Actividades deportivas, fundamentales para fortalecer el corazón

En muchas ocasiones los bebés nacen con alteraciones estructurales del corazón. Estas patologías llamadas cardiopatías congénitas si no tienen un tratamiento oportuno pueden ocasionar la muerte.



Las cardiopatías congénitas son enfermedades en las que, durante la formación del embrión y del feto se producen anomalías en el sistema cardiovascular, debido a problemas en la formación del corazón y los vasos sanguíneos, deficiencias nutricionales u hormonales o genes alterados en el embrión o en sus padres.



Según la Organización Mundial de la Salud, OMS, se calcula que cada año alrededor de 303.000 recién nacidos fallecen durante las primeras semanas de vida en el mundo debido a anomalías congénitas, entre ellas las cardiopatías.



En Colombia el 14 % de los recién nacidos no sobrevive al primer mes de vida y el 30 % no supera el primer año, según información del Observatorio Nacional de Salud, ONS.



Entre tanto, de acuerdo con cifras de la Fundación Clínica Cardioinfantil esa condición en nuestro país afecta a 1 de cada 3 niños en edad pediátrica, y es la primera causa de muerte en recién nacidos.

Estas patologías se pueden diagnosticar durante el embarazo con tecnología que facilitan su descubrimiento. Como es el caso de la cardiografía tridimensional a color que permite ver las estructuras del corazón y permiten determinar el tratamiento más adecuado.



El diagnóstico de las cardiopatías congénitas en la etapa prenatal es ideal, ya que un adecuado seguimiento durante el embarazo y la infancia puede marcar la diferencia en la calidad de vida de la persona. Por medio de las ecografías de calidad es posible detectar si el feto se encuentra afectado con una cardiopatía congénita y, de acuerdo con esto, definir el plan de acción para brindarle el mejor manejo posible al nacer.



Carlos Arias, jefe de Cardiología de la Clínica Universitaria Colombia de Colsanitas, afirma que “A pesar de tratarse de una condición que puede detectarse antes de nacer, existen casos en los que la patología se descubre en edades tardías. En estos casos la remisión rápida a un especialista en cardiología es fundamental, pues puede identificar rápidamente las alternativas de tratamiento y mejorar los desenlaces de la enfermedad”.



Lea también: Los niños, héroes que pueden salvar la vida

de personas en peligro por un ACV





Seis aspectos claves de esta patología

En el marco al Día Internacional de las Cardiopatías Congénitas, el especialista Carlos Arias, Jefe de Cardiología de la Clínica Universitaria Colombia de Colsanitas, da a conocer 6 aspectos sobre esta patología.





1. Adecuado control: Dado que es una condición que se puede detectar en el vientre, es muy importante mantener un adecuado control prenatal y asistir a las citas programadas periódicamente. Esto no solo permitirá el diagnóstico de una cardiopatía congénita, también ayudará a prevenir complicaciones o detectar otras enfermedades latentes en la maduración del embrión.



2. Detecte señales: Dentro de las dificultades que ocasionan las cardiopatías congénitas se encuentran el ahogo, inconvenientes para subir escaleras o hacer actividad física. En los casos más severos, pueden generar arritmias cardiacas, infartos o insuficiencia cardiaca. De ahí la importancia de detectarlas y tratarlas a tiempo.



3. Diferencie los tipos de cardiopatías. Existen diferentes tipos de cardiopatías congénitas. Hay muchas clasificaciones de cardiopatías y variados tipos según su afectación. Sin embargo, la clasificación más frecuente se da entre cianosante y no cianosante, de acuerdo con la presencia de coloración azulada en los dedos de las manos y los pies y/o alrededor de la boca y la nariz, la cual es causada por bajos niveles de oxígeno en la sangre.



4. Actividad física prescrita. El ejercicio se debe realizar bajo prescripción médica. Es importante que los pacientes con estas enfermedades realicen actividad física prescrita y supervisada por especialistas en cardiología, deportología y/o rehabilitación cardiaca.



5. Hábitos sanos. Mantener hábitos de vida saludable es fundamental, por ello, se debe evitar el consumo de alcohol y cigarrillo, mantener un peso adecuado y tener una alimentación balanceada y baja en grasas saturadas.



6. Controles programados. El seguimiento con especialista es clave para los pacientes con estas patologías. Se debe asistir a los controles programados con cardiología y realizar los exámenes periódicos necesarios de acuerdo con la cardiopatía congénita que se presente.





Actividad deportiva

Una vez el menor esté en etapa escolar los expertos recomiendan incluir hábitos de vida saludables y contribuir con una alimentación balanceada junto con la práctica de actividad física, que ayude a fortalecer los músculos del corazón.



Para esto, Andrés Felipe Garzón líder de ciclovía Bogotá y asesor de la compañía Decathlon comenta que entre los ejercicios recomendables para este tipo de pacientes se encuentran “deportes como el running, la natación, el ciclismo y la caminata, ya que son actividades aeróbicas que, al practicarse de manera moderada y regular, mejoran la condición del corazón y evitan que las personas se sobre-esfuercen y tengan síntomas como fatiga, mareo y cansancio excesivo”.



Cabe resaltar que, aunque la práctica de deporte es beneficiosa, también hay que tener ciertos cuidados a la hora de hacerlo. Algunos de estos son: calentamiento previo antes de cualquier actividad, cuando esté a altas temperaturas practicar ejercicio en la noche; si el clima está muy frío o nublado, es mejor que se cubra la nariz y boca.



Garzón comenta “si el ejercicio que hace le exige demasiado esfuerzo al corazón, puede presentar dolor y otros síntomas, tales como: vértigo o mareo, dolor en el pecho, pulso o latidos cardíacos irregulares, dificultad para respirar o náuseas. En este punto, es importante que le preste atención a estos signos de advertencia y suspenda lo que esté haciendo”.

La compañía deportiva cuenta con diferentes programas sociales y deportivos que promueven el bienestar de las personas. “Por eso nos unimos al #DíaMundialDeLaCardiopatía a través de diferentes actividades deportivas (linkear) como clases de rumba, body combat, running, aeróbicos, entre otros, en espacios como la ciclovía y en las tiendas físicas”, concluye Garzón.



También, quienes quieran unirse a esta causa, pueden donar artículos deportivos por medio de la Donathlon, para que aquellos que no cuentan con los recursos necesarios puedan acceder al deporte y así democratizarlo y ayudar a cuidar el corazón de otros.