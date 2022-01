Conozca cómo será el traspaso a otros servicios de salud de los usuarios de la EPS Coomeva

Luego de que la Supersalud ordenó la liquidación de la EPS Coomeva, el superintendente Nacional de Salud, Fabio Aristizábal, explicó cómo será el proceso de traspaso de los 1.2 millones de afiliados que tiene la prestadora de servicios médicos en el país.



De acuerdo con lo detallado por Aristizábal, los usuarios de la EPS

no podrán elegir, por ahora, a qué otra prestadora de salud quieren afiliarse sino que en los próximos días serán asignados de manera aleatoria a otras entidades promotoras de salud que operen en sus regiones.



"La buena noticia es que los vamos a pasar a otras EPS para que sí los atiendan y les garanticen sus servicios de salud porque el 43% de las quejas recibidas eran de pacientes que tenían riesgo de vida y llegaron a haber algunos a los que en más de 80 días no les habían contestado, por eso la idea es buscar una EPS que no tenga medida de vigilancia", dijo Aristizábal en diálogo con Caracol Radio.



Además, informó que al haberse ordenado la liquidación ahora el proceso de traspaso lo realizará el Ministerio de Salud, que será la entidad encargada de asignar, en un plazo de cinco días hábiles, la nueva EPS a los usuarios. De no estar satisfecho con la nueva prestadora de salud, los usuarios podrán solicitar el cambio luego de un tiempo determinado.



"El traslado se debe demorar cinco días y en el quinto día ya los usuarios aparecen en otra EPS que no tenga medida de vigilancia, que esté en su región y que tiene buena red de prestación de servicios. Pueden permanecer 90 días y si no le gusta la que le asignó el Ministerio tiene el derecho de trasladarse que esté habilitada", especificó.



El Superintendente aclaró que no es que se esté violando el derecho de elegir libremente la EPS, sino que en este momento el Ministerio lo realizará basándose en que no tenga vigilancia y que esté prestando los servicios de salud adecuadamente.



"Sí se pueden trasladar, pero no inicialmente porque sería muy traumático esperar que cada persona busque a dónde quiere pasarse. Esa EPS que le elige el Ministerio se encargará, inmediatamente, de sus servicios y no importa si tiene pendiente una cirugía o una enfermedad de alto costo, todo se le garantizará", precisó.