Tras la reunión entre Petro y Gaviria, ¿cuál será su impacto en el marco de las elecciones?

Un hecho político que marcó el inicio de la semana fue la reunión que sostuvo el precandidato presidencial de la Colombia Humana, Gustavo Petro, y el expresidente de Colombia y máximo referente del partido Liberal, César Gaviria, en el marco de la contienda electoral.



En el encuentro, que tuvo lugar en una residencia en el municipio de La Calera, Cundinamarca, que representó el liberalismo y el progresismo, se habló sobre los diferentes temas coyunturales en materia electoral, pero puntualmente sobre el interés de desarrollar un capitalismo productivo y el aumento del desarrollo económico de Colombia por medio de políticas sociales.



El precandidato expresó unos factores, para él, importantes para que se pueda dar una alianza entre esa línea política y la izquierda, como cumplir a cabalidad la Constitución Política de 1991, trabajar en políticas y estrategias que le contribuyan al medio ambiente, el desarrollo social, la paz y en materia agraria.

El representante del Pacto Histórico le solicitó al liberalismo rectificar su posición frente a la defensa en la construcción de mercados y que garanticen derechos fundamentales como la salud, la educación, la pensión, la vida, entre otros. El precandidato expresó que durante el diálogo propuso reducir el déficit fiscal por medio de una reforma tributaria, que no le continúe dando privilegios a quienes tienen más capital en el país.



Las líneas políticas han especulado sobre lo que representaría una unión entre el partido Liberal y el Pacto Histórico, a pesar de tener ideales políticos distintos, y han asegurado que podrían hacer una alianza programática. Para el analista y consultor Carlos Andrés Arias, esa unión no podría representar una alianza programática, debido a que no confluyen en ideas o programas.



“Lo que ha demostrado Gaviria en su historia política reciente es que lo que le interesa son los acuerdos de cuotas burocráticas para el partido Liberal o los amigos que él tiene y le quedan en ese partido, además de sus hijos. Lo que se está buscando con esos acuerdos es aliarse a las maquinarias políticas y la posible gobernabilidad”, expresó Arias.



Pensando de forma contraria, el analista y docente Jorge Munevar expresó que los líderes políticos podrían acordar un pacto programático que les permita formar acuerdos que favorezcan a ambas partes y en donde les permita establecer propuestas concretas frente a sus intereses.



“En la política hay una dinámica que todos los días cambia y puede tomar iniciativas en diferentes líneas. Lo que es difícil es cuando se suman los opositores frente a esos lineamientos que se emplean. Habría un costo que podrían acarrear para mantener consolidado un grupo que puede ser alto y presentar una jugada política que más adelante podría ser preocupante, la posibilidad de que hagan acuerdos existe, pero no es fácil”, expresó Munevar.



Frente al interés y lo que está buscando cada parte política, el analista Arias expresó que, en general, se presentan intereses económicos, políticos y en temas de gobernabilidad.



Puntualmente, en el caso del expresidente Gaviria, Arias considera que se está buscando vigencia para el partido Liberal, que ha venido perdiendo reconocimiento en los últimos años, hecho que también podría derivarse de que muchos de sus militantes no están de acuerdo con el actuar y pensar del expresidente.



“Varios miembros de su partido lo han querido sacar, porque él no los representa, para muchos de los militantes de ese partido se infringen los ideales de ese mismo”, expresó Arias.



Para Munevar, el expresidente está buscando que el partido entre en una alianza para mantenerse en la coyuntura política del país: “No tienen un real candidato propio, en ese sentido es una falencia grave, podría estar entrando en la dinámica electoral en la que ha venido el partido Conservador”.



Respecto a los intereses de Petro, Arias considera que el precandidato está buscando asegurar los apoyos políticos tradicionales del país y que han marcado las jornadas electorales de los últimos años.



“Lo que está buscando Petro con tantos acercamientos a la vieja forma de hacer política es asegurar a las maquinarias electorales y la posible gobernabilidad en ajuste a lo que pase el 13 de marzo, también la votación que saque el Pacto Histórico”, aseguró el consultor.



De igual forma, Munevar considera que los intereses de Petro priman en la necesidad de empezar a consolidarse desde la primera vuelta presidencial, esto contando que gane la consulta interpartidista.

“Él quiere consolidar las cosas desde la primera vuelta y por eso está buscando desde ya adhesiones. En términos políticos, Petro puede tener distanciamientos ideológicos con el partido Liberal, pero es claro que ellos son conscientes de que deben contar con una mayoría o no van a gobernar. Petro está pensando a futuro cómo establecer elementos de gobernabilidad, para más adelante, si llega a la Presidencia, nadie puede llegar solo”, aseguró el analista Munevar.



La alianza entre Petro y Gaviria representa una confrontación de ideas que tendrían que llegar a un punto en el que ambas partes estén de acuerdo para trabajar en un posible Gobierno. El analista Arias considera que estos acuerdos se van más a lo personal, situación que no beneficiaría a los colombianos.



“Esos acuerdos no benefician al país, no favorecen a los colombianos, porque no son programáticos, no están fundados en principios de política pública, sino están fundados en intereses electorales, políticos, económicos y de burocracia. La única forma en la que se favorece a los colombianos es cuando haya una forma abierta de temas fundamentales, que esos acuerdos salgan de las negociaciones de ideas, sino fusionadas, por lo menos en un camino de concertación”, expresó Arias.



De forma distinta piensa Munevar, quien considera que la unión de distintas líneas políticas hacen que haya una moderación entre estrategias e ideales diferentes que darían una posición acertada.



“En términos políticos, cuando hay una posición hegemónica como la que ha habido en contiendas electorales, cuando un partido o candidato necesita hacer acuerdos, eso modera las posiciones que es ventaja para la gobernabilidad que no se iría a extremos, una persona no va a tener toda la autoridad para imponer sus ideas que en extremos no son sanas para cualquier país”, expresó el analista Munevar.



Aunque el precandidato de la coalición Centro Esperanza Alejandro Gaviria, también se reunió con el expresidente hace algunas semanas, el encuentro con el exalcalde de Bogotá marcó la coyuntura electoral del país. El expresidente liberal aseguró que definirá su apoyo después de las consultas interpartidistas.