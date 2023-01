"Fue un encuentro amistoso, no político": Nicolás Petro sobre la polémica foto con el hijo de Besaile

Nicolás Petro, hijo del presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, les salió al paso a las críticas que ha recibido desde distintos sectores, incluida su familia, por una foto que publicó en Instagram Musa Abraham Besaile Flórez, hijo del ‘parapolítico’ condenado Musa Besaile, en la que aparecen los dos.



La fotografía publicada por Besaile hijo está acompañada del pie de foto “Gran visita, esta es tu casa hermano”.



Lea también: "Una colombianada más": Cambio Radical no para de criticar fuertemente al Gobierno Petro



Una de las críticas que recibió el hijo del mandatario vino, justamente, de su hermana Andrea, quien escribió en su red social de Twitter: "NO, no nos metan en el mismo costal si él la embarró lo hizo solito...".

NO,no nos metan en el mismo costal si él la embarró lo hizo sólito... — andrea petro (@andreapetro91) January 6, 2023



Y en declaraciones a la Revista Cambio, la hija mayor del mandatario agregó: “Me da rabia porque nosotros no somos así. Pienso que el poder se le subió a la cabeza. Y mi papá, como cualquier padre, está preocupado por su hijo y decepcionado”, le dijo la hija del mandatario a la publicación.



Frente a este y otros cuestionamientos de distintos sectores políticos, esta noche el propio Nicolás Petro dijo en un comunicado que desde hace varios años sostiene una amistad con Musa Abraham.



“Me permito informar que he sostenido una amistad con Musa Abraham Besaile Flórez desde hace varios años. Hemos compartido en espacios muy alejados a los temas políticos. No se puede estigmatizar a una persona por las acciones de sus familiares”, dice el comunicado.



Le puede interesar: MinInterior respondió a las críticas que un líder social del Chocó le hizo a él y al Gobierno



Nicolás agrega que el encuentro con el Musa Abraham “fue alejado del escenario político, se trató de un encuentro amistoso”.



Más aún, el hijo del presidente Petro advierte que “sin embargo, debo aclarar que en el departamento de Córdoba he tenido y seguirá teniendo reuniones con diversos frentes y políticos con el fin de conocer la situación política del departamento. Asimismo, iniciaré reuniones políticas en el departamento del Atlántico” (sic).