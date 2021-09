El certificado digital de vacunación covid-19 ya funciona en Colombia. Desde este miércoles todos los ciudadanos vacunados en el país pueden descargar, vía virtual, el documento que contiene información de su proceso de vacunación.



Por ahora, el Certificado Digital de Vacunación SARS covid-19 emitido por el Gobierno colombiano solo es válido en el país; sin embargo, el Ministerio de Salud señaló que este certificado fue elaborado en plena observancia de las recomendaciones técnicas emitidas por la Organización Mundial de la Salud, para su próximo reconocimiento internacional.

Lea también: Así puede obtener y descargar el certificado digital de vacunación contra el covid-19



El documento, que cuenta con un código QR el cual acredita a aquellos que ya están vacunados con alguna de las vacunas reconocidas en el Plan Nacional de Vacunación, se podrá descargar, por el momento, solo a través de la página web www.mivacuna.sispro.gov.co.



Para poder hacer la descarga las personas deben ingresar al portal y registrar los datos personales, una vez se realice este paso en el portal aparecerá la opción de descargar el certificado digital en formato PDF.



Según informó este miércoles el Ministerio de Salud, se espera que en una segunda fase, el documento también esté disponible en la aplicación para móviles Corona App.



Este documento gratuito contará con información personal de cada individuo como tipo de documento, documento, nombre completo. Igualmente aparecerán datos como la nacionalidad, fecha de nacimiento y datos de contacto como el número de teléfono y el correo electrónico de la persona.



Además, también contará con información en cuanto a la vacuna aplicada como datos del lote de la dosis, el lugar donde se aplicó y número de dosis suministradas.



El nuevo documento digital podrá ser emitido en idioma inglés o español, no tiene fecha de caducidad y cuenta con tecnología blockchain, lo que lo hace infalible o inviolable, señaló la cartera de Salud.



“Es la misma tecnología que se utiliza en las criptomonedas y que posee una características importantes de seguridad para que sea inmutable, sea seguro y nos permite garantizar que la generación de este certificado no vaya a ser suplantado (...) También tuvimos aquí la ayuda de RACSEL, la red americana de cooperación sobre salud electrónica”, explicó el director de la Oficina de Tecnologías de Información y las Comunicaciones del Ministerio de Salud, Weimar Pazos.

Ya funciona pero hay rezago

El presidente, Ivan Duque, ayer durante el lanzamiento del certifcado digital destacó que hay un rezago del 37 % en el cargue de información en el PAIWEB, el sistema de información oficial que tiene el ministerio para hacer el registro del proceso de vacunación, por lo que llamó a las IPS a seguir avanzando en ese sentido. Esa es la razón por la que hoy muchos ciudadanos que cuentan con las dos dosis administradas no han podido acceder a su documento digital.



Además, el Ministerio de Salud aclaró que si hay algún error en cuanto a los datos generados en el certificado digital es directamente la IPS quien se encargará de poder hacer la actualización de estos datos.

Le puede interesar: Minsalud amplía aplicación de segunda dosis de vacuna Moderna a tres meses



Así mismo, la entidad indicó que el certificado digital no reemplaza el documento físico. Por el contrario, permitirá tener disponible en cualquier lugar y momento el certificado en caso que el físico se llegue a perder o dañar.



Incluso, este certificado se puede imprimir y se podría tener de manera física para aquellas personas que no se le facilite tenerlo en digital

Vacunados en el extranjero

Para quienes se vacunaron en el extranjero, el Ministerio de Salud confirmó que no expedirá certificación digital.



“Como no es una vacuna que hemos aplicado dentro de todo este proceso sino que fue aplicada en el exterior, el Ministerio no puede hacer la certificación”, indicó Pazos.



Sin embargo, explicó el Ministerio de Salud, la entidad está trabajando para generar una constancia de vacunación de las personas que viajaron a otros países para inmunizarse contra el covid-19. Esta constancia se realizaría con los datos suministrados por las persona bajo gravedad de juramento.



Cabe recordar que en este momento el Ministerio de Salud tiene dispuesto un formulario electrónico a través del portal web Mi Vacuna, en donde las personas pueden ingresar sus datos y posteriormente deben ir a una IPS para que se ese registro se valide a través del PAIWEB. Allí es necesario presentar el documento de identidad y el documento que expiden otros países respecto a la vacuna. Solo de esta forma el Gobierno Nacional podrá generar la constancia de vacunación.