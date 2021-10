Uribe acusa a Petro de "cobarde incitación a la violencia", ante propuesta de comprarle tierras

El miércoles 13 de octubre, en un debate de la Comisión Primera del Senado, el senador de la Colombia Humana, Gustavo Petro, se refirió a los predios que, según él, posee el expresidente Álvaro Uribe Vélez.



Durante su intervención, dirigiéndose a la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal, en la plenaria, Petro expresó que Uribe tiene intereses personales en la agricultura de Colombia, destacando que el expresidente es un terrateniente poseedor de muchos predios de ganadería extensiva que no es productiva.



“Representa una capa de poseedores de la tierra que son como 2.000 o 3.000 personas, que en realidad tiene casi el 70 % de la tierra fértil del país, básicamente en el Caribe, Magdalena Medio, en el Piedemonte llanero, ahí no se cultiva una mata de yuca en realidad”, expresó Petro en la plenaria.

El senador también expresó que Uribe ha cimentado la idea, que supuestamente, la tierra es sinónimo de poder y no un instrumento productivo. Además, aseguró que aunque los capitalistas piensan que la tierra es productiva y no un instrumento de poder, los “anacrónicos” piensan primero en el poder.



“Si queremos la tierra como un instrumento de producción tenemos que ver quién la posee. Aquí no nos separamos con lo planteado con la doctora Cabal, los poseedores que ven la tierra como poder, tienen que retroceder, deben liberar la tierra, yo propongo comprársela para que quede en propiedad de quienes ven la tierra como un instrumento de producción, es decir comprarle las haciendas a Álvaro Uribe Vélez”, concluyo Petro en la plenaria.



En horas de la mañana de este viernes el expresidente Uribe le contestó en su cuenta de Twitter, catalogándolo de hablar con ignorancia productiva y con odio comunista, y recordándole el recorrido de su familia en el campo, el café, la panela, el ganado y quienes han sufrido de violencia, principalmente política.



Enunció primero la destrucción que hizo la guerrilla en las fincas de su padre desde los años 60, la supuesta entrega de la Hacienda San Cipriano, en Antioquia, a un sindicato infiltrado por las Farc de 300 hectáreas de caña avaluada en 20 millones de pesos, asegurando así que el pasivo laboral del grupo se estimó en seis millones, a quienes no les fue cobrada la diferencia.

“La guerrilla dijo en Europa la falsedad que yo había matado a los trabajadores para no cumplir el negocio, el asesinato de mi padre por las Farc en Guacharacas, la destrucción siendo yo gobernador, el incendio guerrillero en la época de una pequeña granja de mi hermano en la Unión, Antioquia, los sucesos de violencia en la Carolina, el asesinato del mayoral y la injusta situación judicial de mi hermano”, expresó Uribe en sus declaraciones.



También acusó al senador Iván Cepeda de haber solicitado un vehículo a la Defensoría del Pueblo de Montería para, según Uribe, supuestamente inspeccionar la cárcel de Urrá, pero realmente llegó a investigar el Ubérrimo.



“Ambos a la cabeza, el odio comunista, con su ignorancia productiva, quieren hacer de mi tarea de finquero otro motivo de populismo electoral y de cobarde incitación a la violencia contra mi persona y mi familia”, expresó Uribe.



Finalmente, el expresidente aseguró que Petro está incitando a la violencia contra su familia y contra él, explicó que no tiene propiedades, empresas y cuentas en el extranjero y que todo lo que posee está reportado ante la Dian.