Venezuela apoyará a Petro en su objetivo de mantener el cese bilateral y lograr la paz total

Tras el encuentro que sostuvieron los presidentes de Colombia y Venezuela, Gustavo Petro y Nicolás Maduro, en Caracas durante la tarde de este sábado, decidieron realizar una declaración conjunta al cierre de la misma.



La reunión se efectuó en el Palacio de Miraflores durante la visita de Petro a la ciudad de Caracas, en la cual, los presidentes hicieron una revisión exhaustiva de los temas fundamentales de la relación bilateral.



Durante el encuentro, el Gobierno de Nicolás Maduro anunció que Venezuela, en su función de país garante en el diálogo con el ELN, respaldará al Gobierno Petro en su objetivo por mantener el cese bilateral y la Paz Total.



Además, se anunció el avance logrado para culminar la negociación del Acuerdo relativo a la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, a través del cual se facilitarán y promoverán las inversiones directas transfronterizas que impulsarán, entre otras, la transferencia de tecnología, la formación de cadenas de valor agregado y el desarrollo productivo y sostenible de Colombia y Venezuela.



También la revisión del Acuerdo de Alcance Parcial No. 28, que rige el comercio bilateral, en particular en Acceso a Mercados, Asuntos Sanitarios y Fitosanitarios y el Acuerdo Marco de Complementación Económica, para lo cual los equipos técnicos de los dos países se reunirán a más tardar el próximo 27 de enero de 2023.



Se informó sobre el avance logrado en la apertura de los puentes fronterizos entre Colombia y Venezuela que han permitido mejorar las condiciones de los ciudadanos colombianos y venezolanos en las zonas de fronteras.



Así mismo, se impartirá a las autoridades locales y regionales fronterizas instrucciones para que se culmine el proceso de apertura de todos los pasos de frontera para el transporte internacional de mercancías y de pasajeros, tanto en servicio público como en vehículos particulares.



Otro de los puntos fue promover conjuntamente convenios de complementación binacionales agropecuarios, industriales y de servicios así como desarrollo de la infraestructura, con especial énfasis en el desarrollo sostenible de las zonas de frontera.



Se revisaron los proyectos binacionales de Colombia-Venezuela en materia de proyectos de infraestructura para la conectividad, energía y producción y procesamiento de alimentos.



También se anunció que se creará una comisión técnica para construir y formular proyectos de conectividad entre el Mar Caribe y el Pacífico Colombiano.