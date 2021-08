Consejos para tener una mentalidad campeona

Ser ganador puede significar para algunos obtener un premio —cualquiera que sea—, llevarse la lotería o conseguir un puesto importante, y para otros quizá significa no renunciar a conseguir aquellas metas personales que se desean, apostar por el esfuerzo diario y recibir grandes recompensas por ello, o simplemente tener una actitud, una postura ante la vida en la que la mente juega un papel fundamental.

Si de algo muchos están seguros, es que acostumbrarse a mantener una mentalidad positiva y ganadora no solo es necesario, sino fundamental para conseguir todo aquello que nos proponemos.

Una lección que cada vez más deportistas de élite utilizan, no solo para mejorar su rendimiento en competencia sino su actitud frente a diversas situaciones y que, más allá de premios y medallas, exige un trabajo constante en el “músculo” más fuerte de todos, la mente.



Las mentes ganadoras se centran en pensar en lo que va a ir bien, en lugar de darle poder a todo lo negativo o maximizar lo que podría salir mal, manteniendo expectativas positivas y anticipando el triunfo ante todo pronóstico.

Son personas analíticas, estratégicas y, por sobre todo, creen en sí mismas. Algo que las diferencia de quienes no la tienen, quienes generalmente tienden a preocuparse o concentrarse en aspectos negativos y en panoramas poco favorables sin siquiera haberlo intentado.



Ya lo dijo Jonathan Bustamante, director de la Escuela de Campeones, médico cirujano y entrenador mental de la medallista olímpica Mariana Pajón, “el campeón no solamente nace, también se hace. Usted viene con una predisposición genética, una actitud ganadora aprendida de su familia, de su casta, de su cultura, de su ciudad y país. Eso hace que tenga un chip de positivismo, de triunfo, de éxito, de gloria, de salir adelante. Y, aunque hay personas que no tienen esas condiciones, pueden entrenar su mente para lograrlo y otras que así tengan el chip, entrenan para potenciarlo”.

Y es precisamente ese chip, el que medallistas como Yuri Alvear, la judoca colombiana nacida en Jamundí, buscó desarrollar.

La doble medallista olímpica de bronce en Londres 2012 y de plata en Río de Janeiro 2016, quien entre sus triunfos ha conquistado también los Juegos Panamericanos y Sudamericanos, y ha sido tres veces campeona mundial de judo en 2009, 2013 y 2014, sabe que no hay mayor reto que trabajar en la propia mente para conseguir grandes resultados.

“Cuando uno tiene objetivos y metas claras, puede alcanzarlo todo. Ahora me desempeño como entrenadora y por eso creo que lo más importante es concientizar a mis deportistas y en general, a todas las personas, a tener claro qué es lo que quieren lograr en la vida. En mi caso siempre tuve muy claro lo que buscaba, quería que mi condición social mejorara, ser una persona íntegra, profesional y nunca me limitó el hecho de cómo había crecido, el entorno que me rodeaba. Sabía que mis padres no tenían esa capacidad económica para poder apoyarme, pero encontré, a través del deporte, la opción para crecer”, cuenta la multipremiada medallista quien también consiguió una medalla internacional como entrenadora.

“En un principio mis opciones no fueron ser medallista olímpica ni campeona del mundo, pero quería triunfar, dije: ‘Voy a ser campeona nacional, voy a ir a la universidad y seré una profesional’, y en ese camino para lograrlo, comencé a descubrir todo el mundo del deporte, los campeonatos mundiales, los ciclos olímpicos, las medallas y fue así como luego también empecé a crear nuevos objetivos en mi carrera deportiva”, agrega Alvear.

Casos como el de Yuri y como los de muchos deportistas y personajes en Colombia, han demostrado que el éxito en cualquier área de la vida, desde el deporte hasta los negocios, pasando por las relaciones sociales y la superación personal, depende de una mente ganadora.

Lo cierto es que no solo es suficiente una actitud positiva, pues una mentalidad de campeón requiere de otros ingredientes, por ejemplo: tener un enfoque, es decir, visualizar un objetivo. Hacerlo ayudará a mantener las expectativas propias y convertirlas en realidad.

Otro paso para construir una mentalidad ganadora será examinar los propios pensamientos y aprender a localizar las excusas. Solo identificando lo que considera limitante podrá ayudarlo a vencer esa barrera impuesta que no le permite avanzar.

Sobre esto último, olvídese de compararse con los demás, algo que muchas personas suelen hacer con frecuencia, pues siempre habrá alguien mejor que uno y alguien por debajo de uno, así que concéntrese en su propio desarrollo. Bustamante, entrenador mental de Mariana Pajón, dice, “Desperdiciamos energía pensando que otros son mejores que nosotros”.

Y por último tenga en cuenta que la autodisciplina será fundamental en su desarrollo mental, pues los mayores logros solo pueden alcanzarse con esfuerzo y persistencia.

Pensar como ganador para ser un campeón

1. Enfoque - Establezca un mapa mental: a dónde quiere llegar. Los campeones entrenan una y otra vez para conseguir el oro, ¿y usted?



2. Concentración - Practique a diario ejercicios de respiración, meditación y visualización.



3. Confianza - Disminuya o venza sus temores mientras va ganando seguridad en sí mismo.



4. Voluntad - Ponga las ganas en acción. Que nadie le diga lo que tiene que hacer. No existen términos medios, gana o gana.



5. Acepte la derrota - La fortaleza mental se entrena para los momentos duros, que siempre traen una enseñanza.



6. Todo está en la actitud - Sea positivo y actúe pensando siempre en lo mejor.

La salud mental por encima de todo

Una de las grandes lecciones que dejaron los campeones mundiales de los Juegos Olímpicos en Tokio es la importancia de atender, sin prejuicios, la salud mental. Por eso, aprenda a canalizar la ansiedad como lo han hecho deportistas como Tom Daley, el clavadista británico que tejió en las tribunas de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, o a pausar a tiempo aquello que puede ser perjudicial para una mente ganadora, la presión, como lo hizo Simone Biles tras renunciar a la competencia deportiva con el objetivo de preservarse a ella misma. Recurrir a un pasatiempo o saber dar pausa a ciertas circunstancias en el camino, pueden ser de gran ayuda para aliviar el estrés y continuar con sus propios objetivos.



“El caso Biles ha abierto mucho el debate sobre el tema mental. Yo cuento con un entrenador mental, Jonathan Bustamante que me ha dado las herramientas suficientes para no pensar en abandonar una carrera. Obviamente sí he afrontado situaciones que me ponen contra la pared, o en las que no me siento bien o es complejo lo que pasa a mi alrededor, pero al final de cuentas yo entreno para mí, me preparo y es el momento de recoger todo ese esfuerzo que uno hace. No es fácil sentir toda esa presión del país en tus hombros y saber que mucha gente espera tanto de ti. A veces no es fácil, pero a veces se saca adelante, como lo hizo Simone en los Juegos Olímpicos”, Mariana Pajón, medallísta olímpica en BMX.