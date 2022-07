Cecilia López fue escogida por el presidente electo Gustavo Petro como nueva ministra de Agricultura. Luego de haber ocupado este cargo en 1996, López aseguró que "este ministerio será diferente” y se refirió a los cambios que planea para esta cartera.

A través de su cuenta de Twitter, agradeció el nombramiento por parte de Petro. Aseguró que le "honra profundamente su encargo para dirigir uno de los grandes pilares de su propuesta: el campo colombiano", escribió quien fuese también ministra de Medio Ambiente.

Señor presidente electo @petrogustavo me honra profundamente su encargo para dirigir uno de los grandes pilares de su propuesta: el campo colombiano. Mil gracias por su confianza en mí, y le reitero mi inquebrantable compromiso con usted, nuestra Colombia y su maravillosa gente. — Cecilia Lopez Montaño (@CeciliaLopezM) July 5, 2022

López afirmó que, una vez inicie el próximo gobierno el 7 de agosto, empezará a tramitar una reforma agraria. Sin embargo, y dirigiéndose a las críticas hacia el mandato de Petro, aseguró que esta reforma no implica expropiación, como se rumoró entre la ciudadanía.

"Va a haber reforma agraria, pero consiste en algo muy diferente a lo que aterroriza a la gente. La reforma agraria consiste en comprar tierras que no se están utilizando, el Gobierno la compra y las distribuye a aquellos sectores que pueden producir inmediatamente. Aquí no se va a expropiar ni un ápice de tierra. Será un ministerio más transversal y con unas metas muy concretas”, puntualizó.



La economista dijo que la reforma consistiría en comprar tierras más no expropiarlas, además, se refirió al catastro multipropósito. “Ese catastro obliga a los grandes poseedores de tierras, o se vuelven productivos, pagan impuestos o venden al Estado la tierra, ese es el tipo de reforma agraria que se hará”.



“No se van a tomar baldíos, se va a comprar tierra subutilizada a esos grandes poseedores que no estén dispuestos a volverla productiva. Los recursos deben venir del catastro multipropósito, es decir, pagarlo de los impuestos que se recojan; el mecanismo hay que analizarlo”, concluyó.



Gustavo Petro dio a conocer a las nuevas ministras de Salud y Medio Ambiente también a través de su cuenta de Twitter.