Vargas Lleras desmiente reunión con César Gaviria y asegura que no tienen prevista una

El exvicepresidente Germán Vargas Lleras negó que se haya reunido o tenga pensado reunirse con el expresidente César Gaviriam de cara a las elecciones presidenciales del 2022.



Esto, luego de que la revista Semana informara sobre la existencia de un posible encuentro entre los dos dirigentes, programado para la próxima semana.



Vargas Lleras comentó mediante su cuenta de Twitter: "No ha existido reunión entre el expresidente César Gaviria y yo. Tampoco está prevista".

No ha existido reunión entre el expresidente César Gaviria y yo. Tampoco está prevista. — Germán Vargas Lleras (@German_Vargas) December 10, 2021

Aunque Cesar Gaviria no se ha pronunciado ante la posición de Lleras, desde Semana se comentó que al interior del liberalismo es clara la intención de gestar una alianza pues se cree que su partido, Cambio Radical, es clave para consolidar dicha coalición.



El medio nacional aseguró que Gaviria "ha venido insistiendo en el tema desde hace ocho meses, incluso desde cuando promovía internamente el nombre de Alejandro Gaviria a la presidencia".

Por otra parte, ya son varios los políticos que nombran al exvicepresidente como un posible candidato para las elecciones del 2022.



"Mire no solo de Cambio Radical lo quieren así, he dialogado con congresistas de la U, del Partido Conservador, del Partido Liberal, de casi todos los partidos, y todos coinciden en que él debe ser candidato a la Presidencia de Colombia", aseguró el representante a la Cámara por Cambio Radical, Atilano Giraldo, para 'La Hora de Acero de Telecafé'



Consideró además que "Germán Vargas es el hombre que más recursos ha ejecutado en este país, no creo que sea tarde, esperemos que antes de que culmine diciembre tome la decisión de meterse, el país entero le está haciendo el llamado para que aspire a la Presidencia de la República".