existe desde 1982, que le hace la vida difícil al virus dentro de la célula. Un propósito similar cumple la nitazoxanida, que entorpece el ciclo que tiene el covid dentro de la célula. Estos dos medicamentos pueden usarse en sinergia: son como dos cerraduras que bloquean el paso del covid. Y la aspirina diluye un poco la sangre para prevenir la formación de coágulos en el corazón y el pulmón durante la fase inflamatoria.

Doctor, pero pese a toda la polémica al respecto, ¿usted cree que sí se puede tomar ivermectina de manera preventiva? ¿Y cuál es la dosis correcta?



Yo sí creo, y nuestro grupo de 100 médicos también lo recomienda con el apoyo de científicos de la Universidad del Valle, como el farmacólogo Óscar Gutiérrez, que lideró el proceso de recuperación de los pacientes covid en el Ancianato San Miguel. Yo recomiendo a los pacientes que usen una gota por cada kilo de peso, entonces si usted pesa 70 kilos, debe tomar 70 gotas cada 15 días. De hecho, su efecto tiene más impacto si se aplica de forma profiláctica, antes de la aparición de los síntomas. Pero es un medicamento que solo está al alcance por una fórmula médica.

¿Este es un medicamento que pueden usar personas como embarazadas, niños, pacientes con EPOC, etc.?



Yo no lo aplico ni recomiendo para las embarazadas ni tampoco para los niños, dado que mis consultas solo se centran en adultos. Y sobre los pacientes con EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica), no tiene ninguna complicación; de hecho, la ivermectina, no es un cardiotóxico, como ocurre con la hidroxicloroquina. Ahora bien, la ivermectina solo ofrece una protección parcial, no crean que por ingerirla ya son como superman, ojo con eso; lo primero siempre será aplicar las medidas de autocuidado. La intervención temprana es mucho más que recetar o no ivermectina: eso solo es una ayudita que en unos años sabremos si realmente funciona o no. Hay otras cosas más importantes, como lo es el acompañamiento humano a la familia, el poder orientar al paciente para afrontar esta enfermedad.

Si hay estudios científicos y meta-análisis que prometen un efecto positivo de la ivermectina, ¿por qué entes como el Invima no dan luz verde y algunos colegas desaprueban su uso?



Es una pregunta muy complicada de responder y que ya está en ellos resolverla. Lo que sí puedo decir es que actualmente hay 47 estudios que revisan qué tan efectiva es la ivermectina, solo cuatro de ellos en Estados Unidos. Algunos colegas no lo aprueban porque no hay grandes estudios ‘dobleciego’, pero lo que pasa es que estos siempre están patrocinados por las grandes industrias, que no les interesa.

Cuéntenos una historia de un paciente cuya recuperación lo haya dejado satisfecho...



Se trata de un paciente de 92 años que tras contraer covid presentó neumonía y neumonía bacteriana. Estaba tan complicado que él me había dicho que no lo remitiera a una clínica, porque prefería morir en casa. Sin embargo, un héroe llamado Ricardo Mejía, terapista respiratorio, me ayudó a salvarle la vida por medio de un CPAP, que consiste en la presión continua en las vías respiratorias.

Le puede interesar: Los resultados más alentadores de la Ivermectina contra el covid-19 en el mundo

¿Pero a usted se le han muerto pacientes?



De los más de 500 que hemos atendido, solo alrededor de cinco, la mayoría de 90 años. Cuando los pacientes comienzan a saturar en 93 % o menos, ya nos angustiamos, por lo que analizando su situación particular y la gravedad de sus síntomas, ya se decide hospitalizarlo.

Doctor, ¿opina que los toques de queda son efectivos para controlar la expansión de la pandemia?



Noviembre y diciembre fueron caóticos: hubo reuniones familiares, celebraciones de partidos de fútbol, etc, cuyas consecuencias se ven reflejadas hoy. Los toques de queda son muy duros para los empresarios, pero son medidas que hay que tomar ante la falta de camas en UCI.