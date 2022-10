"Usted no puede dialogar con alguien y a la vez pedir su extradición": Canciller Álvaro Leyva

El canciller de Colombia, Álvaro Leyva, se refirió al documento que se conoció en las últimas horas en el cual el Gobierno renunció a pedir en extradición a los negociadores del ELN, Israel Ramírez Pineda alias ‘Pablo Beltrán’ y Víctor Orlando Cubides conocido como ‘Aureliano Carbonell’.



El canciller aseguró que son medidas necesarias para lograr consolidar la pronta reanudación de los diálogos de paz entre el Gobierno del presidente Gustavo Petro y el ELN.



“Son suspensiones, se elimina naturalmente el pedido de extradición porque usted no puede hablar con una persona buscando la paz y a la vez solicitando su extradición, sería un contrasentido y más bien sería una declaratoria de guerra eterna y nosotros estamos en lo que se llama la paz total”, afirmó Leyva.



El ministro de Relaciones Exteriores además aseguró que se continúa trabajando en la futura reanudación de los diálogos, esto por medio de los protocolos, las conversaciones y acercamientos entre ambas partes.



“Está el capítulo de cómo regresarlos, cómo traerlos, cómo llevarlos, cómo reiniciar esas conversaciones dentro de un marco legal que implica la suspensión de la acción penal. Se está desarrollando un cronograma, viene una suspensión de cuatro años, recomponer todo es difícil, pero ya los protocolos se han revisado están prácticamente culminados”, expresó el canciller.



El canciller manifestó que el proceso se ha venido desarrollando de forma cautelosa, esto teniendo en cuenta que en el Gobierno del expresidente Iván Duque se suspendió todo el proceso.



“Hay que regresarlos naturalmente al periodo que había negociación, hubo una suspensión de todas las decisiones jurisdiccionales penales en la época, no se pueden llevar y traer y no se puede conversar con ellos. Había un protocolo y ese protocolo contra todas las normas internacionales, los desconoció la anterior administración”, afirmó Leyva.



Finalmente, el canciller dio a conocer que Colombia le pedirá a Estados Unidos que impulse el capítulo étnico del acuerdo de paz.



“En el arranque, se va a invitar a Estados Unidos para que impulse el capítulo étnico, ese es un ejemplo que señala el por qué estamos acá y el por qué hoy se relanza todo lo que tiene que ver con la implementación. Viene muy rezagada, están los puntos centrales, entréguese el punto uno que es el de tierra”, expresó Leyva.