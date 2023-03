Uribe dice que desmovilizados de las Farc tendrían aval de su partido para las próximas elecciones

El expresidente Álvaro Uribe causó sorpresa al asegurar que el Centro Democrático podría avalar la candidatura de desmovilizados de las Farc que aspiren a las próximas elecciones regionales. La condición del líder de la colectividad es que estas personas no estén involucradas en actos atroces o de lesa humanidad.



El inesperado anuncio se conoció durante una visita del expresidente al departamento de Caquetá, donde le preguntaron públicamente si su partido político recibiría a exintegrantes de la extinta guerrilla de las Farc.



“Alguien me preguntó públicamente si este partido político le podría dar aval a un reinsertado de las Farc. Si hay un desmovilizado de las Farc que ha reconstruido de su vida y quiere participar en estas actividades, y quiere este aval, pues que le den ese aval porque este es un partido democrático, de principios humanistas. Que nadie se olvide de eso”, dijo el exmandatario en respuesta a uno de los asistentes a un foro de su partido este lunes en Florencia, Caquetá.



Con esta luz verde de Uribe, algunos desmovilizados de las Farc podrían lanzarse como miembros del Centro Democrático. El anuncio del expresidente sorprendió, especialmente por su oposición a los diálogos de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Farc en 2016.



No obstante, desde su partido respaldaron su actual posición. “Lo que estamos haciendo es apostarle a la paz real y a la reconciliación. En el Centro Democrático ya están militando, por ejemplo, personas que participaron en el M-19 como es el caso de Rosemberg Pabón o como Ever Bustamante", dijo a Noticias Caracol el senador Miguel Uribe Turbay.



“Siempre hemos dicho: todo el apoyo y respaldo a la guerrillerada que ha cumplido, además el gobierno de Uribe fue el que más desmovilizó guerrilleros de las Farc”, aseguró el también senador Ciro Ramírez.