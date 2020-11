Álvaro José Carvajal Vidarte

Exposer Coomeva, el evento de apertura de conciencia de mayor trayectoria en Colombia, se realizará del 19 al 21 de noviembre, en formato virtual y de forma gratuita, con una temática muy acorde al momento que está viviendo la humanidad.



El público podrá conectarse a través de la página https://www.coomeva.com.co/exposer/, y disfrutar de las 17 conferencias y otras actividades e interactuar en la plataforma para transmitir sus inquietudes.



Ken Odonnell, de Brasil, reflexionará el 19 de noviembre, a las 4:30 p.m. sobre ‘Lecciones espirituales de la pandemia’; Marcelo Bulk, de Argentina, tratará de ‘Cómo desarrollar la resiliencia’, el 20 de noviembre, a las 2:30 p.m., y Mario Alonso Puig, ‘Mindfulnes, sobre Calma Mental’, el 21 de noviembre, a las 3:30 p.m. Muy acorde con el momento es también la conferencia de Gayatri Naraine, de Guyana: ‘A qué nos llama hoy el tiempo’, el 19 de noviembre, a las 3:30 p.m. Y ese día, a las 7:00 p.m., Adriana Santacruz y Tuto Albán hablarán de la plataforma ‘Mientras tanto vivo’.



El 20 de noviembre Charlie Hoogs, de Australia, hablará, a las 10:30 a.m., de ‘El poder de la paz interior’; a las 11:00 a.m., Enrique Simo, de España, de ‘Espiritualidad y neurociencia, cada vez más cerca’. Y, a las 2:00 p.m., Luz Marina Bravo dictará la charla: ‘Del Inconsciente Familiar a la Conciencia Personal”.



El 21 de noviembre, a las 10:30 a.m., Carlos Climent, psiquiatra, hablará de ‘Las múltiples caras de la depresión’. A las 11:00 a.m., Jeison Aristizábal preguntará: ‘¿De qué te quejas?’, y a las 2:30 p.m. Andrea Otero compartirá su ‘Caja de herramientas para la ansiedad, la depresión y el duelo’.

Adriana García tendrá el 20 de noviembre, a las 8:00 a.m. la actividad Kundalini Yoga, para nivelar el sistema nervioso, aliviar el insomnio y la depresión.

Mario Alonso Puig

Médico, fellow en cirugía por Harvard University Medical School.

Ha dedicado gran parte de su vida a investigar cómo desplegar el potencial humano, especialmente en momentos de desafío, incertidumbre y cambio.



Lleva más de 20 años impartiendo cursos en muchos países. En esta ocasión hablará en Exposer sobre ‘Mindfulness, calma mental’.

Marcelo Bulk

Director de Brahma Kumaris Colombia, practica la meditación desde hace más de 30 años. Pone las enseñanzas del Raja Yoga en práctica. Ha asesorado a empresas en Latinoamérica, Europa e India, en el fortalecimiento de la parte humana como elemento fundamental para conseguir objetivos. Autor de El Camino hacia el Autoliderazgo.



Conferencia en Exposer: Cómo Desarrollar la Resiliencia, viernes 20 de noviembre, 2:30 p.m.



Jorge Carvajal

Médico cirujano de la Universidad de Antioquia, pionero de la medicina bioenergética en Hispanoamérica y creador de la Sintergética y Manos para Sanar. Cofundador de Víavida, destinada a la investigación, la asistencia y la docencia, y la Asociación Internacional de Sintergética (A.I.S.), asociación sin ánimo de lucro, que promueve la Sintergética y de la que es Presidente Honorífico.



Conferencia: De la Biología de la Paz a la Salud Social, viernes 20 de noviembre de noviembre, 5:00 p.m.

Francisca Arbeláez

Periodista caleña, conferencista, mentora y autora del libro ‘Limpiar, cerrar y desechar, de Editorial Planeta, el cual se ha convertido en una guía práctica, inspiración y motivación en tiempos de pandemia. Ella además escribió el best seller de Amazon: ‘Pa’ atrás ni pa’ sacar el tacón del hueco’, todo un manual de empoderamiento femenino muy actual.



Conferencia en Exposer: Esta Tempestad También Pasará. Viernes 20 de noviembre, a las 3:00 p.m.

Sister Jayanti

Se conectará desde Inglaterra. Es la actual directora de Brahma Kumaris para el continente europeo.



Cuenta con más de 50 años en la meditación raja yoga, que consiste en la administración del pensamiento.



Ella es actualmente la representante en Naciones Unidas en Medio Ambiente. Es además autora y conferencista internacional.



Conferencia en Exposer: Creando un Clima de cambio. Viernes 20 de noviembre, 10:00 a.m.

Catalina Holguín

Instructora certificada de meditación y mindfulness, profesora de Hatha Raja Yoga, formada por Sri Andrei Ram en Shyam Ashram Cali, maestra reiki y terapeuta de masaje tailandés, con estudios en Sunshine School of Thai Massage en Chiang Mai. Es egresada de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, donde estudió publicidad.



Actividad experiencial en Exposer: Yoga en silla, meditación y respiración. Viernes 20 de noviembre, 6:00 p.m.