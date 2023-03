Conozca los alimentos que ayudan a la salud visual

La doctora María Cristina Cortés C. es médica oftalmóloga, directora médica e integrante del cuerpo profesional de la Fundación Oftalmológica Nacional (Fundonal), una institución que promueve la salud visual de los colombianos.



Desde sus conocimientos y experiencia recomienda un listado de alimentos que aportan al cuidado y prevención de la salud visual, compartiendo, además, las características y propiedades que poseen para el mejor funcionamiento del ojo y prevenir su deterioro.



La doctora hace énfasis en que los mitos o superpoderes que se le atribuyen a ciertos alimentos de forma aislada, son solo eso, mitos, creencias populares, pues como explica, los alimentos de forma aislada no funcionan. Hay que tener en cuenta otros factores como hábitos de vida saludable, factores hereditarios y el régimen nutricional de cada persona.



Lea aquí: La enfermedad de Parkinson, con múltiples opciones de tratamiento



Más que alimentos poderosos, argumenta, debemos cambiar la mirada a dietas ricas en macro y micronutrientes, es decir, al régimen nutricional que contiene la mezcla de varios alimentos, como por ejemplo, la dieta mediterránea, que aporta vitaminas, oligoelementos, polifenoles como flavonoides, catequinas, ácidos grasos omega-3, entre otros, que favorecen una condición de vida más saludable previniendo enfermedades metabólicas, adquiridas en la edad adulta como la diabetes tipo II, coronarias, degeneración macular, entre otras.



Este tipo de dietas favorecen en el individuo que la consume el gran poder de la bioregulación innata de los tejidos y sistemas frente a los procesos de oxidación, envejecimiento, inflamación e infecciones.

Por eso ella brinda información sobre cinco alimentos reconocidos dentro de este régimen nutricional o dieta rica en vegetales, frutas, nueces, pescado, aceite de oliva, granos enteros y el por qué pueden resultar de beneficio para su salud.



● Zanahorias: Aunque contiene grandes cantidades de vitamina A y betacaroteno, este último es un precursor de la vitamina que, al igual que otros carotenoides como alfa-carotenos, son convertidos en el cuerpo, en el intestino delgado, en retinol. No es recomendable comerlo en exceso ni en suplemento cuando se tiene una dieta normal, ya que el exceso de retinol puede ser tóxico.

La vitamina A es indispensable para regular la cantidad de luz recibida por nuestros ojos.



A nivel de la retina, el retinol participa en la formación de rodopsina, un pigmento de la retina indispensable en la percepción de la luz.

Existen otras formas de carotenoides más efectivos y menos tóxicos como la luteína y zeaxantina que, además de participar en la formación de pigmento de los fotorreceptores de la retina, tienen un efecto antioxidante y protegen las células del daño de los radicales libres. Estos carotenoides se encuentran en frutas y verduras de colores verde oscuro y amarillo naranja.



● Huevo: La yema es una importante fuente de vitamina A, tiamina y hierro. Además, el huevo contiene luteína, pigmento que forma parte de la retina llamada mácula (una zona del centro de la retina responsable de distinguir los detalles) y protege de los rayos solares.



● Cítricos: El limón, la mandarina, la naranja, la toronja, el pomelo, entre otros, son ricos en vitamina C, ayudan en la fabricación de colágeno presente en el humor vítreo, que es la masa gelatinosa presente entre el cristalino y la retina. Además, estos alimentos contribuyen en la absorción de la vitamina A que reduce el riesgo que previene enfermedades de la vista, como las cataratas, que es una las primeras causas de la ceguera.



● Frutos secos: fuente de selenio y zinc, importantes minerales antioxidantes que protegen las células del ojo.

Los frutos secos ayudan a reducir el riesgo de cataratas y previene problemas relacionados con la mácula.



● Arándanos: debido a sus propiedades antioxidantes se puede prevenir los problemas oculares relacionados con la degeneración macular, las cataratas, la miopía y la hipermetropía, la sequedad y las infecciones. En suma, contienen antocianina que pueden ayudar a mejorar la visión nocturna y reducir la vista cansada.



Lea también: Los problemas de visión que la pandemia ha acentuado

¿Qué tan beneficiosos son los suplementos nutricionales?

En cuanto a los suplementos nutricionales, los cuales contienen altas dosis de micronutrientes pueden no ser adecuados para todos los que quieren tener una buena visión y solo se ha demostrado que pueden aportar beneficios a personas en etapas específicas con degeneración macular relacionada con la edad. Estos tampoco no ralentiza ni previenen la enfermedad en estados tempranos, así como tampoco está demostrado que protegen contra el riesgo de desarrollar cataratas.



Algunos componentes de estos suplementos, por el contrario, pueden tener efectos secundarios a nivel gastrointestinal, cáncer de próstata o pulmón, por lo cual, comenta la doctora, “nosotros como institución especializada en salud visual recomendamos tomarlos únicamente en caso de ser formulados por un médico oftalmólogo a la dosis adecuada, con los componentes indicados en los estados de enfermedad que corresponden”.



Desafortunadamente, agrega, hay muchos suplementos comerciales y pertenecen a una industria millonaria y poco regulada a nivel de calidad, que prometen falsamente ser curativos o preventivos para diferentes enfermedades, entre ellas cataratas, ojo seco, degeneración macular, glaucoma, entre otras afecciones, pero en la realidad, la mayoría no cumplen con las dosis indicadas careciendo de un efecto terapéutico y representando, por el contrario, pocos resultados en relación con el costo.