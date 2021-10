¿Cuándo se le podrá decir 'adiós' al tapabocas en Colombia?, esto dicen las autoridades

El partido del pasado domingo, por las eliminatorias al Mundial de Qatar 2022, dejó una gran preocupación por las aglomeraciones y el incumplimiento del uso del tapabocas, entre gran mayoría de los asistentes.



Esa misma rebeldía se ve en las calles de Cali y de otras ciudades, donde muchos llevan esta prenda pero en la barbilla o en la mano, no como deberían usarla.



Y aunque muchos quisieran ‘jubilarla’, las autoridades de salud en Colombia y expertos dicen que no es el momento para hacerlo.

“Las medidas de bioseguridad tienen que seguir siendo obligatorias, no se puede ni siquiera empezar a determinar que abandonen este tipo de medidas como el uso del tapabocas, porque la vacunación no se ha completado para poder garantizar que la población esté totalmente inmunizada”, explicó Mónica Burgos García, Magíster en epidemiología y docente investigadora.



Agregó que por más de que las cifras de contagio y muertes hayan descendido no se puede quitar este tipo de protección, “que es la que ha hecho que le estemos ganando a la pandemia”.



Según el Ministerio de Salud, se han aplicado más de 42,8 millones de primeras dosis de vacunas, 24 millones de segundas dosis y se ha logrado completar más de 17 millones de esquemas de vacunación, sin embargo, para las autoridades de salud estas cifras no son suficientes para dejar de usar la mascarilla como se ha hecho en países como Estados Unidos y Grecia, por lo menos para espacios al aire libre.



“La vacunación debe por lo menos abarcar el 70% de la población para poder empezar a tener un poco más de reducción en las limitaciones que tenemos actualmente. Hay que tener en cuenta que la inmunización es la única herramienta para poder salir de la pandemia, mientras esta no se complete en un alto porcentaje tendremos que continuar obligatoriamente con las medidas de bioseguridad”, aseveró Burgos.



Asimismo, para el epidemiólogo Rayan El Barkachi, “Colombia necesita aumentar su porcentaje de población vacunada con un esquema completo y mantenerse en la búsqueda activa de casos para evitar que las cifras vuelvan a subirse. Sí se cumple con eso, en un futuro si se podría pensar en el retiro del uso obligatorio de la mascarilla”, dijo.



Sin embargo, ayer, la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, Anif, propuso que se contemple la posibilidad de eliminar el uso del tapabocas y aumentar los aforos en los eventos, precisamente basado en que los datos epidemiológicos son favorables en este momento.



Pero el viceministro de Salud, Luis Alexander Moscoso, dijo que no era posible todavía, ya que tanto los vacunados como los asintomáticos pueden contagiar el virus del covid y uno de los elementos de protección es el tapabocas.



Para el funcionario esto se podría pensar cuando se tenga al 70% de la población vacunada con dos dosis. “No los hemos pensado porque seguimos en fase activa del virus y hay países que han retirado el tapabocas y han tenido aumentos importantes en su curva de contagio.

Miraremos en diciembre cómo ha evolucionado y las experiencias de otros países. Por este año el tapabocas seguirá entre nosotros”, dijo Moscoso.



Por ejemplo, Israel fue uno de los primeros países en eliminar la obligación de mascarilla, pero luego tuvo que retomar la medida para ciertos espacios.



Para la epidemióloga Mónica Burgos “los cálculos nos están diciendo que para el primer trimestre del 2022 se podrían empezar a hacer un relajamiento de las medidas pero continuando con la vigilancia, porque pueden presentarse casos de contagios como pasa en otros países”.



Y agregó que: “la idea es tratar de que esta enfermedad se vuelva de conducta endémica como las otras influenzas que han existido. Estamos en el camino correcto, aunque vayamos un poco lentos”.