Año nuevo, sexo nuevo: consejos de un experto para reactivar su vida íntima en el 2021

Si bien la pandemia nos golpeó mucho a todos en el 2020, de acuerdo con el médico sexólogo Edison Pazmiño, “este 2021 es un año de reinvención, de reencuentro y de aprovechar las oportunidades en esta nueva forma de vida que nos enseñó el coronavirus, en todos los aspectos, incluso en la vida sexual”.



Por eso, según el especialista, es importante que las parejas tengan en cuenta los siguientes consejos para que este año reactiven su vida sexual plenamente:



1. Tiempo en pareja



Lo más importante de esta pandemia y en cuestión de la transformación que cada uno tiene, en el día a día, es importante aprender a tener el tiempo para estar: tiempo para compartir, para disfrutar en pareja y para la vida sexual. Realmente aún existe mucha gente que se dedica mucho al tema laboral o a otro tipo de actividades y se enfoca poco en la vida en pareja.



Muchas relaciones se deterioran por esa falta de atención y básicamente por falta de tiempo. Lo más importante en este momento es darse la oportunidad y abrir el espacio para disfrutar de la vida en pareja. Así que el primer consejo es buscar el momento y sacar el tiempo.



2. La educación sexual



Una vez que se determine el tiempo, hay que analizar si se han tenido problemas, conflictos o situaciones en las que se tiene que entrar a trabajar. Según el experto, una buena forma para empezar a mejorar nuestra vida sexual es informándose y educándose sobre el tema de la sexualidad, es decir, buscar un bagaje de información que sea claro, oportuno, adecuado, que lo informe, no que lo desinforme sobre el tema de la sexualidad, tanto individual como en pareja va a ser importante.



Hay que empezar a cuestionarse sobre ¿qué sienten usted y su pareja? ¿Cómo disfruta cada uno? ¿Qué es lo que deben sentir? ¿Cómo es la respuesta sexual del otro o la otra ? ¿Qué es el orgasmo? ¿Qué posiciones se pueden realizar? Entre muchas otras preguntas.



“Siempre hay que buscar, instruir e informarse, en cuanto al tema sexual, pues la educación va a ser la clave, solos o en pareja, para hacer cambios en nuestras vidas sexuales. Si siempre estamos haciendo lo mismo, vamos a caer en monotonía. La lectura erótica también será fundamental para aprender a hacer cosas diferentes. Hay que aprender sobre lo que nuestros cuerpos hablan a la hora de tener intimidad porque no es lo mismo, todos somos diferentes y reaccionamos de manera diferente”, aclara Pazmiño.



3. Cambiar el espacio



Una vez que se tenga la información y el tiempo, lo siguiente será buscar el lugar. “En el tema del lugar, por supuesto, se involucran varias cosas, y lo más importante es tomar en cuenta también los momentos de privacidad. Si bien es cierto que a veces inventamos y tenemos algunas fantasías, en las que buscamos cambiar el sitio, siempre es importante que en esos momentos de intimidad se procure un buen nivel de privacidad, porque esta permitirá que su encuentro tenga un toque místico, permitirá una mejor conexión con sus sentidos y sensaciones y así habrá más comodidad y más confianza en el momento”, aconseja.



Todo esto, según el experto, terminará influyendo en la respuesta sexual de ambos y hará que el momento sea más satisfactorio. No obstante, también se puede buscar disfrutar de espacios diferentes para no caer en la monotonía. Ahí la variabilidad del espacio será clave.

4. Fantasías y sueños



Otro ingrediente fundamental para un año nuevo con sexo renovado es trabajar en lo que es nuestro cerebro y cómo nutrimos y alimentamos nuestro cerebro sexual a través de las fantasías sexuales; estas son los ingrediente clave para que la imaginación y la mente pongan en manifiesto sucesos o situaciones interesantes.



“Las fantasías son guiones eróticos, mínimamente elaborados, que permiten crear diversión, emoción y que dinamizan mucho el encuentro sexual. Por supuesto somos dos mentes con fantasías capacidades creativas distintas, pero llevarlas a la realidad es lo interesante. Pero hay muchas personas que no saben fantasear, así que para incentivar esa capacidad, pueden hacer lecturas, ver vídeos o buscar información desde el punto de vista erótico. Eso permitirá nutrir esas fantasías y pensar en temas sexuales para que el cerebro se active”, dice Pazmiño.



5. Sea creativo



Teniendo todos estos elementos, otra de las cosas importantes, que ya se ponen de manifiesto en los anteriores consejos, es la creatividad. Puede que con esto las personas se hayan visto un poco limitadas ahora, pero Pazmiño considera que la creatividad y el erotismo son infinitos hasta el punto de permitir que la gente pueda variar cada vez que busque un encuentro sexual.



“La creatividad permite evitar caer en la monotonía y la rutina. Tal vez es más creativa la persona que con la mínima cantidad de recursos puede hacer cosas interesantes. Entonces permítase desarrollar nuevas cosas en pareja”, expresa Pazmiño.



Esa creatividad sexual también va de la mano la innovación. Mientras la creatividad mantiene el interés, la innovación cambia comportamientos, conductas y, si se habla del tema sexual, por supuesto que ayuda a enriquecer la relación.



“Somos seres de cambio y estamos en una permanente evolución, que nos transforman a nivel personal, a nuestro carácter, a nuestro modo de vida. Hoy en día nuestro mundo y formas de vida han cambiado, así que innovar va a ser clave. La pandemia nos enseñó mucho a innovar en el uso de las tecnologías y los chats eróticos, las videoconferencias, han sido una fundamentales para mantener las relaciones a pesar del distanciamiento. Entonces, si ya sabemos que esto ayudó en nuestra relación, pues no lo dejemos de hacer, al contrario, sigamos alimentándolo para que se mantenga viva esa llama de la pasión”, opina el experto.



6. No siga reprimiendo su pasión



Uno de los consejos claves es ‘darse el permiso’. Hay mucha gente que se reprime mucho en su sexualidad, debido a falsas creencias, tabúes y por falta de información. Pero, si las personas se dan el permiso de disfrutar y de poder sentir, se genera un cambio en el ambiente erótico.



Como dice Pazmiño: “Si usted no se da el permiso, difícilmente va a dar la licencia a la otra persona de que pueda disfrutar. Esto es un dar y recibir que es justamente uno de los principios fundamentales dentro de lo que es la sexualidad. Dar y recibir nos lleva a la reciprocidad, lo cual será clave para que usted se abandone y disfrute de sensaciones placenteras que, a lo mejor, hasta ahora, no se había permitido sentir y disfrutar”.



Últimos consejos

7. Tener hábitos de vida saludables: hacer ejercicio o tener un buen patrón de sueño de siete horas. “En la alimentación los médicos sugerimos bajar el consumo de azúcares refinados y de harinas y evitar el consumo de grasas saturadas”, dice el experto.



8. Mantener un buen sentido del humor y tener juegos. “Somos seres juguetones, por eso la parte lúdica dentro del juego sexual será una pieza clave para que sea divertido estar en pareja”, comenta.



9. Identificar, aceptar, que uno puede tener un problema. “Es importante que usted acepte si tiene un problema sexual y busque ayuda médica, con el fin de evitar problemas más serios a futuro. No esperar a estar enfermo, visite a su médico para un chequeo y anticipar el problema.



La promoción y prevención hará que usted tenga una vida sexual plena, saludable, satisfactoria y placentera a futuro. Pregúntese que quiere para su vida sexual en 10, 20, 30 años, haga una proyección de su vida sexual a futuro”, concluye Pazmiño.