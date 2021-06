Diez preguntas sobre la reapertura económica en el país

Álvaro José Carvajal Vidarte

Pese a que actualmente se registra en el país una escalada de los casos de covid-19 y según los cálculos del Ministerio de Salud el tercer pico de contagios seguirá sintiéndose hasta finales de este mes, Colombia empezó a dar grandes pasos hacia una apertura económica con menores restricciones.



Así quedó consignado en la resolución 777 del 2 de junio de 2021 del Ministerio de Salud, en la que se da línea de cómo será la nueva etapa a afrontar en la pandemia y se dicta una flexibilización en las medidas restrictivas.



La decisión se da en medio de un incremento en los reportes de casos positivos de coronavirus, lo que ha generado polémica entre la comunidad médica, que advierte que el país atraviesa por el momento más crítico de la pandemia.



La autoridad de salud aclara que la reapertura económica se realizará por ciclos y que estará sujeta a la capacidad de Unidades de Cuidados Intensivos con las que se cuente en el momento, al igual que la cobertura en vacunación de la población priorizada en las etapas 1, 2 y 3.



“El proceso de reapertura tiene dos realidades. Una para las ciudades que están por encima del 85 % de ocupación, donde las medidas restrictivas continuarán; y otras para aquellas que vayan bajando del 85 %. Lo que se está planteando es una apertura segura con unas condiciones que nos permitan ir graduando en la medida que crece la vacunación y que las ciudades van pasando el tercer pico”, asegura el ministro de Salud, Fernando Ruiz.



A continuación, El País aclara algunas dudas de cómo será la fase de reactivación económica en Colombia.



¿Cómo será la reactivación en el país?



El Ministerio de Salud plantea una reapertura por ciclos, los cuales estarán directamente relacionados con la ocupación de camas UCI y el avance de la vacunación en las ciudades.



¿En qué consisten los ciclos de reactivación?



En total, el Ministerio de Salud advierte tres ciclos para el proceso de reactivación. En el primero, que inició con la expedición de la resolución y se extenderá hasta el momento en el que el municipio alcance el 69 % de cobertura en vacunación a la población priorizada de etapa 1, 2 y 3, se podrán realizar eventos de carácter público y privado como conciertos, eventos deportivos, discotecas y lugares de bares. Esto se encuentra supeditado a que la ocupación de UCI sea igual o menor al 85 % y se mantenga el distanciamiento y el aforo máximo del 25 % de la capacidad de la infraestructura. En el caso que la ocupación de camas UCI supere el 85%, no se permitirán los eventos de carácter público o privado que sobrepasen las 50 personas. Esta regla no aplica para congresos, ferias empresariales y centros comerciales.



El segundo ciclo iniciará en el momento en el que el municipio alcance una cobertura del 70% en la vacunación de la población priorizada en las etapas 1, 2 y 3. Para este momento se mantendrán los eventos de carácter público y privado, pero el aforo se expandirá máximo al 50 % de la capacidad del sitio donde se realice.



El tercer ciclo se podrá poner en marcha cuando el municipio alcance un índice de resiliencia epidemiológica (indicador que pondera variables como la vacunación, la capacidad UCI y la seroprevalencia de covid. Varía entre 0 y 1 puntos) de 0, 75 y se extenderá hasta la vigencia de esta resolución. En esta etapa continuarán los eventos de carácter público y privado y se extenderá el aforo máximo al 75% de la capacidad. Tanto en el segundo como en el tercer ciclo las actividades que ya estén operando, podrán continuar.

¿Aún debe darse el distanciamiento?



Sí. Ruiz señala que en los espacios abiertos y cerrados se plantean diversos aforos, teniendo en cuenta que las distancias varían. “En los espacios abiertos, de acuerdo a la afectación de la ciudad, partiendo de un 25 % de aforo para todo lo que son conciertos, espectáculos al aire libre, estadios. En las áreas cerradas, la distancia mínima de distanciamiento es 1 metro, lo cual amplía el aforo con condiciones básicas de ventilación”, explica el Ministro de Salud.



¿Se debe seguir usando tapabocas?



Sí. Tanto el uso del tapabocas, el lavado y la desinfección de manos siguen siendo medidas obligatorias, dado que en el país hay más de 130.000 casos activos de covid, hay circulación del virus y no se han alcanzado altas coberturas de vacunación.



¿Hay limitación en la ocupación de los vehículos de transporte público?



Sí, en caso que las camas de UCI de un departamento sea mayor al 85 %, el transporte público de esa zona del país deberá operar con un aforo de máximo del 70 %. “El aforo podrá aumentarse por encima del 70 % si la ocupación de camas UCI es inferior al 85 %. Nunca podrán generarse sobrecupos”, reza la resolución 777 del 2 de junio de 2021.



¿A los viajeros que lleguen al país se les seguirá exigiendo prueba PCR?



Aunque la resolución emitida por el Ministerio de Salud no advierte explícitamente nada sobre la eliminación de esta prueba, que es un requisito para entrar al país, Ruiz asegura que ya no será necesario que quienes lleguen al país presenten en los aeropuertos la prueba PCR negativa. Asimismo, se elimina el requisito de tener la aplicación CoronApp para los vuelos nacionales.

¿Qué pasará con el regreso de estudiantes a clases presenciales?



De acuerdo con lo estipulado por el Ministerio de Salud, ya se perfila el regreso de los estudiantes a sus clases presenciales en instituciones de educación inicial, preescolar, básica y media. En este retorno se incluyen los servicios de alimentación escolar y transporte. Para esta reapertura los aforos estarán determinados por la capacidad de cada colegio y se deben mantener los protocolos de bioseguridad. “Las Secretarías de Educación de las entidades territoriales certificadas organizarán el retorno a las actividades académicas presenciales de los docentes, personal administrativo y de apoyo”, agrega el documento.



Ruiz aclara que una vez se haya logrado la vacunación completa de maestros, estarán dadas todas las condiciones para que haya retorno presencial de clases en colegios. “Esto estaría dado alrededor del 15 de julio”, afirma.



¿En Cali sigue vigente el toque de queda?



No, en el Municipio no rige actualmente ninguna restricción de circulación.



¿Persiste la ley seca en Cali?



Sí. El expendio y consumo de bebidas embriagantes en toda la ciudad estará restringido desde la 1:00 a.m. hasta las 5:00 a.m. hasta el 9 de junio.

¿Hasta qué hora pueden funcionar los restaurantes y bares?



Según aclara el subsecretario de Inspección, Vigilancia y Control, Jimmy Dranguet, “todos los establecimientos podrán funcionar en el horario que tengan establecido en su estrategia comercial. Sin embargo, aquellos establecimientos que venden licor solo pueden operar hasta la 1:00 a.m.”.



¿Las discotecas ya pueden funcionar?



De acuerdo con el Ministro de Salud, “mientras un municipio esté por encima del 85 %, se mantienen todas las medidas restrictivas, especialmente en lo que tiene que ver con bares, discotecas, eventos y aglomeraciones”. En Cali la ocupación de las camas de UCI está por encima del 98 %, por lo que estos negocios no pueden funcionar.



Este jueves en Cali la ocupación de las camas UCI se situó en el 98,7 %. Según la Secretaría de Salud, hay más de 570 personas con Covid-19 hospitalizadas en UCI y solo hay disponibles 7 camas.

Una decisión polémica

Dionne Cruz, presidenta de la Asociación Colombiana de Salud Pública, expresa que la decisión del Ministerio de Salud es un riesgo, pues “el talento humano en salud está extenuado, presionado e igualmente escasean los insumos como relajantes musculares, dispositivos médicos para hacer terapia respiratoria”.



Germán Fernández, del Colegio Médico de Cundinamarca, dice que la vacunación no puede ser el argumento para la reactivación. “Bajo ningún aspecto podemos considerar que la vacunación va a alcanzar a controlar el riesgo de expansión viral que está afectando en este momento al país”, indica.



Por su parte, Jorge Enrique Enciso, presidente Federeación Colombiana de Sindicatos Médicos, señala que “si bien es cierto ha aumentado la morbilidad y mortalidad por covid y tenemos un 98 % de ocupación en UCI, si no reabrimos la economía la gente se morirá de hambre. Si se va a abrir la economía, la gente tiene que mantener los elementos de bioseguridad”.