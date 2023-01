Fortalezas y debilidades de ser deportista de alto rendimiento

Muchas personas sueñan desde la infancia con ser reconocidos atletas, futbolistas, nadadores, basquetbolistas... Pero, ¿cuál es el precio que se debe pagar?

Comúnmente se cree que para ser una persona saludable se debe ser deportista. Incluso, se considera que los deportistas de alto rendimiento son más saludables y que tienen menos afectaciones físicas. Sin embargo, ese imaginario está muy lejos de la realidad.



El deporte de alto rendimiento exige al practicante un nivel elevado de esfuerzo físico y psicológico, lo que trae consigo grandes consecuencias.



Diana Castillo es una destacada triatlonista. Inició su carrera deportiva en el año 2011 y es reconocida por ser múltiple campeona nacional, ganadora de Juegos Bolivarianos y Centroamericanos. Cuenta que ha tenido varias fracturas y una lesión del manguito rotador.



“Las lesiones nos alejan de las competencias e impiden que el rendimiento mejore”, explica la profesional en deporte con especialización en actividad física.



Adicionalmente, la practicante de triatlón y próxima participante de la Copa Mundo expresa que “tener que competir genera una gran presión psicológica, porque no depende solo de uno sino de los entes que están detrás y que apoyan al deportista, entonces se siente el compromiso de retribuirles a ellos y dar los mejores resultados”.



Asimismo, opina William Meléndez Salas, deportista de alto rendimiento en la disciplina de judo, quien desde los 14 años ha sido Selección Colombia Mayores y es campeón nacional Mayores hasta la fecha.



“Un deportista de alto rendimiento exige mucha disciplina y sacrificar muchas cosas en el ámbito social normal, como salir a fiestas, compartir con la familia, viajes. Todas estas actividades que son comunes no se deben hacer cuando un deportista está enfocado en obtener logros”, indica el campeón de Juegos Bolivarianos.



William Meléndez, deportista de alto rendimiento en judo, inició a los 6 años y desde los 14 ha sido Selección Colombia de Mayores. Hoy tiene 24 años. Especial para El País

Alejandro Sánchez, entrenador personal y deportivo, licenciado en Educación Física y Ciencias del Deporte, manifiesta que el deporte de alto rendimiento implica un desgaste físico mayor y que los deportistas de alto rendimiento son candidatos a diversas lesiones.



El egresado de la Universidad Antonio José Camacho explica que “todos los deportes de alto rendimiento, como su nombre lo dice, tienen un rendimiento muy alto, lo que significa que si no se cuida el cuerpo y no se planifican muy bien los ciclos, los planes de entrenamiento y las progresiones, se puede terminar con graves lesiones”.



Incluso, muchos deportistas, por querer conseguir más, se esfuerzan tanto mental como físicamente, lo que les lleva a no permitirle al cuerpo el descanso que se requiere.



A nivel general, una de las mayores ventajas del deporte de alto rendimiento es la capacidad de llevar el cuerpo a un límite que no se pensaría que se puede, así como lograr un estado mental mucho más estable cuando se tiene un buen equipo de trabajo.



Sánchez afirma que un deportista de alto rendimiento tiene la posibilidad de destacarse en el deporte que practique y como una persona por encima del promedio. También, permite un gran reconocimiento económico y social, al competir en ligas de alto rendimiento.



“Los deportistas de alto rendimiento tienen mejores condiciones físicas y cognitivas, una capacidad de razonamiento mucho más elevada”, señala Sánchez, practicante de levantamiento de pesas.



Desde otro punto de vista, Félix García, fisioterapeuta de Orsomarso, equipo de segunda división del fútbol profesional colombiano, manifiesta que al competir a este nivel se permite el desarrollo del cien por ciento de las cualidades y condiciones físicas del deportista durante la competencia en cada una de las disciplinas en las que se desarrolle.

De acuerdo con Meléndez, una forma de prevenir lesiones a largo plazo es el estiramiento después del entrenamiento y hacer buen calentamiento previo.

No todo es color de rosa

Sin embargo, de acuerdo con los expertos y los mismos practicantes de diferentes disciplinas, no todo es color rosa.



Los deportistas de alto rendimiento deben soportar la fatiga, la presión de tener que cumplir metas, someter el cuerpo a largos entrenamientos y la posibilidad de tener lesiones.



En general, todos los deportes de alto rendimiento tienen un grave porcentaje de lesiones, pero las disciplinas en las que se presenta más contacto son las que generan un factor de riesgo más elevado de traumas para quienes las practican.



De acuerdo con García, algunos estudios afirman que los deportes más lesivos son el fútbol, el tenis, el béisbol, el baloncesto y la natación.



“Por ejemplo el fútbol, es un deporte de muy alta intensidad y mucho contacto, que genera muchas lesiones de cualquier tipo: muscular, ligamentoso, tendinoso. Otro deporte es el baloncesto o en los que hay mucha fricción del movimiento o muchas repeticiones por sobrecarga”.

Las lesiones varían según el deporte, la exigencia, la preparación de los ciclos de entrenamiento y la persona.



El plan de prevención de lesiones debe abordarse de manera integral con el preparador físico, los fisioterapeutas y el mismo cuerpo técnico en general.

Al respecto, el fisioterapeuta del equipo de fútbol Orsomarso explica que realmente los deportistas de alto rendimiento no se preparan para las lesiones, lo que hacen es mejorar su técnica para evitarlas en futuros entrenamientos o competencias.



“Lo que se hace es fortalecer el cuerpo en todos los aspectos físicos y mentales. Una progresión en las cargas en caso de fuerza o en la alta resistencia”, señala el egresado de la Fundación Universitaria María Cano, de la ciudad de Cali.



El fisioterapeuta del equipo de fútbol Orsomarso considera que la prevención de lesiones debe abordarse de manera integral con el preparador físico, los fisioterapeutas y el mismo cuerpo técnico del deportista en general.

¿El deporte de alto rendimiento es sinónimo de un cuerpo saludable?

Deportistas de alto rendimiento como los que practican el triatlón deben ser muy precavidos para no sufrir lesiones. Un buen calentamiento previo es clave para no sufrir traumas. Especial para El País

Otro imaginario que existe es que los deportistas consagrados son las personas con cuerpos más saludables.



Los cuerpos saludables se definen por la capacidad de rendimiento físico y su capacidad aeróbica y anaeróbica durante un tiempo determinado.

“Si una persona quiere una vida saludable, no necesita practicar un deporte de alto rendimiento, solo necesita hacer una planificación de un entrenamiento, realizar unos ciclos adecuados de ese entrenamiento, cualquiera que sea el deporte, llevar una correcta alimentación y un adecuado tiempo de descanso”, asegura García.



Lo que se busca a nivel de rendimiento es obtener resultados, lograr metas en tiempos estipulados.



En cambio, cuando se habla de un cuerpo saludable se refiere a un cuerpo estéticamente con buena composición y para eso no se necesita un tiempo estipulado.



“Yo considero que el deporte de alto rendimiento no es saludable, debido a sus altos niveles de intensidad. No todas las personas pueden soportar esos niveles de exigencia para obtener los logros necesarios y mantenerse. Recomiendo la práctica de deporte con una intensidad moderada, lo cual sí es saludable”, sugiere el deportista de judo y campeón de Juegos Suramericanos, William Meléndez Salas.



Según el profesional en fisioterapia, el deporte de alto rendimiento no se podría calificar como sinónimo de vida saludable.

En general, todos los deportes de alto rendimiento tienen un importante porcentaje de lesiones, pero en los que hay más contactos, hay un riesgo mayor de que se registren traumas.

“Se va a tener un cuerpo atlético, pero la competencia de alto rendimiento requiere un esfuerzo físico muy alto y después de ese esfuerzo físico se empieza a tener un nivel de desgaste más alto”, precisa el fisioterapeuta Félix García.



La Organización Mundial de la Salud, OMS, establece que los niños y los adolescentes deben realizar al menos una media de 60 minutos de actividad física diaria, principalmente aeróbica, de intensidad moderada a vigorosa, a lo largo de la semana.



En cuanto a los adultos, recomienda que deben realizar actividades de fortalecimiento muscular de intensidad moderada o más elevada para trabajar todos los grandes grupos musculares dos o más días a la semana, ya que ello reporta beneficios adicionales para la salud.