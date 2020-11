¿Puedes terminar una relación y ser amigo de tu ex?, tips de quienes lo logran

Álvaro José Carvajal Vidarte

En una era donde de amor ya nadie se muere, cada vez son más las personas que necesitan aprender lo necesario que es pasar la página cuando una relación se ha dado por finalizada.



Sin embargo, finalizar la etapa del enamoramiento y encontrarse con una nueva realidad al terminar con alguien con quien se tuvo historia, va mucho más allá de un “se acabó”, pues para muchos es un proceso que lleva tiempo y esfuerzo.



Por eso, expertos entregan algunas claves que pueden ayudarle a ser un buen ‘ex’, evitando las conductas agresivas y manteniendo una relación cordial con esa persona que en su momento llenó de ilusión su vida.



1. Tiempo al tiempo



Todo en la vida tiene un inicio y un final, por eso es necesario aprender a aceptar que aquella persona especial con la que se llegó a planear una vida, ya no estará más en ella. Así que tome distancia, tómese un tiempo para aprender de los errores cometidos, para sanar y permanecer en calma emocional. No hacerlo, y caer en una nueva relación rápidamente, lo dejará vulnerable a la dependencia emocional, la ansiedad o la depresión. Y propenso a elegir mal.



“Siempre en una ruptura quedan heridas abiertas, por eso es aconsejable guardar tiempo y distancia para poder superar el duelo y afrontarlo. Si una persona desea sanar, olvidar y perdonar a esa pareja con la que ya no está, lo mejor es alejarse. El duelo hay que llorarlo, sentirlo, sufrirlo, para levantarnos de nuevo”, dice Ana Cristina Mallarino, psicóloga, sexóloga y terapeuta de pareja.



2. No alimente la esperanza de regresar “algún día”



Cuando se tiene pareja, el cerebro libera sustancias químicas como la dopamina, que hacen sentir mejores a las personas, es por eso que resulta normal extrañar esta sensación y buscar a toda costa volver a sentir la emoción que el enamoramiento supone, pero es necesario entender que no hay duelo saludable sin realismo duro y crudo.



Al respecto, Frauky Jiménez, especialista en terapia sexual y de pareja, dice: “En la desesperación o el afán de algunas personas por producir un acercamiento o intentar recuperar a la persona amada, mucha gente traspasa los límites del autorespeto y se doblega. En esos momentos no estamos bajo los dictados de nuestra razón; lo que nos gobierna es la angustia que genera la pérdida, y simplemente nos traicionamos a nosotros mismos, rogando, buscando”.



Por lo tanto, un buen ‘ex’ marca distancia desde el principio, aprende a gestionar adecuadamente su dolor. Y conserva su dignidad.

Según una investigación publicada en The Journal of Positive Psychology, lleva aproximadamente once semanas sentirse mejor luego de terminar una relación.

3. Acepte las cosas como son y afronte la nueva realidad



La inseguridad de continuar su vida sin una persona al lado puede afectarlo emocionalmente. Sin embargo, es fundamental que un buen ‘ex’ trabaje en su autoestima durante esta nueva etapa como individuo; es posible superar una separación. Un buen ‘ex’ aprende a disfrutar su soledad y busca permanecer en armonía consigo mismo. Retoma actividades que había abandonado y afronta la realidad en calma.



4. No ‘stalkee’



Un buen ‘ex’ privilegia su tranquilidad. Así que evite hacerse daño buscando publicaciones en las que aparezca la nueva vida de su ‘ex’ pareja. Llegará el momento en que él o ella vuelva a conformar una relación sentimental y, si usted mantiene en constante búsqueda de su vida social, no será fácil superarlo.



Para seguir adelante se requiere distancia, y en ese sentido también es necesaria la distancia virtual, así que permanecer al tanto del otro a través de sus redes sociales solo estará prolongando el duelo.



5. Concéntrese en sus metas y proyectos personales



Muchos coinciden en que no hay mejor forma de superar el pasado que continuar con su vida en el presente. Así que dedíquese a cumplir aquellas cosas que quedaron relegadas a un segundo plano durante la relación, incluso encuentre un nuevo pasatiempo. Esta especial atención a sus necesidades personales significará una mejora en su autoestima.



“Lo más importante será concentrarse en ser la persona que uno quiere en cuanto a profesión, proyectos, viajes, amigos, etc”, dice Frauky Jiménez.

Volver a una mentalidad positiva y recurrir a nuevas actividades o hábitos es crucial para cerrar un ciclo sentimental. 123rf

"Un duelo afectivo bien llevado,

es poder recordar sin dolor, sin amor y/o sin resentimiento a esa persona que hizo parte de nuestra vida".

Frauky Jiménez, especialista en terapia sexual y de pareja.

6. Y si tiene asuntos pendientes por resolver...



Cuando se tienen pendientes o asuntos por resolver como un divorcio, separación de bienes, hijos, negocios en común, es recomendable aprender a tener una actitud cordial, pero distante.



“Hay que aprender a tener límites con la expareja, saber hasta dónde uno puede involucrarse en su vida, y hasta dónde uno permite que se involucren en la de uno. Poner límites es fundamental para resolver lo que se tiene pendiente y punto. Esta es la mejor manera para no agrandar los problemas, o caer en situaciones hirientes”, resalta Ana Cristina Mallarino.



7. Cierre el ciclo



Tome la decisión profunda de soltar de manera definitiva los lastres afectivos que no le permiten avanzar en el proceso, “si sigue persiguiendo a su pareja en redes o saboteando el que vea sus hijos, arruinará su presente y se llenará de rencor y de ira”, concluye Frauky Jiménez.

El buen ‘ex’

Para Ana Cristina Mallarino, psicóloga y sexóloga, el buen ‘ex’:



- Deja a su ‘ex’ donde debe estar, en el pasado sexual y emocional.



- Afronta su duelo sin acosar al otro en redes sociales, o directamente en sus espacios personales de trabajo o vivienda.



- No se ocupa de lo que haga su ‘ex’, pues ya está libre para tomar las decisiones que quiera. Un buen ‘ex’ se ocupa de su propia vida.



- Retoma su vida social, no se aísla por demasiado tiempo.



- No persigue a su ‘ex’ ni está consultando sus estados, fotos o redes sociales. Esto incluye no crear perfiles falsos para insultar o seguir sus movimientos, ni usar redes de informantes para mantenerse informado.



- No usa el dinero como arma de presión para que el otro vuelva. Es justo en los acuerdos.



- Tiene gratitud.



- No cree que ‘un clavo saca a otro clavo’.



- Cierra el ciclo.



- No usa la información que tiene a mano para herir.



- Respeta la distancia que el otro necesita para sanar y recuperarse.



- Termina una relación en buenos términos, pese a lo que nos ha dicho la sociedad latinoamericana llena de telenovelas y dramas.



- No usa a sus hijos como arma para herir al otro, este es un error muy común causado por el dolor y la rabia, pero tiene consecuencias perdurables en los menores.



- No habla mal de su expareja a sus hijos. Una cosa es la relación de pareja y otra distinta la relación de familia.