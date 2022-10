A prevenir el cáncer de mama

‘Sincronízate con tu cuerpo’ es la campaña que lleva a cabo la Liga Colombiana contra el Cáncer y sus 32 seccionales y capítulos con la que pretende que durante este mes y en conmemoración del Día Mundial contra el Cáncer de Mama (el próximo 19 de octubre) concientizar a todo el país sobre esta enfermedad.



A esta iniciativa se unió el Teatro Nacional y artistas que hacen parte de sus obras. Ellos asumieron el reto de llevar un mensaje a las colombianas sobre prevención, autocuidado y detección temprana del cáncer de mama.



También, el próximo domingo 23 de octubre, se realizará una nueva versión de ‘La ruta Fucsia’, un encuentro de ciclistas y deportistas aficionados, liderado por mujeres que padecen o son sobrevivientes de esta enfermedad.



Con esta actividad se busca concientizar a a población acerca de la importancia de mantener hábitos saludables para prevenir el cáncer.



Además, se realizarán diversas actividades recreo-deportivas para toda la familia y la entrega de donaciones, por parte de la Liga y sus aliados, de prótesis mamarias a pacientes de escasos recursos.



La campaña cuenta con una programación durante todo el mes de octubre, con múltiples actividades académicas, deportivas, recreativas y lúdicas en las 32 Ligas del país, así como la entrega de material educativo y pedagógico en universidades, entidades públicas y privadas, centros comerciales y estadios de fútbol.



El cáncer de mama, según cifras reportadas por Globocan, continúa en el primer lugar como principal causa de mortalidad en mujeres por cáncer en el mundo, con un reporte de más de 2.2 millones de casos.



En Colombia, para 2021 se han presentado 15.509 casos nuevos, 85.112 casos prevalentes y 4411 muertes.



El cáncer de mama es una enfermedad curable si se detecta a tiempo, por eso la importancia de sincronizarse y seguir las tres jugadas que salvan vidas: mamografía, examen clínico de la mama y autoexamen.

Mamografía y ecografía mamaria

De otro lado, la Clínica del Country, de la ciudad de Bogotá, realiza anualmente una campaña para promover el chequeo médico periódico y la realización de métodos de tamizaje de esta enfermedad como mamografía y/o ecografía mamaria, que permitan detectar a tiempo cualquier alteración que indique la presencia de cáncer.



En el caso de las mujeres, la Sociedad Americana contra el Cáncer recomienda una mamografía cada año, a partir de los 50 años, siendo en ocasiones necesario realizar también una



ecografía, principalmente para aquellas mujeres con mayor densidad mamaria o en pacientes jóvenes, en quienes permite tener una imagen más detallada.



“La ecografía mamaria es un estudio complementario de la mamografía, que es la principal herramienta para el diagnóstico precoz de cáncer en mujeres asintomáticas; sin embargo, aquellas mujeres menores de 40 años con densidad mamaria alta o que presenten síntomas necesitarán una ecografía”, asegura el Dr. Carlos Lehmann Mosquera, cirujano de mama y tumores de tejidos blandos de la Clínica del Country.



El examen diagnostico de mamografía consiste en realizar una radiografía en los senos para buscar si existe algún cambio en el tejido mamario, principalmente calcificaciones (ocurre cuando se tiene pequeñas concentraciones de calcio) o masas que no puedan ser detectados en el autoexamen que la mujer se realice.



Cuando la mujer no presenta síntomas de anomalía en sus senos se recomienda realizar una mamografía de detección de manera anual desde que se cumplan los 50 años en modo de prevención. Pero si al realizarse el autoexamen se detecta alguna presencia extraña en la mama, estos análisis se convierten en una mamografía diagnóstica y debe ser acompañado de la ecografía que por medio de ondas sonaras facilite la imagen interna del seno para así tener un panorama más completo del estado de la paciente.



Es decir, la ecografía mamaria se recomienda para cuando se tiene la presencia de bultos o engrosamiento de la mama, cambios del tamaño, de la forma o aspecto del seno; alteraciones en la piel, formación de hoyuelos, inversión reciente del pezón, descamación, desprendimiento, formación de costras, resequedad y grietas en el pezón, enrojecimiento o pequeños orificios y secreción por el pezón.



“Usualmente, cuando las mujeres tienen implantes mamarios se recomienda realizar ambos procedimientos (ecografía y mamografía) porque la ecografía permite divisar algunas partes del tejido mamario que la mamografía no, o viceversa. Por ejemplo, la mamografía no muestra el estado de la prótesis, pero la ecografía sí”, afirma el Dr. Lehmann.



La ecografía también es importante al momento de tomar una muestra (biopsia) de la masa o bulto para examinar si se trata de cáncer.