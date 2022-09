La medicina está en constante evolución y cambio, ya que con el pasar del tiempo llegan ideas que son innovadoras, por esto es importante que los médicos estén constantemente actualizándose.



Por este motivo, el Instituto para Niños Ciegos y Sordos será sede del VIII Congreso de Actualización Médica en Otorrinolaringología el próximo sábado,1 de octubre, a las 9:00 a.m., en su auditorio de la Clínica Visual y Auditiva. La entrada será gratuita.



Están invitados a participar médicos generales, estudiantes de otorrinolaringología, otorrinolaringólogos y residentes.



Este evento, ciento por ciento presencial, está diseñado con el propósito de compartir novedades médicas, clínicas y científicas para el manejo de situaciones que requieren de una valoración inmediata de un especialista en salud auditiva.



Esta es la agenda del evento:



9:10 a.m.

Dr. Francisco González, otorrinolaringólogo, especialista en otología y en neuro-otología.

Tema: Tinitus, su causa, diagnóstico y manejo.



9:55 a.m.

Dr. Jorge Alberto Vélez, director del Centro de Telemedicina en Colombia.

Tema: Otorrinolaringología en Telemedicina



11:00 a.m.

Dra. Olga Liliana Montoya, otorrinolaringóloga

Tema: Sinupatías, su diagnóstico, manejo médico versus manejo quirúrgico.



11:45 a.m.

Dr. Luis Fernando Rincón, otorrinolaringólogo, especialista en otología.

Tema: Otitis crónica, su enfoque, diagnóstico y manejo.