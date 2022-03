Tras lograr alianza con conservadores, Federico Gutiérrez avanza en búsqueda de apoyo de liberales

El candidato presidencial Federico Gutiérrez selló este miércoles “el pleno apoyo” del Partido Conservador, tras pactar un acuerdo programático de cinco puntos con esa colectividad, de la mano de David Barguil, quien también compitió en la consulta del Equipo por Colombia, que dejó como ganador al exalcalde de Medellín.



Gutiérrez estuvo reunido en la mañana por más de tres horas con la bancada actual de congresistas, los nuevos legisladores y los miembros del directorio nacional ‘azul’, quienes resaltaron que el antioqueño no está comprometido con ningún partido.



‘Fico’, a su vez, destacó el liderazgo de Barguil, a quien le pidió que asuma la campaña presidencia en la Costa Caribe, en donde el conservador demostró ser muy fuerte en la consulta interpartidista del 13 de marzo.



El pasado martes, el Partido Mira adhirió igualmente a la candidatura de Federico Gutiérrez, ‘carta’ a la Presidencia por la coalición Equipo por Colombia.

“Nos reunimos con toda la bancada, estamos juntos, estamos unidos para defender la democracia, las libertades, para llevar desarrollo económico a las regiones del país y vamos para adelante, me alegra este espacio en donde discutimos ejes programáticos”, agregó el aspirante a la Jefatura del Estado.

“La invitación que hemos hecho es que el Partido Conservador sirva de puente para traer muchos otros sectores políticos e ideológicos” ‘Fico’ Gutiérrez Candidato presidencial

En tal sentido, indicó que se habló de educación, seguridad, desarrollo económico, libre empresa, “cuidar a los empresarios desde el más pequeño al más grande y la protección del campo”.



Por su parte, Barguil, quien se espera que sea el próximo presidente de la colectividad ‘azul’ después de julio, sostuvo que “el partido en pleno, toda la bancada y en particular las bases le dimos el apoyo a ‘Fico’. Es un hombre independiente, eso le da la posibilidad de diálogo con todos los sectores, este es un acuerdo programático y sin ningún tipo de condiciones”.

"Somos un equipo de regiones y desde allí edificaremos las propuestas para disminuir las desigualdades que existen en el país y liderar el cambio necesario” Dilian Francisca Toro Presidenta del Partido de la U

Explicó que igualmente hablaron sobre el desarrollo del campo, los ingresos y oportunidades, el crédito barato y la defensa del medio ambiente.



“Saldremos a recorrer las regiones para que ‘Fico’, con su talante y reconocimiento, sea el próximo presidente de Colombia”, destacó el político costeño, quien añadió que se reunirá con dirigentes del liberalismo, de la Alianza Verde y de otras fuerzas que puedan estar próximos a la propuesta de la carta de Equipo por Colombia.

El encuentro con Gaviria

Precisamente, en la tarde de ayer Federico Gutiérrez también se reunió con el expresidente César Gaviria, director del Partido Liberal, a quien le pidió una cita para hablar sobre su aspiración a convertirse en el sucesor de Iván Duque Márquez.



De acuerdo con lo manifestado por el exalcalde de Medellín al salir de la residencia del exmandatario, fue una reunión larga (tres horas) y sincera, “en donde estuvo por encima la defensa de la democracia y las libertades”.



“Me acabo de reunir con el expresidente César Gaviria y mi mensaje es muy claro a cada uno de los sectores: defendamos democracia y libertades, garanticemos orden y oportunidades en el país. Yo tengo la posibilidad de unir al país, mi mensaje es de unidad, de unión, que nos pongamos de acuerdo en lo fundamental, que es lo que necesita la gente en todos los territorios y que pensemos en que Colombia pueda salir adelante”.

"Cuenta @FicoGutierrez con unos coequiperos comprometidos desde los territorios conformando los comités y sumando apoyos" Dilian Francisca Toro Presidenta del Partido de la U

Añadió que “fue una muy buena reunión, extensa y amable, con respeto y hablando de lo que le conviene al país de acá en adelante”.

Al ser preguntado sobre si el jefe del liberalismo también le habló de las llamadas líneas rojas que estaría poniendo esa colectividad para apoyar a un candidato a la Presidencia, Federico respondió que las mismos no le aplican a él sino a Petro.



“Yo nunca violaría la Constitución. A otro si le tienen que poner las líneas rojas. Yo no estoy pensando en quedarme eternamente en el poder. Quiero ser presidente durante cuatro años, cumplir la Constitución, trabajar por la gente y dejar que la democracia continué. Las líneas rojas son para el otro, entonces, ese tipo de cosas no me caen a mi”, declaró el antioqueño.



Por el contrario, dijo que con Gaviria hablaron de acceso a la educación desde la primera infancia y a la educación superior por parte de los jóvenes, así como de educación gratuita para los estratos 1, 2 y 3 en las universidades públicas.



“Hemos hablado del tema de los cumplimientos a los Acuerdos de Paz. Yo he sido claro en decir que les doy cumplimiento, pero que también voy a hacer que las Farc cumplan, y que yo estoy es del lado de todas las víctimas, de las víctimas de los paramilitares, de las Farc, del ELN, de quienes cometen y hacen tantos daños en el país”, dijo la ‘carta’ de Equipo Colombia.



Y agregó: “Ellos seguirán sus conversaciones y seguirán deliberando entre su bancada. Lo que les he dicho es: ‘tómense el tiempo que requieran’, yo seguiré trabajando, seguiré en la calle y el mensaje que mando es que sea una decisión que le convenga es al país y hoy lo que tenemos que cuidar es la democracia y las libertades”.



“Cuando haya que volver a hablar con él lo haré, yo no tengo partido, no tengo jefes políticos, a mi nadie me dice ‘no puede hablar con este o hable con el otro’”, puntualizó.