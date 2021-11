Cuidado con la prediabetes: tome consciencia sobre esta enfermedad tan común en Colombia

La prediabetes es una condición médica muy común en los colombianos, sin embargo, esta es poco aceptada por quienes la padecen debido a la escasa consciencia que se tiene de las complicaciones que esta trae consigo y de la utilidad que tiene el detectarla a tiempo.



Esta enfermedad es la antesala a una de mayor gravedad, la diabetes, una condición que año tras año está en ascenso y que según la Organización Mundial de la Salud, OMS, ha alcanzado proporciones de epidemia en las Américas.



Las estadísticas demuestran que con el pasar del tiempo son más los colombianos que presentan esta condición y cada vez son más los jóvenes que se suman a esta lista. Según cifras del DANE, la diabetes fue la sexta causa de muerte en Colombia en 2020 con 7579 defunciones.



En la actualidad viven en nuestro país más de 3,5 millones de personas con diabetes y cerca de 3,1 millones de personas con prediabetes.

Lea también: Pacientes inmunosuprimidos no deben esperar seis meses para dosis de refuerzo anticovid



La prediabetes es una condición médica donde el páncreas no puede ejercer su función de forma adecuada, no puede convertir en energía lo que el organismo consume. Esta es detectada en la sangre cuando los niveles de glucosa se encuentran por encima del valor considerado normal. Un nivel de glucosa sanguínea en ayunas entre 100 y 125 mg/dL (5,6 a 7,0 mmol/L) se considera prediabetes. Esta enfermedad también es diagnosticada cuando luego del consumo de alimentos los niveles de glucosa se encuentran en 140 mg/dL o más.



“A mí me gusta decirles a mis pacientes que la prediabetes es como cuando a los jugadores de fútbol les sacan una tarjeta amarilla, a la segunda tarjeta amarilla inmediatamente se convierte en una tarjeta roja, y hay expulsión. Tal cual pasa con la prediabetes y la diabetes. La prediabetes empieza a avisar tempranamente, si el paciente no cambia todo aquello que le hace alterar su azúcar en la sangre, este puede volverse diabético, el tiempo es indeterminado. Hay pacientes que en tres meses han pasado de la prediabetes a la diabetes, como también hay pacientes que han estado en prediabetes por mucho tiempo”, afirma la doctora Laura Jaramillo Otoya, experta en patologías cardiometabólicas, como la diabetes.



A pesar de la frecuencia con la que se presenta esta condición, existen pocas estadísticas sobre esta, debido a que la mayoría de estudios se realizan sobre diabéticos, lo que fomenta la falta de información sobre el tema.



“Muchas veces el paciente cree que al no ser diabético no pasa nada, pero esto es falso, desde que hay resistencia a la insulina en la prediabetes, hay complicaciones macrovasculares, es decir, daño a nivel de los vasos que afectan corazón, piernas y cerebro”, afirma la doctora y especialista en diabetología, Ana María Ibagon Aguilar.

Día Nacional de la Lucha contra la Prediabetes



Debido a esa falta de estadísticas, información y consciencia por parte de la comunidad surge el Día Nacional de la Lucha contra la prediabetes, este se conmemora el 13 de noviembre y nace como iniciativa de la Fundación Voces Diabetes Colombia junto con otras 10 sociedades científicas, que, además, han solicitado formalmente al Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia emprender acciones contundentes en materia de política pública y prevención para diagnosticar a tiempo la prediabetes y evitar el aumento en los casos de diabetes tipo 2.



Con esta conmemoración se busca crear espacios donde se informe sobre la prediabetes, enfocándose en la articulación de acciones que ayuden a evitar, frenar o contener la aparición de la enfermedad, pero también con el fin de prevenir la aparición de la diabetes tipo 2 cuando aún es posible y reversible.

La prediabetes permite generar cambios antes de que el daño o carga crónica de la enfermedad sean irreversibles”. Érika Montañez, de la Fundación Voces Diabetes Colombia.

¿Cómo identificar la prediabetes?



La prediabetes comúnmente es reconocida como una enfermedad silenciosa, ya que pocas veces produce síntomas iniciales. Según la diabetóloga Ana María Ibagon, generalmente el paciente consulta por motivos distintos, sin embargo, cuando se realiza los exámenes, estos arrojan el diagnóstico de prediabetes. Normalmente se solicitan exámenes de laboratorio cuando el paciente presenta alguno de los factores de riesgo.



Estos factores pueden ser: bajo, medio o alto. Es bajo cuando la persona cuenta con antecedentes familiares de diabetes o cuando tiene más de 45 años, aunque cada vez son más frecuentes los casos en personas desde los 28 años; el riesgo es medio cuando el paciente tiene un perímetro abdominal superior a 100 cms en hombres y a 89 cms en mujeres, cuando la persona presenta diabetes gestacional, también por el sedentarismo o el síndrome de ovario poliquístico; por último, el más alto grado de riesgo se da en personas con sobrepeso y obesidad, colesterol elevado, glucosa elevada en sangre o hipertensión.



“No es muy común que el paciente presente síntomas en la prediabetes, sin embargo, en caso de presentar sensación de cansancio, sed, muchos deseos de orinar, pérdida de peso inexplicable o cambios de sensibilidad, esto se debe correlacionar con antecedentes familiares del paciente y tomar exámenes de glucosa en sangre para definir un diagnóstico”, afirma la especialista Ibagon Aguilar.



Esta enfermedad afecta de manera considerable la calidad de vida del paciente ya que las mismas complicaciones que se presentan con la diabetes se pueden dar en la prediabetes. Además, si esta condición no es tratada a tiempo puede convertirse en una diabetes.



Según Katherine Restrepo Erazo, especialista en Medicina interna y Endocrinología, la prediabetes puede aumentar el riesgo cardiovascular, es decir, que se tiene el riesgo de un infarto de miocardio o de un accidente cerebrovascular, comúnmente conocido como derrame cerebral.



Esta condición también tiene consecuencias como algunas complicaciones de vasos pequeños que pueden afectar la retina, lo que se llama retinopatía; los nervios periféricos, (neuropatía), y producir complicaciones de riñón (nefropatía).



“No nos dejemos engañar por ese prefijo pre para decir que no es una condición grave, sí es una enfermedad grave y se puede considerar como la fase inicial de la diabetes”, afirma la doctora Restrepo Erazo.

Cuando el paciente pasa de ser prediabético a diabético hay una incapacidad para controlar los niveles altos de azúcar en la sangre y el cuerpo no los puede utilizar como principal combustible energético para hacer todas sus funciones.



Esos niveles altos producen diferentes complicaciones como el riesgo de enfermedad cardiaca e infarto; un 65% de los pacientes diabéticos fallecen por causa cardiovascular, y el 40% de los diabéticos tienen enfermedad renal crónica.



Esta enfermedad también puede causar ceguera por el daño que se produce en la retina. O amputación no traumática de miembros inferiores por el daño vascular y de los nervios. La diabetes es una enfermedad que afecta la circulación de todo el organismo.



“Yo nunca tuve ningún síntoma, fui diagnosticada con prediabetes en un control de rutina, por eso recomiendo mucho los chequeos constantes. A veces nuestro organismo no se encuentra bien y nosotros no lo sabemos. Lo grave es que es una enfermedad silenciosa que va avanzando, y sin un tratamiento puede desmejorar nuestra calidad de vida”, afirma Beatriz López, una caleña que padece prediabetes hace aproximadamente un año.

Tratamiento



La base fundamental del tratamiento de la prediabetes es el cambio intensivo en el estilo de vida. Esto significa hacer cambios en la alimentación, que esta sea saludable; realización de actividad física de manera regular, que se define como mínimo 150 minutos a la semana.



Además, las personas que tienen sobrepeso u obesidad deben bajar aproximadamente un 7% del peso corporal, ya que esto ayuda a modular los cambios que hay con respecto al proceso fisiopatológico de la diabetes.

Consejos



Las principales recomendaciones según la doctora Ibagon, además del chequeo anual de rutina, son: mantener un buen estado de salud, un peso adecuado, control estricto de laboratorios periódicos para evaluar cómo va la glucemia, alimentarse con una dieta balanceada y un alto consumo de agua, además de realizar ejercicio de manera frecuente.



La principal recomendación para prevenir la prediabetes es que las personas mayores de 45 años o con antecedentes familiares de diabetes acudan a un chequeo anual con exámenes de detección para dar con un diagnóstico a tiempo.



Riesgo cardiovascular



Algunos estudios han demostrado que el 30% de los pacientes post infarto agudo de miocardio son prediabéticos, sin embargo, estos no sabían que lo eran. Hay un alto riesgo cardiovascular en los pacientes con prediabetes”, afirma Katherine Erazo, vicepresidente de la Asociación Colombiana de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo de la ciudad de Cali.