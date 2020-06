Coronavirus: así deben ser los cuidados de un paciente en el hogar

Natalia Moreno Quintero

Permanecer aislado en un cuarto solo y aireado, utilizar tapabocas quirúrgico o de alta eficiencia, así como guantes y traje de seguridad; y mantener la distancia de contacto de al menos un metro, son algunos de los protocolos básicos que debe tener un paciente positivo con Covid-19 y el cuidador del mismo, llámese familiar o médico, enfermera u otro personal de la salud.



“Todas las personas con sospecha o diagnosticadas con el virus deben tener un verdadero aislamiento, para que así no suceda lo que pasó en China, que los contagiados en casa al no tener conciencia de los lineamientos y recomendaciones específicas de aislamiento dentro de la vivienda todos terminaban infectados”, afirmó Ernesto Martínez Buitrago, internista infectólogo del Hospital Universitario del Valle.



Asimismo, dijo que quienes tienen mayor riesgo de adquirir el virus “son los cohabitantes del paciente, por eso es muy importante que estos aislamientos se realicen debidamente”, añadió el especialista.



Así que si usted está contagiado con Covid-19 o convive con uno de ellos y no sabe qué medidas de seguridad debe implementar, tenga en cuenta las siguientes recomendaciones.

Protocolos para contagiados

Si la persona confirmada con coronavirus sale de un centro médico para su casa, debe tener puesto obligatoriamente el tapabocas, y una vez llegue a la vivienda “debe quitarse la ropa, los zapatos, los accesorios, ya que el virus se pega en todas las superficies, se recomienda limpiar con hipoclorito (lejia o limpio) diluido en agua. Después, debe permanecer en un cuarto asignado para él solo, ojalá sea el más cómodo porque estará ahí, por lo menos, 14 días recluido”, anotó Lorena Matta Cortes, infectóloga y jefe del departamento de Medicina Interna de la Universidad del Valle.



Lo ideal es que en la habitación solo permanezca la persona contagiada, “un cuarto individual del cual no debe salir, no es que esté pasando unos días en su casa relajado, reunido con la familia o jugando parqués, no debe ser así, realmente es un aislamiento, es un espacio individual donde solo va a estar la persona infectada”, enfatizó el infectólogo Ernesto Martínez.



La habitación debe ser ventilada, en lo posible debe tener una ventana donde salga el aire al exterior fácilmente; si tiene ventilador se recomienda que tenga un flujo fijo hacia la ventana.



Igualmente, el cuarto debe estar dotado con elementos mínimos porque una vez se recupere la persona, todo debe ser muy bien desinfectado. Además, es importante que pueda tener al alcance alcohol glicerinado para limpiar las superficies.



Lo ideal es que la habitación incluya un baño para así evitar que la persona con Covid salga al interior de la casa, pero sino no se puede, procurar que al menos esté cerca y sea de uso exclusivo para él o ella.



Cabe recordar que siempre que se utilice debe ser desinfectado con detergentes e hipoclorito tanto la batería sanitaria como todas las superficies con las que tenga contacto.



En cuanto a los implementos de seguridad, el infectando deberá tener un aislamiento respiratorio, de contacto y por gotas. “El virus queda en el ambiente cuando el paciente estornuda o tose, por eso debe utilizar mascarilla o tapabocas quirúrgico”, explicó Antonio Tascón, gerente médico de la Clínica Versalles.



El tapabocas, debe portarlo siempre y especialmente cada vez que la personas que le asiste en el cuidado, le lleve la comida o recoge la ropa. Si el contagiado tiene síntomas respiratorios o tos debe utilizar el tapabocas de forma continúa.



Es preciso aclarar que si el enfermo con Covid-19 es asintomático o días después se siente mejor igual debe continuar el protocolo de aislamiento.



Por otro lado, el infectólogo Martínez aclara que “el paciente con Covid-19 no requiere bata ni guantes porque él va a estar en su espacio y no va tocar superficies de las otras áreas de la casa como muebles, comedor, elementos de plásticos, que no sean lo que se asignan exclusivamente para él como los cubiertos”.



Platos, vasos, cubiertos deben ser de uso exclusivo para la personas contagiada, no se pueden compartir con ningún otro miembro del hogar. Al igual que los elementos de aseo personal como toallas y jabón.



Expertos recomienda lavarse las manos constantemente para disminuir la posibilidad de transmitir el virus.

Protección del cuidador o cuidadora

Quien se encargue del cuidado de la persona contagiada con covid debe estar completamente sana, es decir, no debe tener antecedentes de diabetes, hipertensión o problemas cardiovasculares. Tampoco puede ser adulto mayor, ya que son las personas con más riesgo de complicarse si se llegasen a infectar.



Cada vez que el cuidador deba ingresar al espacio donde está el infectado tiene que utilizar tapabocas quirúrgico, guantes y un peto o delantal preferiblemente de plástico y largo, ya que estos son fáciles de lavar y de desinfectar. “Los guantes no necesariamente tienen que ser de látex, pueden ser los que se usan en la casa para realizar oficios varios”, aclaró el infectólogo Ernesto Martínez.



Igualmente, el especialista dijo que estos elementos permiten tener el aislamiento de contacto, así la persona que le lleva la comida o recoger la ropa, reduce el riesgo de contagio, y si toca una superficie con el virus fácilmente no va a entrar en su organismo.



La distancia entre el cuidador y el enfermo con Covid debe ser de al menos un metro, lo recomendable son dos metros.



Una vez salga del cuarto debe lavar y desinfectar cada uno los elementos que tocó. Los utensilios y ropa deben desinfectarse muy bien todos los días.



“Se recomienda utilizar los mismos detergentes y jabones que se emplean en la vida rutinaria, no se requiere nada en especial porque afortunadamente el virus es bastante sensible a los detergentes, si se quiere se puede hacer una dilución de hipoclorito de sodio, pero no es necesario”, asegura el profesional Martínez.



Igualmente, a diario se debe asear el cuarto, limpiar las superficies con paños humedecidos con alcohol glicerinado y los pisos con agua, detergente con hipoclorito.



En la medida de lo posible, debe ser solo una la persona encargada del cuidado del paciente para minimizar el riesgo que todo el grupo familiar se contagie.