Efectos graves frente a vacunas covid-19 son muy bajos, explica MinSalud

Valentina Rosero Moreno

Son muchos los mitos y rumores que rondan las redes sociales y el voz a voz frente a las vacunas contra el Covid - 19 que se aplican en Colombia. Que la vacuna de AstraZeneca es propensa a los trombos, que la Pfizer es la más efectiva y que el antídoto chino, Sinovac, es la que menos protección ofrece.



Pues todas esas falsas afirmaciones fueron aclaradas por Leonardo Arregocés, director de Medicamentos y Tecnologías de Salud del Ministerio de Salud, actualmente, la personas más conocedora del tema en el Gobierno Nacional.



Asimismo, el funcionario explicó en entrevista con El País, cuándo debe vacunarse una persona que padeció de covid, si se pueden combinar biológicos de distintas farmacéuticas y si además de los antídotos que se aplican actualmente, el Gobierno viene evaluando tratamientos contra el temido coronavirus.

Hoy tras cinco meses de iniciar el proceso de inmunización en el país ¿Cuál es la eficacia verdadera de estas vacunas contra el covid-19?

En países como Israel hemos visto que la eficacia de las vacunas es bastante alta, la vacuna de Sinovac, Pfizer y AstraZeneca están demostrando resultados muy positivos en la prevención de la enfermedad, en la vida diaria.



La Secretaría de Salud del Valle ha dicho que hay algún temor de la comunidad a la vacuna de AstraZeneca, ¿a qué cree que se debe esto?



Hace unos meses se esparció mucha información sobre formación de trombos tras aplicarse la vacuna, sobre todo en mujeres, luego de la de la primera dosis, esto en países europeos, sin embargo, hubo un análisis realizado por la Agencia Europea de Medicamentos y la Organización Mundial de la Salud, OMS, y nunca se demostró una relación de causalidad entre la formación de trombos y la aplicación del biológicos. La recomendación final de la OMS y la Agencia Europea de Medicamentos, es que se continuará vacunando con este biológico, porque el beneficio es muy superior al supuesto riesgo que podría desarrollar. Pero se comprobó que es mucho más beneficioso la vacunación que los posibles efectos adversos. A pesar de esto, algunos países tomaron la medida de no aplicar la vacuna en algunos grupos de edades y otros países siguieron vacunando con este biológico. Lo que podemos ver, en algunos lugares como el Reino Unido, donde se presentaron muchos de estos casos, fue que la gravedad cayó, así como el número de muertes y aún así el índice de efectos adversos continua muy bajo. La probabilidad de que se formen trombos cuando se tiene covid, versus con la aplicación de la vacuna, es mucho mayor -en el primer caso-. Por eso es que las diferentes autoridades sanitarias recomiendan la vacunación. Pero la experiencia muestra que las personas quedan muy bien protegidas con la vacuna de Astrazeneca y en departamentos como el Valle del Cauca, donde se ha utilizado la vacuna y la incidencia de efectos adversos es muy, muy baja (0,01 según la Gobernación del Valle), esta vacuna es muy segura.

¿En su opinión cuál es la mejor vacuna que se está aplicando actualmente en Colombia?



Lo que vemos con la información que tenemos es que todas las vacunas son muy efectivas en diferentes países, por ejemplo, en el Reino Unido, donde la vacunación es cercana al 90 % se logró comprobar la efectividad en disminuir el número de muertes, Israel y algunos países de medio oriente, en Estados Unidos se ha demostrado que Pfizer es muy efectiva en la vida real. Todas las vacunas se han comportado bastante bien y se tiene un buen rango de seguridad. No podemos decir que una vacuna es mejor que otra, porque son diferentes contextos, personas, así que lo que podemos recomendar es que la mejor vacuna es la que esté disponible. Es muy riesgoso pensar en aplicar un biológico específico.



​¿Cuál es el índice de efectos adversos que hay en el país frente a las 16 millones de vacunas ya aplicadas?

​Los efectos adversos de la vacunación se pueden dividir en leves y graves, los primeros son los más comunes: dolor de cabeza, síntomas de gripa, algo de malestar pero son factores que ya se tenían proyectados y advertidos desde el principio, ya efectos más graves se ha hecho el seguimiento de los casos, donde se ha comprobado que no tiene relación con la aplicación de la vacuna. Lo que se está haciendo actualmente es la recolección de los efectos secundarios que se han presentado a lo largo de la vacunación, cada entidad territorial reúne la información de estos efectos adversos que se pueden presentar luego de la aplicación para hacer la comparativa con los datos de la Organización Mundial de la Salud. Los efectos adversos graves frente a las vacunas en el país son muy bajos. Esta información se encuentra en análisis por el momento, pero podemos tener la tranquilidad de que se ha podido disminuir el número de muertes en el resto del mundo por lo que esperamos que sea lo mismo aquí en Colombia.

¿Cuál es la efectividad de las vacunas que se aplican en el país frente a la variante Delta del Covid - 19?



La variante Delta es relativamente nueva. A pesar de que la investigación ha demostrado que los anticuerpos actúan diferente frente a la variante, sin embargo, las vacunas han demostrado ser capaces de neutralizar la variante Delta, esto por los diferentes casos que se han estudiado, por lo que la recomendación sigue siendo la vacunación. Lo importante ahora es que ante esta situación las personas que ya se aplicaron la primera dosis cierren su esquema de vacunación con la segunda dosis.



​¿Cree que en Colombia se pueda empezar a combinar vacunas contra el Covid - 19 de diferentes casas farmacéuticas?



Estamos haciendo un seguimiento de la evidencia. Hasta este momento se ha demostrado que se da una buena respuesta inmune, aún así estamos esperando mayores evidencias de si pueden haber posibles problemas de seguridad, cuando se tengan suficientes pruebas de que es seguro hacerlo en el país, podemos analizarlo y ver cual es la mejor decisión, pero el lineamiento sigue siendo que se apliquen biológicos de la misma plataforma farmacéutica.



Luego de tener covid, ¿cuando se puede aplicar una persona la vacuna?



La evidencia hasta ahora es un poco confusa, pues no se tienen resultados de cuánto duran los anticuerpos que genera el cuerpo, pero el consenso al que se ha llegado es que más o menos noventa días, aunque también se ha descubierto que para las personas que tuvieron covid tienen una mejor respuesta inmunológica con la primera dosis, esto con la vacuna de Pfizer. También otra recomendación es para las personas que bien estén en tratamiento por cáncer, enfermedades reumatológicas o algún trasplante, lo ideal sería la vacunación temprana, pero también hay que tomar en cuenta que el sistema inmune se encuentra alterado.

“Tenemos una expectativa interesante, con medicamentos antivirales, que tienen un efecto similar a la vacunación”.

¿Cuál es la realidad de la efectividad de la vacuna Pfizer después de los 21 días para la segunda dosis?

La empresa Pfizer hizo un estudio con un intervalo de 10 días y ha demostrado ser eficaz, sin embargo, no significa que sea el mejor, la evidencia dice que ese intervalo sirve. Lo que hemos descubierto es que el efecto es mejor luego de dos semanas frente a los 21 días. Lo que es cierto es que ampliar el tiempo entre dosis permite una vacunación de un mayor número de personas y esta es una decisión a la que se han tenido que enfrentar muchos países, lo que se evidencia en estos países es que ampliar el tiempo de aplicación se consigue un beneficio colectivo.



¿Qué efectos adversos puede haber por la demora de la aplicación de la segunda dosis?



Aunque no se ha podido establecer el tiempo que debe distanciarse la aplicación de dosis, lo que se ha demostrado es que más que efectos han traído beneficios, es lo que pasó con la vacuna de AstraZeneca, al ampliar el tiempo de aplicación se han visto beneficios, lo mismo ha pasado con Pfizer. En el momento de probarse las vacunas se proyectó que más que algo negativo, podría llegar a ser positivo la ampliación entre dosis de las mismas.



¿Hay algún estudio en el país de tratamiento, no vacuna, contra el Covid - 19?



Tenemos una expectativa interesante, una opción son los medicamentos antivirales, que tienen un efecto similar a la vacunación, que no deja que se replique y se adhiera el virus, también está la opción de generar una respuesta inmune a través de la aplicación de una combinación de anticuerpos que evite que se replique el virus, hasta ahora la evidencia apunta que las personas que no tienen antecedentes de covid y presenten comorbilidades, al aplicar esta combinación de anticuerpos, se puede lograr disminuir el riesgo de hospitalización y muerte, esto es algo muy esperanzador, porque puede ser otra herramienta para combatir la morbilidad del virus en personas que no han sido vacunadas y no han tenido covid. Lo que no sabemos es la efectividad en personas que han tenido covid o han sido vacunados, así que nos mantenemos pendientes de estos estudios y evidencias.

Perfil de Leonardo Arregoces

Leonardo Arregoces es médico y cirujano de la Universidad Javeriana, graduado en 1999. Desarrolló su maestría en la LSE en Planeación de Políticas de Salud y Finanzas.



Desde 2010 hasta 2013 fue consultor del Ministerio de Salud, donde realizó un análisis de la selección adversa en el mercado de seguros de salud de Colombia y provisión de soluciones.



Su doctorado se desarrolló como Consultor Senior en la firma de consultoría G Exponencial hasta abril de 2019.



Hoy es Director de Medicinas y otras Tecnologías del MinSalud.