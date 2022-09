En el país hay cerca de 500 medicamentos en escasez, según calcula el Ministerio de Salud

El Ministerio de Salud calcula que actualmente en el país hay cerca de 500 medicamentos en escasez, sin embargo, también expresó falta de transparencia en la información del sistema para monitorear la situación.



El cálculo es basado en depuraciones propias de la cartera de Salud, tras establecer que las limitaciones en algunos medicamentos se ha ido superando, aunque un reporte de Acemi habla de 2.600 en escasez.



“Tenemos un problema de información que no es nuevo, es un problema del sistema de salud”, dijo la ministra de Salud, Carolina Corcho, al término de una reunión de la mesa de desabastecimiento de medicamentos en la que participan todos los representantes del sector salud.



Corcho señaló que una de las conclusiones y compromisos alcanzados en la mesa es que “vamos a continuar en este escenario de transparentar la información”.



Se trataría de un sistema de recopilación de información por varias fuentes (como las EPS, IPS y Farmacias), para poder identificar más fácil las causas de las limitaciones.



El MinSalud tiene acceso al sistema de información de los registros sanitarios del Invima, pero no tiene acceso a la información de las cadenas de suministro, por lo que no presenta limitaciones para conocer en tiempo real el comportamiento de la oferta y la demanda de los medicamentos del país, dijo la entidad.



La Ministra insistió que en el país lo que se está presentado especialmente es una escasez de marcas comerciales de algunos medicamentos, pues de algunas marcas genéricas si hay abastecimiento.



En el periodo de tiempo en que se dará respuesta a la escasez, el MinSalud respondió que cada médicamente presenta factores distintos.



Casos particulares, como el de los anticonceptivos, “lo que escaseaba específicamente era una marca comercial. Por tanto se ha iniciado una campaña para que las mujeres hagamos usos de los genéricos”, dijo la ministra.



De acuerdo con los reportes de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC), los 10 principales medicamentos que las clínicas del gremio identifican como escasos son: Acetaminofén, Tramadol, Agua Estéril, Dipirona, Inmunoglobulina humana, Vitaminas, Carbonato de calcio + Vitamina D, Neostigmina, Lidocaína y Cloruro de potasio. Los encuestados indican que tienen reservas de estos medicamentos en rangos de 6 y 18 días.

Falta de insumos hospitalarios

En cuanto a la falta de insumos hospitalarios reportados por ACHC, la Ministra señaló que la mayoría de estos son importados y que la solución iniciaría una mesa de trabajo con los sectores afectados.



Según las entidades hospitalarias encuestadas por ACHC, los principales insumos que han empezado a escasear son: catéteres, agujas, cánulas, tubos endotraqueales, equipos de flujo (irrigación de doble vía, macrogoteo), electrodos, Bolsas, jeringas, máscaras y suturas. Según la encuesta el rango de días de reservas de estos insumos esta entre 9 y 17 días.