Covid-19 en niños: esto dicen los expertos sobre el contagio y letalidad

Erika Mantilla

El coronavirus en los menores de 18 años es menos severo, letal y contagioso que en la población adulta. A este consenso han llegado la mayoría de autoridades de salud, luego de analizar los resultados de los estudios científicos y estadísticas epidemiológicas de la enfermedad.



Para empezar, un estudio europeo reveló que las muertes infantiles debido al Covid-19 son extremadamente inhabituales, puesto que solo se dan en menos del 1 % de los casos.



En la investigación, que fue publicada en la revista especializada The Lancet Child & Adolescent Health, participaron 582 pacientes entre 3 días y 18 años de edad de 82 centros de salud de Europa. Todos los menores estaban contagiados con coronavirus y solo una cuarta parte tenía problemas médicos preexistentes.



De los 582 pacientes estudiados que dieron positivo al test de covid, solo cuatro murieron (0,6%), todos ellos mayores de 10 años, y dos sufrían ya problemas médicos.

Además, hubo 48 niños (8 %) que desarrollaron una forma grave de la enfermedad y que fueron ingresados a cuidados intensivos. Cabe decir que el estudio solo tuvo en cuenta datos hospitalarios y no incluyó los casos asintomáticos, para los que no hace falta una asistencia médica. Por ello, la verdadera tasa de letalidad entre los pequeños es probablemente muy inferior a la observada en la investigación.



“La tasa de letalidad de nuestra cohorte (de niños) es muy baja y debe de serlo mucho más, dado que muchos niños aquejados de una forma benigna del Covid-19 no acudieron al médico y, por lo tanto, no forman parte de este estudio”, comentó Marc Bruegge, del Great Ormond Street Institute of Child Health de Londres y coautor del estudio, y quien destacó que, en “en conjunto, la gran mayoría de niños y jóvenes solo sufren una enfermedad benigna”.

Panorama nacional



En Colombia, de los 784.268 casos que se han confirmado de coronavirus, 77.877 (el 10 % de los casos) se han registrado en menores entre 0 y 19 años, según el Instituto Nacional de Salud, INS.



En el Valle del Cauca, de los 58.040 infectados (con corte al 22 de septiembre), 4753 han sido menores de edad, es decir, el 8 % de los casos.



“Estas cifras nos muestran que el virus es poco frecuente en la población pediátrica, pero tampoco es muy severo, ya que la mayoría de menores que se han infectado han tenido cuadros leves de la enfermedad”, explicó Juan Pablo Calle, infectólogo pediatra de la Clínica Versalles de Cali.

Hasta el momento en Colombia han ocurrido 69 muertes por el Covid-19 en menores de entre 0 y 19 años, lo que corresponde al 0,2 % del total de fallecidos en el país.



En el Valle, el Covid-19 ha cobrado la vida de tres menores de 20 años, lo que corresponde al 0,14 % de las muertes en el departamento.



Además, con corte al 22 de septiembre, solo 67 menores entre los 0 y 18 años que se ha infectado con el virus en el país han estado en cuidados intensivos, lo que representa el 0,1 % de la totalidad de los pacientes hospitalizados en UCI.



“En general, como se ha comportado en todo el planeta y en el país, el covid en los niños es más leve en cuanto a gravedad. Parece ser que, desde el punto de vista biológico, estos se infectan menos fácil y tienen una reacción inmunológica menos agresiva”, sostuvo el doctor Pablo Vásquez, jefe de la UCI Pediátrica del Hospital de San José, en Bogotá.



Asimismo, el experto señaló que “el único factor importante” para que los niños se contagien de Covid es que los papás se infecten con el virus. Esto, si se tiene en cuenta que los menores están “acuartelados” y tampoco están asistiendo a los colegios, lo cual lleva a concluir que “todos los casos pediátricos se están dando por casos familiares, porque los niños no están teniendo contacto entre ellos”.



“Estamos tomando decisiones un poco raras porque estamos pensando en abrir el comercio y los centros comerciales, y no en abrir los colegios, ya que se cree que son espacios riesgosos para los niños y que estos, a su vez, son contagiosos. De hecho, es más probable que el abuelo se contagie de su hijo que de su nieto. Si queremos proteger a los menores, realmente lo que tenemos que hacer es protegernos como adultos”, remarcó Vásquez.

Complicaciones médicas



Pese a que son poco comunes, se han presentado algunas complicaciones médicas en menores que han contraído el Covid-19. Una de ellas es el síndrome de Kawasaki, una afección que causa inflamación en los vasos sanguíneos de todo el cuerpo. Ocurre en tres etapas y la fiebre persistente suele ser el primer signo. Esta patología afecta con mayor frecuencia a niños menores de 5 años.



Según el infectólogo pediatra Juan Pablo Calle, “aunque los casos son mucho menos frecuentes”, se debe estar alerta a posibles neumonías.

