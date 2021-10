Estas son las razones por las que los colombianos aún no se vacunan, según el Dane

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), reveló los resultados de la décimo quinta encuesta de Pulso Social, con la cual se evalúan las perspectivas de los ciudadanos con referencia a distintos temas de interés actual.



En el último documento se incluyó la posición de los colombianos frente al Plan de Vacunación, la aplicación de dosis, las ciudades con esquemas completos de vacunación y las razones por las que no se han vacunado.



Hasta septiembre, el 78,7 % de los encuestados, tanto hombres como mujeres en 23 ciudades del país, dijeron estar interesados en vacunarse. Sin embargo, el porcentaje varía cuando se diferencia en rangos socioeconómicos, pues el 84,2 % de las personas definidas como “no pobres” sí están interesadas en aplicarse la vacuna, pero solo el 67,8 % de las personas “pobres” respondieron afirmativamente.

Lea también: Así funcionaría la vacuna contra el covid-19 que se producirá en Colombia



Con respecto a la ubicación geográfica, la ciudad con más interesados en la vacunación es Cartagena, con el 91,6 %, seguido de Tunja (89,0 %) y Santa Marta (85,7 %).



Por otro lado, entre las razones por las cuales algunos ciudadanos no se han vacunado están: estuvo contagiado recientemente (mujeres 19,8 %; hombres 11,7 %); escasez de vacunas (mujeres 28,4 %; hombres 22,2 %); piensa vacunarse en el extranjero (0 %); no ha tenido tiempo para ir a vacunarse (mujeres 29,2 %; hombres 46,1 %); no encuentra la marca de vacuna con la que quiere vacunarse (mujeres 5,9 %; hombres 4.9 %); otra (mujeres 16,7 %; hombres 15,1 %).



La razón más común es “no ha tenido tiempo para ir a vacunarse”, en especial en hombres (46,1 %) y en la población “no pobre” (37,2 %). Aunque en otras razones poco más de 50 % de los encuestados consideran que la vacuna es insegura y por ende no están interesados en aplicárlasela.



Además, en caso de que fuera necesario aplicarse un refuerzo adicional (tercera dosis) de la vacuna, el 86,7 % de la población entre 10 y 24 años estaría dispuesto a colocársela, el 86,8 % entre 25 y 54 años y el 88,4 % de más de 55 años.