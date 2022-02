Bajan casos de Covid en las UCI de Cali; la mayoría son no vacunados

Luego de más de un mes de haber iniciado el cuarto pico por Covid-19 en Colombia, el virus parece dar un respiro. Muestra de ello es que la ocupación UCI por otras enfermedades es mayor que la reportada por casos positivos del virus.



“Hoy no predominan los casos covid en estas salas. En el pico anterior la presión del Covid-19 en UCI tuvo un pico máximo y los pacientes no covid eran inferiores. Sin embargo, actualmente tenemos una inversión de esa proporción”, informó John Delgado, director de Prestación de Servicios y Atención Primaria del Ministerio de Salud.



Se debe recordar que el cuarto pico de la pandemia fue atribuido a la variante ómicron, que aunque se manifestó que no representaba tanto riesgo de derivación a UCI y muerte, según datos del Ministerio de Salud al 27 de enero de este año, la ocupación de camas por otras patologías fue del 23%, mientras que por covid era del 41%.



“Los territorios han mejorado la auditoría y el giro cama de pacientes UCI. Así mismo, se ha optimizado el manejo domiciliario y hospitalario, lo que ha ayudado a amortiguar las presiones. Lo que queremos mostrar es que, el comportamiento es simétrico en los departamentos y nunca va a llegar a los picos que tuvimos de junio y julio del 2021”, precisó Delgado.



Así las cosas, actualmente a nivel nacional las camas de Unidades de Cuidados Intensivos están ocupadas en un 43% por otras enfermedades y el 18% por casos positivos del Covid-19, es decir un 61% en general.

Según datos de la Secretaría de Salud de Cali, la cifra más alta de ocupación UCI por Covid-19 en el cuarto pico fue de 42,9%, siendo inferior al 69,5% que se reportó durante el tercer pico de la pandemia en la ciudad.

Panorama en Cali

Aunque Cali fue una de las ciudades que más estuvo golpeada por el cuarto pico de la pandemia en el país, actualmente las cifras tienen una tendencia a la baja, lo que incluso hizo que las autoridades de salud municipales indicaran que el cuarto pico se acabó en la ciudad.



Muestra de lo anterior es que, con corte al día de ayer, en la capital del Valle del Cauca se tiene una ocupación de camas UCI del 15,4% por covid y de un 59,8% por otras patologías, dejando una ocupación general del 75,1%.



“Las camas UCI siempre han tenido una ocupación promedio por patologías y situaciones complejas y el comportamiento actual solamente refleja lo que siempre ha sucedido. Si antes no se observaba de esta manera, es debido a la emergencia provocada por el covid, pero en cuanto los casos de este bajan, el personal médico dispone de camas para remitir a los pacientes así lo ameritan”, explicó Miyerlandi Torres, secretaria de Salud.



En ese mismo sentido, la coordinadora de las UCI del Hospital Universitario del Valle, Olga Pérez, afirmó que esta disminución en gran manera se debe al porcentaje de vacunación que se tiene actualmente en la ciudad, el cual está en un 82,6% de los caleños con al menos una dosis y el 65,7% con esquemas completos.



“Aunque es cierto que tenemos una reducción de alrededor del 40% de ingresos por covid con respecto al tercer pico, siguen llegando pacientes muy graves y la mayoría son no vacunados, muchos ancianos o con vacunación incompleta”, reveló Pérez.



De igual manera, la especialista acotó que desde el HUV siempre estuvieron preparados para atender la emergencia y que actualmente tienen una ocupación general del 85%, pero que de las camas que se han asignado para los pacientes covid se tiene alrededor del 80% copadas.

¿Es tiempo de dejar el tapabocas?



Ante el anuncio del fin del cuarto pico de la pandemia en Cali, muchos ciudadanos han tenido la duda sobre si aún es necesario portar tapabocas en todo momento, por lo que algunos especialistas han dado sus apreciaciones al respecto.



El infectólogo Romain Brunel expresó que “ya se está acabando el pico de Ómicron, pueden quitar el tapabocas en la calle, también podrían quitárselo en cualquier momento de la pandemia, nunca fue útil afuera”.



A su turno, el director de la Escuela de Medicina de la Universidad del Valle, Javier Torres, resaltó que “si bien este cuarto pico viene desapareciendo no significa que vaya a desaparecer el virus, por eso la invitación es a que nos vacunemos y mantengamos las medidas de protección, porque eso evita que las personas más susceptibles a tener complicaciones lleguen a las UCI o fallezcan”.



Ante la controversia, la jefe de despacho de Salud Municipal corroboró que se tiene una ventaja contra el covid en Cali, pero que aún es un poco temprano para dejar esta medida.



“Hay que usarlo hasta que los análisis integrados de diferentes especializaciones nos muestren que realmente el beneficio de no utilizar el tapabocas supera el riesgo de utilizarlo para prevenir el contagio. Además, el hecho de que los números no sean escandalosos no significa que no hay tragedias humanas detrás de cada muerte reportada”, concluyó Torres.