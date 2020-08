Eficacia del interferón contra covid-19 también es estudiada en Cali

Alejandro Cabra Hernandez

En dos o tres meses se conocerían en Cali los resultados del estudio clínico sobre el medicamento Interferón beta, el cual se enmarca dentro de ‘Solidaridad’, un proyecto que la Organización Mundial de la Salud, OMS, adelanta en 21 países con el fin de comprobar su efectividad contra la Covid-19, así como la de otros fármacos.



En la capital vallecaucana solo hay dos centros médicos autorizados por el Invima para llevar a cabo esta actividad: Imbanaco y la Clínica Sebastián de Belalcázar.



Lea también: Ocupación de UCI en Cali subió al 84%, confirmó alcalde Ospina



El vicepresidente de Colsanitas, a la que pertenece el último centro asistencial, Carlos Álvarez, contó al respecto: “Actualmente ya hay cerca de 30 pacientes incluidos en estudio en Colombia y cerca de 6000 en el mundo. El estudio se cumple pidiendo la autorización de los pacientes y sus familias; se les invita a participar a aquellos que están hospitalizados en sala general o en cuidados intensivos, con diagnóstico de Covid-19”.



Además, agregó: “El objetivo del estudio es comparar un régimen de aplicación de un medicamento con otro y compararlo también con el estándar de cuidado, es decir con lo que usualmente hacemos para atender a los pacientes con coronavirus. Ya empezamos actividades al respecto este fin de semana”.



Pero, ¿qué es precisamente el Interferón? Se trata de un medicamento que por lo general es recetado a pacientes con esclerosis múltiple para reducir la acumulación de la incapacidad física y evitar que se agrave hasta el punto de ser hospitalizado.



“Las bondades que puede tener el interferón respecto a la Covid serían de carácter desinflamatorio. Es decir, ayuda a madurar las células epiteliales (las que ayudan a proteger los órganos) para evitar que el virus ataque los alvéolos de los pulmones y no haya una neumonía, lo que reduce el riesgo de que la persona deba ser internada en una UCI”, explicó el epidemiólogo Ariel Juvenal Herrera, encargado de la Dirección Técnica de Servicios Farmaceúticos de Cali.



Además de que solo es posible acceder a este medicamento por prescripción médica, pues de lo contrario se expone a una serie de posibles efectos adversos (ver tabla), Herrera señaló que la forma en la que se está aplicando el interferón es por vía sublingual (debajo de la lengua), dado que presenta una mayor absorción del fármaco en el organismo.



El epidemiólogo indicó: “Por lo general, se aplica una gota tres veces al día, es decir, cada ocho horas en pacientes que lleven cierta cantidad de días con los síntomas del coronavirus. Pero la dosis puede aumentar si su situación de salud es más crítica”.



En cuanto al estudio adelantado en la ciudad, Herrera anotó que dentro de los dos o tres meses que se espera llevar a cabo la totalidad del estudio clínico se espera reunir la mayor cantidad de pacientes con el fin de obtener un resultado más amplio, aunque el proyecto ‘Solidaridad’ no indique una meta de con cuántas personas se debe llevar a cabo los medicamentos.



Cabe anotar que, según la Asociación Colombiana de Infectología, si bien hay resultados de estudios preclínicos -en cultivos celulares- que demuestran que el interferón es eficaz a la hora de reducir la expansión del coronavirus dentro del organismo, todavía no existen resultados robustos. De ahí, la importancia del estudio clínico de la OMS.



Asimismo, el Invima informó en un comunicado que publicó la semana pasada: “En las bases de datos de registro público para ensayos clínicos a nivel mundial, se identifica que a la fecha se están realizando 13 ensayos clínicos con Interferón intravenoso y dos con Interferón en gotas nasales o spray nasal en pacientes con Covid-19, de los cuales tres terminaron la inclusión de participantes y están en evaluación de los datos obtenidos, seis estudios iniciaron inclusión de participantes recientemente y seis más están pendientes por iniciar”.



Pero el estudio de la OMS para probar la efectividad del Interferón viene acompañado de otro: el medicamento Remdisivir, el cual lo utilizan para tratar pacientes con VIH con el fin de fortalecer el sistema inmunológico, es decir, las defensas. Si los resultados del estudio son positivos, se esperaría que los efectos sean similares con los pacientes con coronavirus.

Efectos adversos

i bien el interferón está indicado para pacientes con esclerosis múltiple, el Invima hizo un llamado a la ciudadanía de que no consuma este medicamento, pues su efectividad aún está en curso de ser probada.



Y más si puede provocar efectos adversos secundarios como dolor muscular, mareo, cambios de peso, inflamación de los ojos, vómitos, etc., en personas con las siguientes condiciones:



Daño hepático.

Depresión.

Reacciones de hipersensibilidad.

Reacciones en área de aplicación.

Trastornos renales y urinarios.

Microangiopatía trombótica.

Crisis epilépticas.

Enfermedad cardíaca.

Embarazo.