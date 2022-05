Unas elecciones de valor histórico: esto es lo que Colombia se juega hoy en las urnas

La expresión ‘salto al vacío’, que tanto se escuchó entre los candidatos en la contienda por la Presidencia de la República, define el que es considerado por analistas y politólogos el punto central de la cita que tienen hoy los colombianos en las urnas.



Es la primera vez que la izquierda en Colombia llega con posibilidades reales de alcanzar el primer cargo del país, lo que genera el temor en muchos sectores de que el modelo socialista, aparentemente igualitario y de oportunidades en el que creyeron los ciudadanos en varios países de la región, termine generando una crisis social y humanitaria similar a la que viven actualmente los venezolanos.



Jorge Luis Yarce, analista y docente de la Universidad Central de Bogotá, explica que uno de los mayores temores radica en la posibilidad de que se dé un cambio en el modelo político: “Existe el fantasma del reformismo constitucional en algunos candidatos y esto atrae muchos los ojos sobre el funcionamiento y el futuro de la democracia”.



Lea aquí: ¿Cómo votar? 'ABC' para que ejerza su derecho sin contratiempos



“Un modelo económico como el que algunos proponen, basado en altos subsidios, en gratuidad de muchos elementos y la cobertura de gastos y necesidades por parte del Estado va a generar un colapso del sistema económico y nos va a llevar por ende a una crisis mucho peor que la hemos atravesado”, advierte Yarce.

La Armada Nacional desplegó más de 7000 hombres, así como buques, lanchas rápidas y botes que brindarán cobertura durante los comicios de hoy.

Son más de 39 millones de personas habilitadas por la Registraduría Nacional para decidir entre seis candidatos las dos personas que seguramente disputarán en segunda vuelta el documento que lo acredite como el sucesor de Iván Duque y el Mandatario número 61 en la historia del país.



La tendencia, según las encuestas y el sentir ciudadano en las calles, es que ese balotaje definitivo, a celebrarse el 19 de junio, sería entre el aspirante por el Pacto Histórico, Gustavo Petro, y la ‘carta’ del Equipo por Colombia, Federico Gutiérrez.



Para la jornada de hoy se han instalado 12.513 puestos de votación, de los cuales 12.263 están en el país y 250 más en el exterior. Igualmente, se han dispuesto 102.152 mesas y fueron designados 690.367 jurados de votación.



Pero más allá de elegir a un presidente y un modelo político, de acuerdo con el catedrático y politólogo Fernando Giraldo, hay cuatro elementos fundamentales en disputa: “Es una nueva oportunidad, esperando que no sea la última, de encontrar un espacio real de reconciliar a la sociedad, superar la fragmentación social tan profunda y asumir un acuerdo de solidaridad y paz entre los colombianos.



Estas elecciones han sido señaladas como una de las más tensas y violentas, por la Misión de Observación. Especial para El País

En juego el modelo de país

Los otros dos factores determinantes que definen estos comicios, y en los que coinciden los analistas, es que es necesario darles continuidad a los Acuerdos de Paz alcanzados con las Farc y seguir guiando al país por sendas de recuperación económica, luego del paro nacional del año anterior.



Así lo explica el analista y docente de la Universidad del Rosario Mauricio Jaramillo Jassir. “Este Gobierno, en estos cuatro años, debilitó los avances y está un poco en juego lo que va a pasar con los Acuerdos de La Habana. Además, llegue quién llegue, ‘Fico’, Petro, Fajardo, Rodolfo, John Milton o Gómez, tienen de alguna manera una obligación de seguir en la senda de la recuperación de la economía , luego de dos años de pobreza extrema en el 6 % de la ciudadanía”.



Y añade: “Es un panorama social complejo y hoy están en juego varios modelos de recuperación económica de derecha, izquierda, centro, populista, antiestablecimiento, etc., pero son algunas de las cosas en disputa”.

Denuncias de la Defensoría del Pueblo señalan que en algunas regiones hay presión de los grupos armados ilegales a candidatos, dirigentes y miembros de campañas políticas.

Para Jaramillo Jassir taestá en juego la democracia misma “por todas las dudas que ha suscitado el Registrador Nacional, las acusaciones de fraude que han lanzado los expresidentes Andrés Pastrana y Álvaro Uribe, Y el anuncio de Petro de que serían canceladas las elecciones”.



Otros factores históricos con los que abren las urnas es que por primera vez en 20 años las Farc y el ELN no son el actor preponderante ni el que influya directamente en la agenda electoral presidencial y eso ha permitido de cierta forma que la izquierda esté lo más cerca al poder en nuestro país, como lo explica el politólogo y analista Vicente Torrijos.



“O las organizaciones armadas han entendido que deben permanecer al margen y no influir decididamente en la contienda electoral, o se han fraccionado tanto y están tan dispersas como para no tener la capacidad de influir directamente en la contienda”, recalca el experto.



“También será la primera vez en 20 años que la derecha no está asociada directamente al uribismo, porque el presidente Duque fraccionó el Centro Democrático y en realidad nunca fue el partido de Gobierno y eso afectó al uribismo como proyecto político. Lo interesante es que la derecha conserva mucho ímpetu, pero ya no dependiente del uribismo sino por la fuerza ideológica que ha tenido en la historia de Colombia.



Aunque pareciera hoy fraccionada entre ‘Fico’ y Rodolfo Hernández, esas serán dos fuerzas que acabarán unidas y consolidando el nuevo perfil de una derecha en construcción para los próximos años”, dice el analista.



Finalmente, la decisión que emitan hoy los colombianos en las urnas tendrá un efecto más allá de sus fronteras, porque está en juego el perfil político e ideológico en el que quede el país en el concierto internacional.



Ronald Rodríguez, investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, considera que, independientemente de quien gane, se debe buscar de inmediato el restablecimiento de relaciones con Caracas, más allá de la lógica de que el vecino país esté bajo el dominio de una dictadura, porque la realidad es que ellos tiene el poder y el control allá.



“Es fundamental darle continuidad a la implementación del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos y pasar de una respuesta del Estado a una dinámica de largo plazo, que se convierta en la forma de abordaje del fenómeno migratorio porque, pese a que hay cosas por mejorar, es una de las reformas más progresistas y audaces del mundo”, explica el profesor Rodríguez.

Para ir a votar

Antes de ir a votar, los colombianos deberán revisar en la página web de la Registraduría o en la aplicación Infovotantes su puesto de votación para confirmar a qué lugar debe acudir y no perder tiempo y evitar congestiones.



En los comicios podrán votar solo personas mayores de 18 años y que hagan parte del censo electoral.



Los connacionales en el exterior han podido ejercer su derecho al voto desde el lunes 23 de mayo.



Al puesto de votación se deberá acudir con la cédula de ciudadanía amarilla con hologramas, bien sea en físico o en digital en el celular, para ejercer su derecho al voto.



Cuando la persona esté a punto de entrar al cubículo, el jurado le entregará un solo tarjetón con los rostros de los candidatos presidenciales y sus fórmulas. Si se marca por fuera del cuadro, se anulará el voto. Si el votante se equivoca, podrá solicitar al jurado un segundo tarjetón y anular el primero.



Se recomienda al ciudadano no ir con mascotas o niños para evitar aglomeraciones.



La Registraduría reitera que “las únicas personas que pueden tener acompañante son los ciudadanos que padezcan limitaciones o dolencias físicas que les impida valerse por sí mismos, los mayores de 80 años”.



Quienes tengan una queja o denuncia en el desarrollo de las elecciones podrán informarla en la plataforma Unidad de Recepción Inmediata para la Transparencia Electoral (Uriel), del Mininterior, y en pilasconelvoto.com