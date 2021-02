Cinco consejos para brindar acompañamiento a niños y adolescentes durante la pandemia

Erika Mantilla

El 88 % de los menores de edad en el país han sido afectados mentalmente por el aislamiento a que se han visto abocados, a raíz de la pandemia del Covid-19, según un informe publicado por el Instituto de Neurociencia de Colombia, en junio del 2020.



Y es que El confinamiento impactó a niños y jóvenes. Muchos presentan estrés, rebeldía, irritabilidad, dificultades al dormir o al levantarse, hiperactividad, cambios de apetito, mala concentración y fobias.



Asimismo, agrega la maestrante en Psicología de la Salud, Diana Lorena Bucheli, experta en Trastornos del Espectro Autista y Trastornos del Desarrollo, TEA, que en los niños con necesidades especiales como los que padecen Síndrome de Down, autismo, asperger, hiperactividad, el aislamiento aumenta sus perturbaciones: alteraciones emocionales, altos niveles de ansiedad y depresión, conductas desafiantes, pérdida de habilidades sociales, entre otros.

La Organización Mundial de la Salud, OMS, señaló que, debido a la pandemia, puede determinarse si una persona sufrirá problemas psicológicos a lo largo de su vida. Según la entidad, el 50% de la población que tendrá trastornos mentales desarrollará síntomas a los 14 años o antes y el 75% los desarrollará antes de los 24 años.



Entre tanto, la psicóloga y directora de la maestría de Atención Integral a la Primera Infancia, Jackeline Cantor, de la Icesi, brinda consejos para que los padres puedan darles a sus hijos un buen acompañamiento desde casa con el fin de evitar secuelas mentales en ellos.

1. Estructure el día: establezca horarios para bañarse, vestirse, alimentarse sanamente, brindarle ayuda con tareas escolares, jugar activamente un rato en las mañanas, hablar de sentimientos y leer antes de dormir.



2. Trabajar en la literatura y la ficción: esto le permite al niño abrir su mente y encontrar recursos para afrontar su miedo. Es importante que los niños lean cuentos sobre hadas porque esos personajes encarnan el bien y el mal, hay una lucha en el proceso en el que finalmente, el bien termina triunfando.



3. Dar a conocer los miedos con personajes: cuando los niños son pequeños, en ocasiones suele ser muy difícil hablar del miedo de manera directa. Una buena forma es decirle al pequeño que exprese lo que siente a través de la narrativa que disfruta, ya sea: dibujar, jugar o fantasear.



4. Herramientas culturales: permita que su hijo disfrute de la literatura, que aprenda un instrumento nuevo, haga teatro, escriba o baile. Acompáñelo si es posible. Es importante que sienta que nadie le ha robado nada y que, en todo el mundo, en distintos niveles, se está viviendo esta situación atípica.



5. Después de las clases virtuales: hacer castillos en casa, correr en el parque, generar movimientos físicos que les permitan gastar energía para que puedan concentrarse en las clases.

Adolescentes

Entre tanto, Fernando Moreno, jefe del Departamento de Estudios Psicológicos en la Universidad Icesi, aconseja que, al igual que los niños, en los adolescentes se deben establecer espacios para compartir sus sentimientos y reconocer la presión real a la que pueden estar sometidos.



-Reconocer que los miedos tienen un fundamento: es vital que expresen sus emociones y dar una respuesta empática y compresiva.



- No minimice la situación o el sentimiento de su hijo. No está bien que le diga: “usted es un flojo”, “ya estás muy grande para sentir miedo”, “deberías darle un ejemplo a tu hermano menor”.



- Hay que reconocer que seguimos en incertidumbre, hay nuevos picos en la pandemia, nuevas cepas y no se sabe si ellos volverán a la presencialidad total, normal, como antes, en sus instituciones o universidades.



- Explíquele que nada es permanente y que los problemas tienen solución, pero hay que buscar esas soluciones en el lugar y de la manera correcta.



- Controlar tiempo en pantalla: En el caso de los adolescentes que tienden a depender de los aparatos tecnológicos, hay una aplicación llamada Familylink por medio de la cual, el adulto puede controlar la cantidad de horas que el hijo pasa en pantalla, esto, no con el fin de imponer, sino de llegar a un acuerdo que les permita una interacción en familia, para ver películas juntos, cocinar, disfrutar de juegos de mesa, contar anécdotas, etc.



- Estar pendiente de su estado de ánimo: Los dos profesionales consultados coinciden en señalar que se debe estar alerta con respecto al estado anímico de los niños porque muchos están perdiendo la motivación, las ganas de hacer muchas cosas, y si no se reacciona ante esta situación, no están muy lejos de llegar a una depresión.

Señales de alerta y qué hacer

Los dos profesionales consultados recomiendan:



- Estar atentos a los procesos del sueño: las horas de sueño, descanso, juego y ocio son importantes, y más en estas circunstancias. Sin embargo, el dormir más de lo habitual o por el contrario, evitar dormir, puede ser un miedo reprimido.



- La alimentación: si no quiere comer, no lo fuerce, comerá cuando tenga apetito. Si quiere comer en exceso, establezca horarios de comida, a veces la rutina ayuda a ordenar las ingestas de alimentos.



- Síntomas en la piel: en los niños más pequeños suelen presentarse ciertas afectaciones en la piel, eso puede aparecer si se habla de regresar al jardín o al colegio, probablemente son miedos que se están manifestado de esa manera.



- Pensamientos suicidas: escúchelos y permanezca tranquilo. La tranquilidad que se percibe del otro puede ayudar a contener esas emociones. Asegúrele que usted estará siempre que él o ella lo necesiten.

Busque ayuda



Si no cuenta con los recursos suficientes para que su hijo obtenga ayuda profesional, hay muchas líneas de atención que son gratuitas, como las del Centro de Atención Psicosocial, Capsi, del Programa de Psicología de la Universidad Icesi.



En la línea de Capsi, estudiantes de último año de Psicología de la Universidad Icesi brindan apoyo de escucha y psicológico en situaciones críticas. Además, cuentan con profesionales con mucha experiencia clínica que los supervisan.



La atención en TeleCapsi es de lunes a viernes, de 9:00 a.m. a 7:00 p.m., así: Lunes: 311 760 5312. Martes: 300 461 0449. Miércoles: 301 294 8600. Jueves: 314 872 427 79. Viernes: 318 689 2685.

Tenga en cuenta

La OMS también estima que, a pesar de no ser diagnosticados o tratados adecuadamente, entre el 10 % y el 20 % de los jóvenes en todo el mundo padecen de una enfermedad mental.



La depresión es uno de los trastornos del estado de ánimo más frecuentes en la población general, y el trastorno del estado de ánimo más común entre los adolescentes. Es la cuarta razón principal de discapacidad entre las edades de 15 a 19 años y afecta las relaciones interpersonales y el rendimiento académico.